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Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей
Рейтинг зимних курортов. Источник: unsplash.com/@twz1112

Зимний отпуск с семьей требует особого подхода к выбору места отдыха, где каждый сможет найти развлечения по душе. Уютные европейские курорты часто становятся отличной альтернативой переполненным туристическим центрам благодаря своей аутентичной атмосфере.

В таких городках удобно учить детей кататься на лыжах, наслаждаться местной кухней и изучать культурные достопримечательности. Ознакомьтесь с обзором лучших малоизвестных горнолыжных уголков от Guardian. Эти места подарят незабываемое спокойствие и комфорт в зимний период.

Бад-Гаштайн, Австрия

Это настоящая жемчужина федеральной земли Зальцбург, которая остается относительно малоизвестной среди массовых туристов. Для гостей региона действует приятный бонус в виде бесплатного местного транспорта, что позволяет добраться до курорта на поезде без дополнительных затрат. Склоны расположены непосредственно рядом с железнодорожной станцией, что делает логистику максимально удобной.

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Названы уютные села в Европе, где можно успеть насладиться осенью

Санкт-Йоганн-ин-Тироль, Австрия

Комфортный австрийский поселок отлично подходит для семей с детьми благодаря целодневным урокам катания для малышей. Пока дети занимаются с инструкторами, родители могут отдохнуть за бокалом глинтвейна или прогуляться по уютным рождественским ярмаркам. Курорт расположен недалеко от аэропорта Зальцбурга, имеет удобный доступ к подъемникам и предлагает живописные прогулки по замерзшей долине.

Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей

Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы. Источник: unsplash.com/@mtfitz

Оберстдорф, Германия

Немецкий Оберстдорф предлагает спокойный отдых и около 130 км трасс для лыжников любого уровня подготовки. Особенность курорта – возможность каждый день пересекать границу, отправляясь на лыжах в Австрию и возвращаясь обратно. Здесь туристов ждет богатый выбор баварских ресторанов, горных хижин и отелей на любой бюджет, а также близость к знаменитому замку Нойшванштайн.

Пюи-Сен-Венсан, Франция

Этот чудесный небольшой городок идеально подходит для отдыха с детьми. Пологие склоны и профессиональные инструкторы позволяют малышам легко освоить лыжи утром под ярким альпийским солнцем. Помимо катания по широким и спокойным трассам, семьям предлагают прогулки на собачьих упряжках и уютный отдых в кафе у склонов.

Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей

Пюи-Сен-Венсан. Источник: CC BY-SA 3.0, A. Delesse (Prométhée), CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

Ла-Розьер, Франция

Курорт расположен у подножия массива Монблан и привлекает своей очаровательной атмосферой. Для посетителей обустроена короткая лесная тропа до поселка, которая создает сказочное настроение для вечерних прогулок. После дня на свежем воздухе здесь приятно собраться всей семьей в местной таверне за порцией традиционного сырного фондю.

Сен-Мартен-де-Бельвиль, Франция

Небольшая и красивая деревня в регионе "Три Долины" сохранила свое историческое очарование, предлагая при этом доступ к огромной зоне катания. Единственная трасса ведет прямо в центр села, где расположены приветливые бары и заведения общепита. Для размещения путешественников доступен широкий выбор жилья – от бюджетных вариантов до премиальных.

Гауста, Норвегия

Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей

Гаустатоппен, Норвегия. Источник: unsplash.com/@marekpiwnicki

Гауста предлагает уникальное сочетание горнолыжного спорта, впечатляющих пейзажей и исторического наследия. Тут можно посетить исторический завод по производству тяжелой воды Веморк или подняться на гору Гаустатоппен на старинном военном поезде. Для семей открыты комфортные трассы для горных и бэккантри-лыж, а также ухоженные равнинные трассы.

Страндафьеллет, Норвегия

Курорт расположен примерно в 50 км от Олесунна и предлагает не только качественные трассы, но и один из лучших в стране внетрассовых спусков. Благодаря подъемникам можно легко добраться до диких склонов Суннмерских Альп с невероятным видом на фьорды. Кроме того, трассы оборудованы освещением для вечернего катания.

Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей

Где покататься на лыжах в Европе зимой. Источник: facebook.com/Strandafjellet

Тарвизио-Монте-Луссари, Италия

Курорт на итало-словенской границе включает 24 км трасс, объединенных между двумя основными секторами. Эта локация популярна среди местных жителей и предлагает хорошее соотношение цены и качества. Ски-пассы и заведения общепита здесь стоят значительно дешевле, чем на соседних курортах Австрии.

Брунико, Италия

Расположенный в Доломитовых Альпах Брунико предлагает удобный трансфер из Инсбрука. Главное преимущество курорта – полное отсутствие очередей у подъемников по сравнению с крупными туристическими центрами.

Лучшие небольшие горнолыжные курорты Европы: где отдохнуть зимой всей семьей

Горнолыжные курорты Европы. Источник: unsplash.com/@steghe

Трассы рассчитаны на лыжников с разным уровнем подготовки – от начинающих до опытных спортсменов.

OBOZ.UA писал ранее, куда в Европе не стоит ездить соло-путешественникам.

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