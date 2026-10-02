Можно ехать в любое время года: названы 7 удобных для отдыха стран

Не все любят планировать путешествия в разгар сезона. Кому-то не по душе изнурительная летняя жара, а кто-то избегает холодных и дождливых зимних направлений. К счастью, в мире есть места, где климат остается достаточно мягким в течение всего года.

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Обычно это либо высокогорные районы вблизи экватора, где высота компенсирует жару, либо острова и побережья, температуру которых смягчают океанические течения. Travel Off Path назвал семь стран и регионов, куда можно планировать отпуск практически в любое время года.

Испания – Канарские острова

Канарские острова издавна называют "островами вечной весны". Архипелаг расположен у западного побережья Африки, но благодаря Атлантическому океану здесь нет ни изнурительной жары, ни настоящих холодов.

На Тенерифе и Гран-Канарии температура в течение года часто держится примерно в пределах 20–25 градусов. Это хороший вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками, гастрономией и активным туризмом.

Одно из главных мест на Тенерифе — Национальный парк Тейде с вулканическими ландшафтами, которые больше напоминают другую планету.

Колумбия – Медельин

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Медельин не зря называют "городом вечной весны". Он расположен в долине Абурра на высоте около 1500 метров над уровнем моря, поэтому даже вблизи экватора здесь нет чрезмерной жары.

Средняя дневная температура в течение года составляет около 22 градусов. Город известен зелеными холмами, открытыми кафе и канатными дорогами, которые являются частью общественного транспорта.

Один из самых интересных маршрутов — подъем по канатной дороге в парк Арви. Правда, наверху уже прохладнее, поэтому легкая куртка не помешает.

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Португалия — Азорские острова

Азорские острова посреди Атлантики — еще одно направление без резких перепадов температуры. Летом здесь обычно около 24 градусов, а зимой температура редко опускается ниже примерно 13 градусов.

Азорские острова особенно понравятся тем, кто любит природу. Здесь есть вулканические кратеры, озера, водопады, горячие источники и невероятно зеленые пейзажи.

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На острове Сан-Мигель стоит посмотреть озера Сете-Сидадеш, а также термальные источники в Фурнаше.

Эквадор – Кито

Кито расположен практически на экваторе, однако жары, которой можно было бы ожидать при таком расположении, здесь нет.

Причина — высота. Столица Эквадора расположена высоко в Андах, благодаря чему климат остается прохладным и достаточно стабильным в течение года. Это комфортная погода для прогулок по историческому центру города, где сохранились колониальные площади, церкви и старинная архитектура.

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В то же время высоту не стоит недооценивать. Подъем по канатной дороге TelefériQo ведёт ещё выше, поэтому туристам советуют не торопиться и дать организму время на адаптацию.

Коста-Рика – Центральная долина

Побережье Коста-Рики может быть жарким и влажным, но в Центральной долине климат совсем другой. Сан-Хосе, Атенас и другие города этого региона расположены на значительной высоте, поэтому температура здесь более мягкая, а воздух — прохладнее.

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Этот регион хорошо подходит тем, кто хочет увидеть тропическую природу, но не любит высокую влажность и сильную жару.

Окрестности покрыты кофейными плантациями, а небольшие города сохраняют спокойный ритм жизни, который в Коста-Рике часто описывают известным выражением Pura Vida.

Южно-Африканская Республика — Кейптаун

Кейптаун имеет средиземноморский климат с относительно мягкими сезонами. Лето здесь тёплое и солнечное, но океанские ветры часто смягчают жару. Зимы более прохладные и зелёные, однако без суровых морозов.

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Главной природной достопримечательностью города остается Столовая гора, на вершину которой можно подняться по канатной дороге.

В то же время Кейптаун известен сильным ветром, который местные жители называют Cape Doctor. В некоторые дни порывы ветра могут быть очень ощутимыми, особенно на открытых площадках.

Новая Зеландия — Окленд и Северный остров

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Северный остров Новой Зеландии отличается мягким океаническим климатом. В районе Окленда лето обычно комфортное, без экстремальной жары, а зимы прохладные, но не суровые.

Это особенно удобное направление для тех, кто планирует много времени проводить на свежем воздухе. Недалеко от Окленда можно посетить пляжи с чёрным вулканическим песком, прогуляться по склонам потухших вулканов или отправиться на остров Вайхеке, известный холмами, виноградниками и морскими пейзажами.

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