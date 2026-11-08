Почти нетронутый: назван самый тихий остров в мире

Спрос на отдых в тихих природных местах растет, ведь все больше путешественников стремятся отдалиться от городского шума. Согласно данным BookRetreats, за год число поисковых запросов Google о тихих туристических направлениях увеличилось на 1 268%.

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Платформа опубликовала рейтинг островов, где можно обрести покой и почувствовать близость к природе. Первое место в списке занял остров Стюарт в Новой Зеландии, получивший 94,6 балла из 100 возможных.

Остров Стюарт

В рейтинге BookRetreats оценили 100 островов мира по шести показателям: естественность территории, плотность дорожной сети, авиасообщение, уединенность, темное ночное небо и количество прибрежных мест. Наибольший вес имели первые четыре критерия – по 20%, еще 15% приходилось на темное небо, а 5% – на побережье, пишет Travel + Leisure.

Остров Стюарт, который на языке маори называют Ракиура, что примерно означает "сияющее небо", стал лидером благодаря почти полному отсутствию вмешательства человека.

Он также является самым южным в мире международным заповедником темного неба, где при благоприятных условиях можно увидеть южное полярное сияние.

Природность острова оценивают в 99 баллов из 100, а его население составляет всего около 500 человек. Примерно 85% территории занимает национальный парк Ракиура, где обитают многочисленные местные и редкие виды птиц, в том числе коричневый киви острова Стюарт.

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Второе место заняла Анафи в Греции – самый спокойный остров Европы, расположенный неподалеку от Санторини. Там живет менее 300 человек, нет коммерческого аэропорта, а удобнее всего добираться до острова на пароме; путешественников привлекают побеленные дома и прозрачные пляжи.

Рейтинг 10 самых тихих островов мира

Остров Стюарт, Новая Зеландия Анафи, Греция Илья-Гранде, Бразилия Остров Лорд-Хау, Австралия Сент-Мартинс, острова Силли, Англия Остров Тиоман, Малайзия Ко Чанг, Таиланд Ко Ронг, Камбоджа Остров Хавелок, Индия Санта-Каталина, США.

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