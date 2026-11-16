Самые недооцененные: какие туристические направления стоит посетить в 2027 году

Планируя путешествие по Европе на 2027 год, все больше путешественников стремятся избежать толп и ощущения пребывания в переполненном парке развлечений. К счастью, на континенте еще немало колоритных регионов с богатой историей, изысканной кухней и впечатляющими пейзажами, которые остаются вне внимания массового туризма.

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Такие направления позволяют не только существенно сэкономить бюджет, но и увидеть настоящую, неподдельную жизнь местных жителей. Узнайте о пяти перспективных европейских маршрутах от Travel Off Path, которые заслуживают места в вашем списке желаний.

Вандея, Франция

Пока большинство иностранных туристов штурмуют дорогой Лазурный берег, сами французы предпочитают летний отдых на западном атлантическом побережье в департаменте Вандея. Этот регион идеально подходит для активного отдыха на природе: здесь раскинулись живописные велосипедные маршруты, скалистые берега, старинные замки, солончаки и рыбацкие деревушки с домиками пастельных тонов.

Добраться сюда очень просто – достаточно доехать на поезде из Парижа до Нанта за 2,5 часа, а оттуда отправиться на автомобиле в сердце региона и насладиться свежими морепродуктами.

Тбилиси, Грузия

Для тех, кто ищет бюджетную, но культурно насыщенную альтернативу Парижу или Риму, столица Грузии станет настоящим открытием. Уютный город на берегу реки гармонично сочетает древнюю архитектуру с индустриальным наследием прошлого века, а сразу за его пределами начинаются захватывающие горные маршруты.

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Обязательные пункты программы – знакомство с местным гостеприимством, дегустация сочных хинкали и хачапури, а также поездка в винодельческие регионы, где напиток уже 8000 лет выдерживают в закопанных в землю глиняных кувшинах квеври.

Озеро Балатон, Венгрия

Балатон часто остается в тени термальных купален и руин-пабов Будапешта, хотя это идеальная и значительно более доступная альтернатива переполненному итальянскому озеру Комо. Благодаря большим размерам водоема здесь легко найти отдых на любой вкус: от шумных фестивалей электронной музыки на воде в городе Шиофок до спокойного отдыха среди ароматных лавандовых полей полуострова Тихань.

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Побережье окружено старинными замками, а поездка на поезде от венгерской столицы до курортного городка Балатонфюред занимает менее двух часов.

Апулия, Италия

Расположенный на самом "каблуке" итальянского сапога регион Апулия дарит ту же средиземноморскую магию, что и побережье Амальфи или Чинкве-Терре, но без утомительных толп и завышенных цен. Местность славится прекрасными пляжами, неспешным ритмом жизни и сказочными трулли – белоснежными каменными домиками с коническими крышами.

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Чтобы максимально погрузиться в атмосферу южной Италии, стоит остановиться в массери́и – старинной укрепленной ферме, где гостей угощают блюдами из продуктов, выращенных прямо на территории поместья.

Средний Уэльс, Великобритания

Вместо перегруженного туристами шотландского маршрута NC500 или популярных южных и северных уголков Уэльса стоит обратить внимание на его центральную часть. Это край безлюдных пляжей, руин древних крепостей и глубокой кельтской культуры, где валлийский язык до сих пор звучит повсюду.

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Особого внимания заслуживает приморский городок Аберистуит с его творческой атмосферой, уютными пабами, винтажными магазинчиками и панорамной сауной на набережной у скального фуникулера. До него удобно добраться на арендованном автомобиле из Лондона или Кардиффа.

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