Для зимнего отпуска необязательно выбирать популярные туристические направления, где даже в холодный сезон можно встретить толпы отдыхающих. В мире немало менее известных мест, которые предлагают не только приятный климат, но и незабываемые впечатления.

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Как пишет The Independent, эксперты в сфере туризма назвали пять недооцененных направлений для зимнего путешествия. Среди них есть тропические острова, живописные побережья и страны с богатым культурным наследием, которые еще не стали центрами массового туризма.

Никарагуа

Никарагуа остается одним из менее популярных туристических направлений Центральной Америки, хотя по разнообразию природных и культурных достопримечательностей может конкурировать с соседней Коста-Рикой.

Здесь путешественников ждут песчаные пляжи Тихого океана, отличные места для серфинга, тропические леса и величественные вулканы. Особого внимания заслуживают колониальные города Гранада и Леон, известные своей яркой архитектурой.

Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на остров Ометепе, расположенный посреди озера Никарагуа. Он образован двумя вулканами и хранит богатое культурное наследие коренных народов.

Еще одна интересная природная достопримечательность – вулкан Масая, известный своим активным кратером.

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Лучшее время для посещения: с декабря по апрель. Температура на тихоокеанском побережье обычно составляет +28–33°C. Вместе с тем перед поездкой стоит проверить актуальные рекомендации по безопасности и погодные условия, в частности риск засухи.

Доминика

В отличие от популярных карибских курортов, остров Доминика привлекает прежде всего нетронутой природой, а не огромными гостиничными комплексами. Его не следует путать с Доминиканской Республикой.

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Около 70% территории острова покрыто лесами. Здесь можно увидеть тропические джунгли, водопады, вулканические вершины, горячие источники и уединенные бухты.

Одна из главных туристических достопримечательностей – национальный парк Морн-Труа-Питон, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь расположено знаменитое Кипящее озеро, к которому ведет пешеходный маршрут.

Для любителей треккинга на острове проложена 115-мильная тропа Waitukubuli National Trail, разделенная на 14 участков.

Доминика также известна популяцией кашалотов, за которыми можно наблюдать во время морских экскурсий. В 2025 году здесь создали специальный морской заповедник для защиты этих животных.

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Лучшее время для посещения: с января по апрель. Температура воздуха обычно колеблется в пределах +27–30°C, хотя кратковременные тропические ливни возможны в течение всего года.

Тунис

Тунис часто остается в тени Марокко и Египта, хотя может предложить путешественникам сочетание средиземноморских пейзажей, архитектуры и многовековой истории. Столица страны привлекает старинной мединой, традиционными рынками и современными культурными пространствами. Неподалеку расположен живописный городок Сиди-Бу-Саид с белоснежными домами, синими дверями и видами на Средиземное море.

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Любителям истории стоит посетить руины Карфагена – некогда одного из самых могущественных городов древнего мира, разрушенного римлянами в 146 году до нашей эры.

Зимой страна больше подходит для экскурсий и прогулок, чем для классического пляжного отдыха.

Лучшее время для зимнего путешествия: февраль и март. В северных регионах температура обычно составляет +15–20°C, а на юге – +18–23°C.

Уругвай

Планируя путешествие по Южной Америке, туристы чаще всего вспоминают Бразилию, Аргентину или Чили. Однако Уругвай может стать отличной альтернативой для спокойного зимнего отпуска. Страна славится золотистыми пляжами Атлантического океана, виноградниками, живописными прибрежными городками и гастрономической культурой.

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Туристические эксперты рекомендуют посетить столицу Монтевидео, чтобы познакомиться с местными традициями, архитектурой и культурной жизнью.

Отдельного внимания заслуживают небольшие винодельни, в частности Cordano и El Legado, где можно узнать больше о местном виноделии. Благодаря относительно небольшим размерам страны путешественники могут осмотреть разные регионы без внутренних авиаперелетов.

Лучшее время для посещения: с ноября по март. Именно тогда в Уругвае продолжается лето, а температура воздуха обычно составляет +25–32°C.

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Алгарве, Португалия

Для тех, кто не хочет отправляться на другой континент, отличным вариантом может стать Алгарве – южный регион Португалии, известный своими живописными пляжами и скалистым побережьем Атлантического океана.

Хотя большинство туристов приезжает сюда летом, зимой у региона есть особые преимущества. На пляжах намного меньше людей, а мягкий климат позволяет наслаждаться прогулками у океана и обедами на открытых террасах.

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Среди популярных развлечений – морские экскурсии с наблюдением за дельфинами, верховая езда, гольф и теннис. Также можно посетить соляные промыслы и устричные фермы. Туристам, которые ищут комфортный отдых, рекомендуют обратить внимание на отели W Algarve в Албуфейре и Octant Praia Verde в восточной части региона.

Лучшее время для зимнего путешествия: февраль. Средняя дневная температура составляет около +17°C, а туристов значительно меньше, чем в летний сезон.

OBOZ.UA предлагает узнать о теплых направлениях для зимнего отпуска.