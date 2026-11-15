Самые безопасные города мира для женщин, путешествующих в одиночку: куда отправиться

Самостоятельные путешествия без компании в последние годы стали настоящим трендом в туризме, особенно среди женщин. В частности, в 2025 году количество поисковых запросов Google по фразе "сольные путешествия для женщин" выросло на 44%.

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В то же время, несмотря на рост интереса к поездкам в одиночку, выбор направления и планирование маршрута в значительной степени зависят от одного фактора – безопасности. Именно поэтому аналитики сервиса InsureMyTrip решили выяснить, куда женщина действительно может поехать одна без лишнего риска для себя. Какие десять городов возглавили этот рейтинг, назвало издание Travel and Leisure.

Для исследования того, куда женщине безопасно отправиться одной в 2026 году, использовали данные индекса преступности и безопасности Numbeo. Специалисты сосредоточились на повседневных ситуациях: насколько безопасно люди чувствуют себя во время прогулок в одиночестве днем и ночью, а также какова, по их мнению, вероятность ограбления, кражи или физического нападения.

Первое место в рейтинге занял Тайбэй, столица Тайваня. Город часто хвалят за удобный общественный транспорт, низкий уровень преступности и в целом упорядоченную городскую среду. Благодаря этому самостоятельно передвигаться по нему несложно даже в темное время суток. Интересно, что недавно Тайвань также назвали самым счастливым местом в Азии по результатам ежегодного Всемирного доклада о счастье Gallup.

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Второе место занял Маскат, столица Омана. При этом на момент публикации Государственный департамент США рекомендовал пересмотреть планы поездок в эту страну, присвоив ей третий уровень опасности. Причиной стали региональные напряженности, связанные с войной в Иране. Как и перед любой поездкой, туристам советуют проверять актуальные рекомендации по безопасности непосредственно накануне вылета.

Третье и четвертое места заняли европейские города – Тампере в Финляндии и Тарту в Эстонии соответственно. Оба отличаются спокойным ритмом жизни и хорошо развитой инфраструктурой. Это создает более комфортные условия для туристок, путешествующих без компании, и помогает им чувствовать себя увереннее.

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При этом в первой десятке рейтинга нет ни одного города Северной Америки, а также направлений из Южной Америки и Австралии. Это свидетельствует о том, насколько различается восприятие повседневной безопасности в разных регионах мира.

"Женщины, путешествующие самостоятельно, обращают внимание не только на туристические достопримечательности и доступность цен. Они также спрашивают себя: ""Буду ли я чувствовать себя в безопасности, когда вечером буду возвращаться в отель?"" Этот рейтинг посвящен именно повседневным факторам безопасности, от которых зависит комфорт женщин во время одиночных путешествий", – отметила генеральный директор InsureMyTrip Сюзанна Морроу.

Полный рейтинг 10 самых безопасных направлений для самостоятельных путешествий женщин в 2026 году выглядит так:

Тайбэй, Тайвань; Маскат, Оман; Тампере, Финляндия; Тарту, Эстония; Лугано, Швейцария; Гонконг, Китай; Загреб, Хорватия; Таллинн, Эстония; Мюнхен, Германия; Любляна, Словения.

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