Почти нетронутый: назван самый тихий остров в мире
Спрос на отдых в тихих природных местах растет, ведь все больше путешественников стремятся отдалиться от городского шума. Согласно данным BookRetreats, за год число поисковых запросов Google о тихих туристических направлениях увеличилось на 1 268%.
Платформа опубликовала рейтинг островов, где можно обрести покой и почувствовать близость к природе. Первое место в списке занял остров Стюарт в Новой Зеландии, получивший 94,6 балла из 100 возможных.
Остров Стюарт
В рейтинге BookRetreats оценили 100 островов мира по шести показателям: естественность территории, плотность дорожной сети, авиасообщение, уединенность, темное ночное небо и количество прибрежных мест. Наибольший вес имели первые четыре критерия – по 20%, еще 15% приходилось на темное небо, а 5% – на побережье, пишет Travel + Leisure.
Остров Стюарт, который на языке маори называют Ракиура, что примерно означает "сияющее небо", стал лидером благодаря почти полному отсутствию вмешательства человека.
Он также является самым южным в мире международным заповедником темного неба, где при благоприятных условиях можно увидеть южное полярное сияние.
Природность острова оценивают в 99 баллов из 100, а его население составляет всего около 500 человек. Примерно 85% территории занимает национальный парк Ракиура, где обитают многочисленные местные и редкие виды птиц, в том числе коричневый киви острова Стюарт.
Второе место заняла Анафи в Греции – самый спокойный остров Европы, расположенный неподалеку от Санторини. Там живет менее 300 человек, нет коммерческого аэропорта, а удобнее всего добираться до острова на пароме; путешественников привлекают побеленные дома и прозрачные пляжи.
Рейтинг 10 самых тихих островов мира
- Остров Стюарт, Новая Зеландия
- Анафи, Греция
- Илья-Гранде, Бразилия
- Остров Лорд-Хау, Австралия
- Сент-Мартинс, острова Силли, Англия
- Остров Тиоман, Малайзия
- Ко Чанг, Таиланд
- Ко Ронг, Камбоджа
- Остров Хавелок, Индия
- Санта-Каталина, США.
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