Лучшие бюджетные направления в Европе: когда и куда поехать

Путешествие по Европе не обязательно требует больших затрат. Даже среди популярных туристических городов можно найти направления, где проживание, питание и развлечения обходятся относительно недорого. Особенно если правильно выбрать сезон и заранее спланировать маршрут.

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Эксперты туристического издания Lonely Planet составили подборку из десяти европейских городов, которые стоит посетить в 2026 году путешественникам с ограниченным бюджетом. В список вошли как столицы Балканского региона, так и известные туристические центры Западной Европы.

Где в Европе дешевле всего отдыхать

При составлении рейтинга специалисты учитывали средние расходы на жилье, питание, общественный транспорт и посещение туристических достопримечательностей.

Для экономных путешественников ориентиром стали расходы от 40 до 70 евро в сутки. Такая сумма предполагает ночлег в хостеле, простое питание и передвижение на общественном транспорте. За более комфортные условия, в частности отдельный номер в недорогой гостинице и посещение ресторанов, придется потратить примерно 70–120 евро в день.

Самыми доступными направлениями оказались города Восточной Европы и Балкан. Однако в список также вошли Португалия, Италия и Великобритания.

София, Болгария

Бюджет: 40–60 евро в день.

Когда ехать: октябрь, ноябрь, январь и февраль.

Болгарская столица привлекает сочетанием древней истории, величественных храмов и доступных цен. Здесь можно прогуляться по центральным улицам, осмотреть руины римской Сердики. Для отдыха на свежем воздухе подойдет бульвар Витоша, откуда открываются виды на горы.

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Одно из преимуществ Софии – недорогое питание. Полноценный обед в местном заведении может стоить примерно 5–12 евро.

Тирана, Албания

Бюджет: 35–50 евро в день.

Когда ехать: с ноября по февраль.

Албания все чаще привлекает внимание туристов, однако ее столица до сих пор остается относительно доступной. В Тиране можно увидеть необычное сочетание османской архитектуры, зданий коммунистической эпохи и современных арт-пространств.

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Среди самых интересных мест – площадь Скандербега, мечеть Этем-бея и знаменитая Пирамида Тираны. Для неспешного отдыха подойдет Большой парк у искусственного озера, а приобрести местные продукты можно на рынке Пазари-и-Ри.

Скопье, Северная Македония

Бюджет: 35–45 евро в день.

Когда ехать: ноябрь, январь и февраль.

Столица Северной Македонии станет удачным выбором для тех, кто увлекается историей и хочет избежать чрезмерного туристического ажиотажа. В городе сохранились многочисленные памятники османской эпохи, старинные мечети и фортификационные сооружения.

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Стоит посетить Старый базар, прогуляться по Каменному мосту через реку Вардар и подняться к крепости Кале.

Еще одно преимущество Скопье – доступная местная кухня. В небольших пекарнях и заведениях старого города можно пообедать примерно за 3–6 евро.

Тбилиси, Грузия

Бюджет: 35–45 евро в день.

Когда ехать: с ноября по март.

Грузинская столица сочетает в себе старинную архитектуру, современное искусство и самобытные кулинарные традиции.

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Здесь стоит прогуляться по историческим кварталам, посетить блошиный рынок у Сухого моста и полюбоваться панорамой города у памятника Матери Грузии.

Среди доступных гастрономических удовольствий – хинкали, хачапури и другие блюда национальной кухни. Пообедать в местном заведении можно примерно за 5–10 евро.

Будапешт, Венгрия

Бюджет: 50–65 евро в день.

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Когда ехать: с ноября по февраль, кроме рождественских праздников.

Будапешт известен величественной архитектурой, термальными купальнями и живописными набережными Дуная.

При этом многие достопримечательности можно осмотреть бесплатно. Например, прогуляться возле здания парламента, увидеть исторические мосты или насладиться панорамой города с холма Геллерт.

Любителям необычных заведений стоит заглянуть в бары-руины, обустроенные в старых зданиях. Стоимость основных блюд в недорогих кафе составляет примерно 6–10 евро.

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Краков, Польша

Бюджет: 45–60 евро в день.

Когда ехать: ноябрь, январь и февраль.

Краков – одно из самых интересных польских направлений для короткого путешествия. Его исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы могут бесплатно прогуляться по Рыночной площади, осмотреть старинные улицы и территорию Вавельского замка. Некоторые музеи предлагают бесплатный вход в определенные дни недели, что помогает дополнительно сэкономить.

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Недорого поесть можно в традиционных польских молочных барах. Например, порция вареников обойдется примерно в 4–7 евро.

Порту, Португалия

Бюджет: 60–75 евро в день.

Когда ехать: ноябрь, январь, февраль и март.

Порту часто обходится туристам дешевле, чем Лиссабон, но не уступает ему по атмосфере и количеству интересных мест. Город славится домами с традиционной плиткой азулежу, узкими улочками и видами на реку Дору.

Здесь можно бесплатно посетить живописные парки, прогуляться по мосту Луиша I и осмотреть знаменитую плитку на железнодорожном вокзале Сан-Бенту. Для экономного питания подойдут небольшие пекарни, сэндвич-бары и традиционные таверны.

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Любляна, Словения

Бюджет: 70–90 евро в день.

Когда ехать: с ноября по январь.

Столица Словении подойдет путешественникам, которые любят уютные европейские города и длительные пешие прогулки.

Любляна относительно небольшая, поэтому большинство центральных достопримечательностей можно осмотреть без использования общественного транспорта.

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Среди популярных мест – Тройной мост, Драконьи мост, Старый город и набережная реки Любляницы. Сэкономить на питании помогут местные рынки, где продают выпечку, сыры и другие продукты. Обед в ресторане обычно обойдется дороже – примерно 7–15 евро за основное блюдо.

Неаполь, Италия

Бюджет: 70–95 евро в день.

Когда ехать: с конца октября по февраль.

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Неаполь считается одним из самых доступных крупных туристических городов Италии. Он известен своей кухней, колоритными улицами и близостью к Везувию и Помпеям. Прогулка по историческому центру позволит окунуться в атмосферу южной Италии без лишних затрат.

Также можно бесплатно посетить кафедральный собор, осмотреть галерею Умберто I и полюбоваться морскими пейзажами. Особое преимущество Неаполя – цены на пиццу. В небольших местных пиццериях классическая "Маргарита" может стоить около 5 евро.

Лондон, Великобритания

Бюджет: 70–120 евро в день.

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Когда ехать: с января по март.

Несмотря на репутацию дорогого города, Лондон тоже может стать направлением для относительно бюджетного путешествия. Его главное преимущество – большое количество бесплатных музеев и галерей. Среди них Британский музей, Музей естественной истории, Музей науки, Национальная галерея и Tate Modern.

Без дополнительных затрат можно отдохнуть в Гайд-парке, прогуляться по набережной Темзы или посетить Гринвич.

Сэкономить на питании помогут готовые обеденные наборы в супермаркетах, а на проживании – хостелы и недорогие отели за пределами центральных районов.

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Когда выгоднее всего путешествовать по Европе

По оценкам Lonely Planet, самый дорогой туристический сезон в большинстве европейских стран приходится на июль и август.

В этот период цены могут быть на 20–40 % выше, чем весной или осенью.

Больше всего сэкономить обычно удается зимой, особенно в январе и феврале. Исключением становятся рождественские и новогодние праздники, когда спрос на отели и туристические услуги снова растет.

Удачным компромиссом между погодой и стоимостью путешествия могут стать апрель–июнь и сентябрь–октябрь. В это время во многих европейских городах уже нет летних толп, а цены остаются более умеренными.

В то же время стоит помнить, что приведенные бюджеты являются ориентировочными и не включают дорогу до места отдыха. Окончательная стоимость будет зависеть от выбранного жилья, транспорта, продолжительности поездки и личных расходов.

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