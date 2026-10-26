National Geographic назвал лучшее место для отдыха в 2027 году: ответ неожиданный

Журнал National Geographic представил ежегодную подборку самых интересных мест для путешествий, которые заслуживают внимания туристов в 2027 году. В список вошли природные заповедники, исторические города, культурные центры и маршруты для автомобильных поездок в разных уголках мира.

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Одним из самых ярких направлений редакция назвала норвежский регион Вестланн, известный величественными фьордами, ледниками и водопадами. Всего рейтинг охватывает 25 локаций.

Почему National Geographic рекомендует посетить Вестланн

Вестланн расположен на юго-западе Норвегии и привлекает путешественников сочетанием скалистых гор, глубоких фьордов, бирюзовых водоемов и мощных водопадов. Регион подходит как для активного отдыха, в частности пеших походов и каякинга, так и для оздоровительных путешествий среди живописных природных ландшафтов.

Среди самых известных природных объектов – Хардангер-фьорд и национальный парк Фолгефонна, где расположен один из крупнейших ледников страны. Еще одна популярная достопримечательность – скальное образование Троллтунга, известное как "Язык тролля", которое нависает над озером и открывает панорамные виды на окружающие горы. На севере региона расположен Нерей-фьорд, где туристы могут любоваться крутыми берегами, наблюдать за дикой природой и отправляться на водные прогулки, в том числе на электрических лодках.

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Важным пунктом путешествия станет Берген – исторический город, окруженный семью горными вершинами. Его район Брюгген с разноцветными деревянными домами и старинными улочками напоминает о торговом прошлом города, который был одним из центров Ганзейского союза. Берген также привлекает ценителей гастрономии: ресторан Gaptrast под руководством шеф-повара Кристиана Вангена получил вторую звезду Michelin благодаря современной скандинавской кухне, основанной на сезонных местных продуктах.

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Добраться до Бергена можно прямыми авиарейсами или по железной дороге из Осло. Ночная поездка на поезде длится около семи часов и позволяет увидеть горные пейзажи по пути к западному побережью. Сочетание природных маршрутов, исторической архитектуры и гастрономических впечатлений делает Вестланн привлекательным направлением для тех, кто хочет исследовать Норвегию за пределами ее крупнейших городов.

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25 лучших туристических направлений из списка National Geographic

В ежегодную подборку издание включило места из разных регионов мира. Они охватывают природные достопримечательности, исторические центры, культурные маршруты и локации для активного отдыха.

Вестланн, Норвегия Пенанг, Малайзия Луксор, Египет Мэдисон, Висконсин, США Пуэрто-Рико Дамфрис и Галлоуэй, Шотландия Ниигата, Япония Чэнду, Китай Шоссе Тихоокеанского побережья, Калифорния, США Джайпур, Индия Гренада Салвадор, Бразилия Мыс Фроуард, Чили Сантандер, Испания Нормандия, Франция Южный Озарк, США Галифакс, Новая Шотландия, Канада Закавказская тропа, Армения Мельбурн, Австралия Лейпциг, Германия Балтимор, Мэриленд, США Малави Майя Каан, Мексика Гданьск, Гдыня и Сопот, Польша Куэлап, Перу

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Отдельную награду "Выбор читателей" получил остров Каталина в Калифорнии, США. Он известен живописными бухтами, пляжами и возможностями для морских прогулок. Таким образом, подборка National Geographic предлагает разнообразные варианты для будущих путешествий – от знакомства с древними цивилизациями до исследования отдаленных природных территорий.

OBOZ.UA писал о городе в Германии, который привлекает туристов архитектурой и кухней.