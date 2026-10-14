Словно из сказки: туристам порекомендовали удивительное озеро в центре Европы

В самом сердце Европы расположено озеро Траунзее, которое поражает сочетанием альпийских пейзажей, бирюзово-голубой воды и исторической архитектуры. Оно находится в живописном регионе Зальцкаммергут в Австрии, известном своими горными вершинами и многочисленными озерами.

Видео дня

Здесь можно прогуляться по тропинкам у отвесных скал, посетить сказочный замок на острове и отдохнуть в термальных бассейнах, отмечает Travel Off Path. Рядом находится городок Бад-Ишль, который сохраняет атмосферу бывшей имперской резиденции и предлагает туристам сочетание истории, оздоровления и традиционной австрийской кухни.

Траунзее – одно из самых живописных озер Австрии

Озеро Траунзее расположено в регионе Зальцкаммергут, между городами Веной и Зальцбургом. Когда-то эти места выбирала для летнего отдыха императорская семья, стремившаяся скрыться от городской жары. Сегодня регион привлекает путешественников, ищущих живописную природу и более спокойную альтернативу популярным туристическим центрам.

Траунзее считается самым глубоким озером Австрии. Его темно-синяя вода, окруженная зелеными холмами и высокими известняковыми скалами, создает впечатление северного фьорда посреди Центральной Европы.

Особенно впечатляет гора Траунштайн, возвышающаяся непосредственно над восточным берегом. Ее отвесные каменные склоны образуют выразительный силуэт на фоне неба и придают местности почти сказочный вид. При этом наслаждаться пейзажами могут не только опытные альпинисты. Для туристов, предпочитающих неспешные прогулки, здесь обустроены маршруты с панорамными видами на озеро.

РЕКЛАМА

Тропа Мисвег: прогулка над прозрачной водой

Одной из самых интересных локаций в окрестностях Траунзее является тропа Мисвег (Miesweg), которая проходит вдоль подножия горы Траунштайн. Часть маршрута оборудована деревянными настилами, закрепленными непосредственно на скалистом склоне над водой.

Во время прогулки можно увидеть чистую озерную воду, огромные скалы и парусники, медленно плывущие под парусами. Контраст между спокойной гладью озера и суровыми горными склонами делает эту местность особенно привлекательной для фотографирования.

Главные истории дня

В то же время перед походом стоит проверить актуальное состояние маршрута, погодные условия и требования к его прохождению. Даже если отдельные участки не требуют альпинистского снаряжения, тропы возле скал и воды могут быть скользкими или временно закрытыми.

Замок Орт – историческая жемчужина острова

На северном берегу озера расположен город Гмунден, история которого тесно связана с соляной торговлей. Именно здесь находится одна из самых известных достопримечательностей региона – замок Орт (Schloss Ort).

РЕКЛАМА

Замок стоит на небольшом острове, соединенном с берегом длинным деревянным мостом. Его живописный силуэт на фоне гор и воды напоминает декорации к историческому фильму или сказке.

Внутри комплекса можно увидеть архитектурные элементы эпохи Возрождения и небольшую каменную часовню. Особенно атмосферно здесь ранним утром, когда над озером поднимается легкий туман, а вокруг еще царит тишина.

РЕКЛАМА

Когда город просыпается, набережная и центральная площадь постепенно наполняются посетителями. С озера открываются виды на окружающие горы, а небольшие электрические паромы придают местности особый уют.

Бад-Ишль – город с имперским прошлым

Примерно в 20 минутах езды к югу от Траунзее расположен Бад-Ишль – известный курорт, сыгравший важную роль в истории Австро-Венгерской империи.

РЕКЛАМА

Император Франц Иосиф I проводил здесь много летних сезонов, поэтому архитектура города до сих пор сохраняет черты бывшей имперской эпохи. Среди зданий выделяются фасады в характерных желтых оттенках, а через центр протекает река Траун с прозрачной водой и каменистыми берегами.

Одной из главных достопримечательностей является Кайзервилла (Kaiservilla) – летняя резиденция императора. Дворец окружен ухоженными английскими садами, которые идеально подходят для спокойных прогулок. Это место имеет не только архитектурную, но и историческую ценность. Именно в Кайзервилле Франц Иосиф I подписал в июле 1914 года декларацию о войне Сербии, что стало одним из ключевых эпизодов начала Первой мировой войны.

РЕКЛАМА

Путешествие в Бад-Ишль трудно представить без посещения Café Zauner – известного кафе, которое работает с 1832 года и в свое время обслуживало императорский двор.

Заведение отличается традиционным интерьером с темной деревянной мебелью, изысканными деталями и хрустальными люстрами. Здесь можно почувствовать атмосферу старой Австрии и сделать перерыв после прогулок по горным маршрутам.

РЕКЛАМА

Особого внимания заслуживает десерт "Заунерштоллен" (Zaunerstollen). Это насыщенное орехово-шоколадное лакомство из нуги, фундука и шоколада, которое хорошо сочетается с крепким черным кофе.

А после десерта можно продолжить прогулку вокруг императорской резиденции или отправиться исследовать окрестные холмы. Термальные бассейны среди альпийских пейзажей

РЕКЛАМА

Еще одна причина посетить Бад-Ишль – термальный комплекс EurothermenResort, где можно отдохнуть после длительных прогулок. Посетителям доступны бассейны с подогретой соленой водой, в которых приятно расслабиться, любуясь окружающими горами. Особый эффект создает контраст между прохладным альпийским воздухом и теплой водой.

Соляные ванны исторически были важной частью курортной жизни Бад-Ишля. В XIX веке минерализованные рассолы широко применялись в оздоровительных процедурах, а сегодня местные спа-заведения продолжают эту традицию в современном формате. Почему стоит выбрать Траунзее для путешествия

OBOZ.UA предлагает путешественникам познакомиться с удивительным французским городом со старинной архитектурой.