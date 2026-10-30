На любой вкус: туристам посоветовали 7 доступных пляжных направлений

Пляжный отпуск с бирюзовой водой, белым песком и красивыми пейзажами необязательно должен стоить целое состояние. В мире немало курортов, которые предлагают комфортные условия для отдыха по гораздо более доступным ценам, чем популярные туристические центры.

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Эксперты Travel Off Path советуют обратить внимание на менее раскрученные направления в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне. Издание определило семь таких мест, где можно совместить пляжный отдых, интересные развлечения и экономию бюджета.

Эль-Нидо, Филиппины

Курорт Эль-Нидо на острове Палаван привлекает туристов огромными известняковыми скалами, скрытыми лагунами и прозрачной голубой водой. Здесь можно отправиться на морскую прогулку по архипелагу Бакуит, заняться снорклингом и исследовать небольшие острова.

Особенно популярны экскурсии на лодках, которые позволяют увидеть самые живописные уголки побережья. Туристам стоит договариваться о прогулках непосредственно с местными владельцами лодок в порту: аренда частного судна на день может стоить примерно 30-40 долларов (1366-1821 грн).

Уатулько, Мексика

Тем, кто хочет отдохнуть на мексиканском побережье Тихого океана, но не переплачивать за популярные курорты вроде Кабо-Сан-Лукаса или Тулума, советуют рассмотреть Уатулько. Этот регион известен девятью живописными бухтами и природоохранной территорией, имеющей статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

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Здесь есть чистые пляжи, возможности для снорклинга и рестораны с традиционной кухней штата Оахака. Сэкономить можно на питании: уличные блюда, в том числе тлайюдас и тако со свежей рыбой, обойдутся значительно дешевле, чем ужин в туристических ресторанах.

Лас-Терренас, Доминиканская Республика

На полуострове Самана расположен курорт Лас-Терренас, который отличается от крупных туристических зон с многочисленными отелями формата "все включено". Здесь путешественников ждут просторные пляжи, тропические леса, небольшие гостевые дома и непринужденная атмосфера.

Главные истории дня

Местность имеет заметное европейское влияние, но в то же время сохраняет аутентичный доминиканский колорит. По оценкам авторов подборки, совместная аренда апартаментов у местных владельцев может стоить около 25-30 долларов (1138-1366 грн) на человека за ночь, а порция риса с фасолью и тушеной курицей в местном заведении – примерно 4 доллара (182 грн).

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Ко-Ланта, Таиланд

Вместо переполненных туристами и шумных островов Таиланда путешественникам предлагают выбрать Ко-Ланту.

Остров славится длинными песчаными пляжами, спокойной атмосферой и традиционными рыбацкими поселениями. Он также подходит для любителей дайвинга, ведь отсюда можно добраться до известных подводных локаций, в частности рифа Хин Даенг.

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Простое бунгало неподалеку от моря можно найти примерно за 30-45 долларов за ночь (1 366-2 049 грн), а порция пад-тая или риса с манго на улице будет стоить около 2 долларов (90 грн). Часовой традиционный тайский массаж на пляже, по данным подборки, обойдется примерно в 9 долларов (410 грн).

Тоффо, Мозамбик

Тоффо подойдет тем, кто ищет менее популярные туристические места и хочет отдохнуть как можно дальше от крупных гостиничных комплексов. Это небольшой прибрежный поселок известен широкими пляжами, живописным побережьем и возможностями для подводного плавания.

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Особенно привлекает дайверов богатый подводный мир: здесь можно увидеть китовых акул и других крупных морских обитателей. Базовое жилье в гостевых домах стоит ориентировочно 20-30 долларов за ночь (911-1 366 грн), а блюда из свежих морепродуктов можно найти по доступным ценам.

Утила, Гондурас

Небольшой остров Утила в Карибском море считается одним из доступных направлений для тех, кто хочет заниматься дайвингом. Он расположен недалеко от побережья Гондураса и имеет выход к Мезоамериканскому барьерному рифу – одной из самых известных подводных экосистем региона.

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Курорт привлекает туристов непринужденной атмосферой, небольшими пляжами и прозрачной водой. Благодаря конкуренции между дайвинг-центрами здесь можно найти выгодные предложения на обучение и погружения, иногда с проживанием в рамках пакетов. А попробовать местную кухню можно за небольшие деньги: традиционные гондурасские балеадас у уличных торговцев стоят около 2 долларов (90 грн).

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Дананг, Вьетнам

Вьетнамский Дананг станет хорошим вариантом для туристов, которые хотят совместить пляжный отдых с городской инфраструктурой и культурными впечатлениями. В городе есть длинная береговая линия с песчаными пляжами, в том числе популярное побережье Ми-Кхе.

Здесь большой выбор ресторанов, развлечений и комфортного жилья, но цены остаются доступнее по сравнению со многими известными курортами Азии.

Хороший номер в небольшом бутик-отеле можно найти менее чем за 40 долларов за ночь (1 822 грн). Это делает Дананг привлекательным направлением для тех, кто ищет сочетание тропического побережья, удобств большого города и умеренных расходов.

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