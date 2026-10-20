Город в Италии бьет туристические рекорды: чем известна Феррара

Забудьте о переполненном туристами римском Трастевере, исписанном граффити центре Неаполя, и главной площади Милана, на которой не протолокнуться. Если хочется увидеть Италию без туристической толпы, да еще и по обычным, а не заоблачным ценам, отправляйтесь в Феррару.

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Как пишет издание Travel off Path, здесь есть роскошный замок, окруженный рвами с водой, множество семейных тратторий, где подают сытную пасту – большая порция стоит примерно 15 долларов, – и туристов здесь значительно меньше, чем можно было бы ожидать от такого красивого и исторически богатого города. В последнее время Феррара стремительно набирает популярность, а вы же знаете, как это бывает в Европе: к настоящим скрытым жемчужинам лучше добраться как можно скорее, пока о них не узнали все.

Одно из самых модных мест Северной Италии прямо сейчас

С января по август 2026 года количество ночевок в Ферраре выросло на 5,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А только в августе прирост составил впечатляющие 15,64%. Цифры могут показаться скучными, но они свидетельствуют о чем-то важном: прошлым летом Феррара была популярнее, чем когда-либо прежде. Для города, о котором не пишет каждый популярный путеводитель, это немалое достижение.

Возможно, вы раньше и не слышали о Ферраре, но она вполне способна стать прекрасной альтернативой привычному маршруту Рим – Милан – Венеция. Особенно если вам по душе средневековая архитектура и настоящая итальянская городская жизнь без всех побочных эффектов массового туризма.

Музей эпохи Возрождения под открытым небом

Феррара – довольно большой город, в пределах муниципалитета проживает более 129 тысяч человек. Однако в самом центре она скорее напоминает небольшой городок, который давно вырос за пределы своих средневековых стен.

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В Милане возвышается готический собор Дуомо, Рим гордится Колизеем, а Венеция – извилистыми каналами. Главная достопримечательность Феррары совсем другая: величественная средневековая крепость прямо в центре города, окруженная рвами, наполненными водой. Замок Эсте (Castello Estense) – достопримечательность, которую нельзя пропустить, даже если вы заглянули в Феррару всего на несколько часов.

Примерно за 14 долларов, что значительно дешевле, чем стоит посещение многих известных достопримечательностей Италии, можно осмотреть средневековые подземелья и роскошные апартаменты эпохи Возрождения. Их стены и потолки щедро украшены росписями и фресками. А доплатив около 2,20 доллара, вы сможете подняться на Львиную башню, откуда открывается панорама на всю Феррару с пригородами. Совершенно небольшая плата за головокружительный вид.

Главные истории дня

Сам факт того, что замок расположен буквально в самом центре, среди оживленных улиц и площадей с многочисленными кафе, уже стоит отдельной поездки. Но Феррара может предложить гораздо больше, чем эту удивительную крепость XIV века с водными рвами. Местный кафедральный собор, посвященный святому Георгию, ведет свою историю с 1135 года. Это величественное сооружение, в котором соединились романский нижний ярус фасада с монументальным резным порталом, пышное готическое убранство верхней части и интерьер, в значительной степени переработанный в стиле барокко. Монументальный центральный неф, главный алтарь XVIII века и огромное изображение Страшного суда работы Бастианино, расположенное в центральной апсиде, – все это жемчужины искусства, достойные внимания даже самых взыскательных ценителей прекрасного.

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Мраморные дворцы с ромбовидным узором и неизменная красота средневековых улиц

Хотите увидеть нечто по-настоящему потрясающее? Дворец Бриллиантов (Palazzo dei Diamanti) – пожалуй, самое эффектное сооружение Феррары, которое поражает своей необычной геометрией. Фасад этого дворца полностью покрыт более чем 8500 мраморными блоками в форме бриллиантов, которые словно светятся в лучах заходящего солнца.

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Во дворце расположена Национальная картинная галерея, где хранятся шедевры известных художников, в частности Козиме Тури, Эрколе де Роберти и Гарафало. Даже если вы не большой поклонник искусства, сюда все равно стоит заглянуть ради уникальной архитектуры и элегантного внутреннего дворика.

А еще в Ферраре есть настоящий лабиринт исторического центра. Если вас уже утомили неаполитанские улочки, заполненные скутерами Vespa, и римские площади с фонтанами, где повсюду фотографируются туристы, Феррара станет приятным разнообразием. Здесь есть атмосферные мощеные улочки с кирпичными аркадами и уютные площади, спрятанные от посторонних глаз, где людей может быть вчетверо меньше, чем в популярных туристических местах.

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Помимо роскошных аристократических резиденций, старинных комнат с древними росписями и очаровательных внутренних двориков, здесь есть еще одна изюминка – например, Каза Ромеи (Casa Romei), которую вполне можно назвать одним из самых красивых средневековых жилых зданий Италии, сохранившихся до наших дней. А еще Феррара – настоящий рай для любителей вкусно поесть.

Насколько доступны цены на еду в Ферраре?

Феррара расположена в самом сердце Эмилии-Романьи – региона, откуда родом тортеллини и тальятелле с мясным соусом рагу. Так что можете не сомневаться: с пастой здесь все как надо. А самое приятное то, что большая порция капеллачи с тыквенной начинкой, щедро политых рагу, во многих традиционных заведениях обойдется всего лишь в около 15 долларов.

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На узкой улице Виа Раньо расположена траттория Trattoria da Noemi – семейное заведение с многолетней историей, открывшееся в атмосфере послевоенного оптимизма в 1958 году. Именно сюда стоит заглянуть, чтобы попробовать фирменные капелачи с тыквой под мясным соусом, а к ним заказать небольшой графин местного вина "Фортана".

Еще одно заведение, хорошо известное местным жителям, – I Tri Scalin на улице Виа Дарсена. Это традиционная траттория старой школы, куда ходят сами жители Феррары, чтобы немного укрыться от шумных улиц центра. Сюда стоит заглянуть хотя бы ради фирменного bollito misto – большой тарелки с ассорти из отварного мяса, которое подают с картофельным пюре, хреном, горчицей и зеленым соусом salsa verde.

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А если вам особенно по душе средневековая атмосфера, загляните в Trattoria Il Mandolino. Заведение расположено недалеко от Виа делле Вольте – возможно, самой красивой средневековой улицы Феррары. Здесь готовят невероятно вкусные капеллачи с тыквой и рагу. Проще говоря, это паста с тыквенной начинкой, которую подают с мясным соусом, долго томившимся на медленном огне.

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