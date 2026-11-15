На что посмотреть в Индии: места, которые запомнятся на всю жизнь

Индия привлекает путешественников древними храмами, роскошными дворцами, тропической природой и необычными традициями. Однако из-за огромных размеров страны увидеть все ее достопримечательности за одну поездку практически невозможно. Поэтому стоит заранее определиться с местами, которые действительно заслуживают внимания.

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Путешественница Пунат Бинайяк, родившаяся и выросшая в Индии, поделилась с Business Insider собственным опытом путешествий по стране. Она назвала три туристические локации, которые произвели на нее самое сильное впечатление, а также рассказала, какие популярные достопримечательности не оправдали ее ожиданий.

Тадж-Махал

Тадж-Махал относится к самым известным достопримечательностям Индии и входит в список новых семи чудес света. Этот беломраморный мавзолей приказал возвести император Шах-Джахан в память о своей супруге Мумтаз-Махал.

Сооружение поражает симметрией, изысканной резьбой по камню и просторными садами. Несмотря на огромную популярность среди туристов, Тадж-Махал, по мнению путешественницы, полностью оправдывает свою славу.

Лучше всего приходить сюда рано утром, еще до восхода солнца, чтобы избежать толп и сильной жары. Важно учитывать, что каждую пятницу мавзолей закрыт для обычных туристических посещений.

Увидеть Тадж-Махал с другого ракурса можно из сада Мехтаб-Багх, расположенного на противоположном берегу реки Ямуна. Отсюда открывается панорама знаменитого мавзолея, а туристов обычно меньше.

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Варанаси

Варанаси, расположенный на берегу Ганга, считают одним из древнейших постоянно населенных городов мира. Это важный духовный центр индуизма, куда ежегодно приезжают многочисленные паломники и туристы.

Особую атмосферу города создают гхаты – широкие каменные ступени, спускающиеся к реке. В Варанаси их насчитывается более 80.

Главные истории дня

Одно из самых интересных для посетителей событий – вечерняя церемония Ганга-Аарти на гхате Дашашвамедх. Во время ритуала священнослужители синхронно выполняют движения с большими светильниками, а вокруг звучат колокола и религиозные песнопения.

Церемония проходит каждый вечер после захода солнца и длится примерно 45 минут. Наблюдать за ней можно бесплатно. Однако желающих обычно очень много, поэтому автор советует приходить хотя бы за 30–45 минут до начала.

Керала

Тем, кто хочет отдохнуть от шумных индийских городов, прекрасно подойдет южный штат Керала.

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Его особенность – разветвленная система лагун, озер и каналов, протянувшихся вдоль побережья Аравийского моря. Вдоль водоемов растут кокосовые пальмы, расположены небольшие поселения, а среди густой растительности обитает множество видов птиц.

Самый интересный способ исследовать эту местность – путешествие на традиционном плавучем доме кеттуваллам. Когда-то такие лодки использовали для перевозки риса, а теперь их переоборудовали для туристов.

Можно выбрать короткую дневную прогулку или остаться на борту на ночь, наблюдая за природой и повседневной жизнью местных жителей. Большинство туристов отправляются в такие путешествия из города Алаппужа, также известного как Аллеппи. Однако из-за популярности этого направления на каналах бывает очень людно.

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В качестве более спокойной альтернативы автор рекомендует Валиапарамбу в округе Касарагод. Эта местность славится мангровыми зарослями, кокосовыми рощами и разнообразием птиц.

Лучшее время для посещения Кералы – с октября по март. А поскольку декабрь и январь особенно популярны среди путешественников, плавучий дом лучше бронировать заранее.

Какие популярные достопримечательности Индии могут разочаровать

Не все знаменитые туристические места производят одинаково сильное впечатление. Автор Business Insider также назвала две локации, на которые, по ее мнению, не стоит тратить слишком много времени.

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Храм Лотоса в Нью-Дели. Это необычное здание с 27 мраморными лепестками относится к самым известным образцам современной архитектуры города. Однако внутри находится довольно простой молитвенный зал, где запрещено фотографировать. Путешественница рассказала, что после ожидания в очереди более получаса провела там всего несколько минут. Поэтому она советует прежде всего осмотреть сады и водоемы вокруг храма.

Ворота Индии в Мумбаи. Монументальная арка, сооруженная из желтого базальта, является одним из символов города. Однако из-за огромного количества посетителей здесь бывает сложно даже сделать удачную фотографию.

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Вместо этого автор рекомендует отправиться на пароме на остров Элефанта. Примерно за час можно добраться до старинного комплекса пещерных храмов со скульптурами, посвященными индуистскому богу Шиве. Этот комплекс внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целом Индия предлагает чрезвычайно разнообразные туристические маршруты. Иногда самые яркие впечатления можно получить не только у всемирно известных достопримечательностей, но и в более тихих местах, где есть возможность поближе познакомиться с природой и культурой страны.

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