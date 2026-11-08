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Почти нетронутый: назван самый тихий остров в мире

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
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Почти нетронутый: назван самый тихий остров в мире
Самый тихий остров в мире. Источник: unsplash.com/@sian_nelson

Спрос на отдых в тихих природных местах растет, ведь все больше путешественников стремятся отдалиться от городского шума. Согласно данным BookRetreats, за год число поисковых запросов Google о тихих туристических направлениях увеличилось на 1 268%.

Платформа опубликовала рейтинг островов, где можно обрести покой и почувствовать близость к природе. Первое место в списке занял остров Стюарт в Новой Зеландии, получивший 94,6 балла из 100 возможных.

Остров Стюарт

В рейтинге BookRetreats оценили 100 островов мира по шести показателям: естественность территории, плотность дорожной сети, авиасообщение, уединенность, темное ночное небо и количество прибрежных мест. Наибольший вес имели первые четыре критерия – по 20%, еще 15% приходилось на темное небо, а 5% – на побережье, пишет Travel + Leisure.

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Остров Стюарт, который на языке маори называют Ракиура, что примерно означает "сияющее небо", стал лидером благодаря почти полному отсутствию вмешательства человека.

Почти нетронутый: назван самый тихий остров в мире

Где находится самый тихий остров в мире. Источник: unsplash.com/@sebastiengoldberg

Он также является самым южным в мире международным заповедником темного неба, где при благоприятных условиях можно увидеть южное полярное сияние.

Природность острова оценивают в 99 баллов из 100, а его население составляет всего около 500 человек. Примерно 85% территории занимает национальный парк Ракиура, где обитают многочисленные местные и редкие виды птиц, в том числе коричневый киви острова Стюарт.

Второе место заняла Анафи в Греции – самый спокойный остров Европы, расположенный неподалеку от Санторини. Там живет менее 300 человек, нет коммерческого аэропорта, а удобнее всего добираться до острова на пароме; путешественников привлекают побеленные дома и прозрачные пляжи.

Почти нетронутый: назван самый тихий остров в мире

Остров Стюарт. Источник: unsplash.com/@sian_nelson

Рейтинг 10 самых тихих островов мира

  1. Остров Стюарт, Новая Зеландия
  2. Анафи, Греция
  3. Илья-Гранде, Бразилия
  4. Остров Лорд-Хау, Австралия
  5. Сент-Мартинс, острова Силли, Англия
  6. Остров Тиоман, Малайзия
  7. Ко Чанг, Таиланд
  8. Ко Ронг, Камбоджа
  9. Остров Хавелок, Индия
  10. Санта-Каталина, США.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое место назвали самым романтичным в мире.

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