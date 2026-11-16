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Самые недооцененные: какие туристические направления стоит посетить в 2027 году

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
426
Самые недооцененные: какие туристические направления стоит посетить в 2027 году
Бухта Буллслотер, Каслмартин, Уэльс. Источник: unsplash.com/@iancylkowskiphotography

Планируя путешествие по Европе на 2027 год, все больше путешественников стремятся избежать толп и ощущения пребывания в переполненном парке развлечений. К счастью, на континенте еще немало колоритных регионов с богатой историей, изысканной кухней и впечатляющими пейзажами, которые остаются вне внимания массового туризма.

Такие направления позволяют не только существенно сэкономить бюджет, но и увидеть настоящую, неподдельную жизнь местных жителей. Узнайте о пяти перспективных европейских маршрутах от Travel Off Path, которые заслуживают места в вашем списке желаний.

Вандея, Франция

Пока большинство иностранных туристов штурмуют дорогой Лазурный берег, сами французы предпочитают летний отдых на западном атлантическом побережье в департаменте Вандея. Этот регион идеально подходит для активного отдыха на природе: здесь раскинулись живописные велосипедные маршруты, скалистые берега, старинные замки, солончаки и рыбацкие деревушки с домиками пастельных тонов.

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Добраться сюда очень просто – достаточно доехать на поезде из Парижа до Нанта за 2,5 часа, а оттуда отправиться на автомобиле в сердце региона и насладиться свежими морепродуктами.

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Самые недооцененные: какие туристические направления стоит посетить в 2027 году

Тбилиси, Грузия. Источник: unsplash.com/@jaanus

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Балатон часто остается в тени термальных купален и руин-пабов Будапешта, хотя это идеальная и значительно более доступная альтернатива переполненному итальянскому озеру Комо. Благодаря большим размерам водоема здесь легко найти отдых на любой вкус: от шумных фестивалей электронной музыки на воде в городе Шиофок до спокойного отдыха среди ароматных лавандовых полей полуострова Тихань.

Самые недооцененные: какие туристические направления стоит посетить в 2027 году

Балатон, Венгрия. Источник: unsplash.com/@balint_miko

Побережье окружено старинными замками, а поездка на поезде от венгерской столицы до курортного городка Балатонфюред занимает менее двух часов.

Апулия, Италия

Расположенный на самом "каблуке" итальянского сапога регион Апулия дарит ту же средиземноморскую магию, что и побережье Амальфи или Чинкве-Терре, но без утомительных толп и завышенных цен. Местность славится прекрасными пляжами, неспешным ритмом жизни и сказочными трулли – белоснежными каменными домиками с коническими крышами.

Самые недооцененные: какие туристические направления стоит посетить в 2027 году

Апулия, Италия. Источник: unsplash.com/@hgoz

Чтобы максимально погрузиться в атмосферу южной Италии, стоит остановиться в массери́и – старинной укрепленной ферме, где гостей угощают блюдами из продуктов, выращенных прямо на территории поместья.

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Особого внимания заслуживает приморский городок Аберистуит с его творческой атмосферой, уютными пабами, винтажными магазинчиками и панорамной сауной на набережной у скального фуникулера. До него удобно добраться на арендованном автомобиле из Лондона или Кардиффа.

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