На нем всего 220 жителей: где расположен самый удаленный остров в мире

На Земле до сих пор есть места, где жизнь почти не зависит от современного мира, а ближайшими соседями людей становятся не другие населенные пункты, а колонии пингвинов и морских котиков. Одним из таких уголков является Тристан-да-Кунья – вулканический остров в южной части Атлантического океана.

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Здесь живут около 220 человек, а вся местная община настолько мала, что ее объединяют всего 11 родовых фамилий. Как пишет Express, из-за отсутствия аэропорта, сложных погодных условий и огромного расстояния от материков остров остается одним из самых труднодоступных обитаемых мест в мире.

Где расположен Тристан-да-Кунья и как туда добраться

Тристан-да-Кунья расположен в южной части Атлантического океана, далеко от основных морских путей и крупных населенных территорий. От ближайшего побережья Южной Америки его отделяет около 3700 км, а до Кейптауна в Южно-Африканской Республике – более 2700 км. Именно из Кейптауна обычно отправляются суда, обеспечивающие сообщение с островом.

Особенность этого места заключается в том, что здесь нет ни аэропорта, ни взлетно-посадочной полосы. Поэтому единственный практичный способ добраться до острова – морской транспорт. Обычное путешествие на корабле из Кейптауна занимает около шести дней, хотя из-за погодных условий и особенностей морского сообщения дорога иногда может растянуться до 15 дней.

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Единственное постоянное поселение острова называется Эдинбург семи морей (Edinburgh of the Seven Seas). Именно здесь сосредоточена практически вся местная инфраструктура. Из-за удаленности от цивилизации жители вынуждены тщательно планировать запасы продуктов и товаров первой необходимости.

На острове работает один главный продуктовый магазин, где продают привезенные извне муку, кофе, шоколад, туалетную бумагу и другие необходимые вещи. Поскольку корабли с поставками прибывают лишь несколько раз в год, ассортимент зависит от последней доставки. В то же время у местных жителей есть собственный паб с говорящим названием The Albatross, который стал одним из центров общественной жизни.

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Чем занимаются местные жители и откуда происходит их община

Несмотря на географическую изоляцию, жители Тристан-да-Кунья поддерживают экономические связи с другими странами. Одним из главных источников дохода является вылов и продажа высококачественных омаров. Эту продукцию экспортируют в Австралию, Новую Зеландию, США и европейские государства.

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Другие жители работают в сельском хозяйстве, занимаются изготовлением изделий ручной работы и природоохранной деятельностью. Дополнительный доход обеспечивает продажа почтовых марок и памятных монет, которые пользуются спросом у коллекционеров из разных уголков мира.

Несмотря на то, что остров расположен за тысячи километров от Великобритании, его жители имеют британское гражданство. Это связано с историей архипелага: в 1816 году Великобритания установила над ним контроль вскоре после ссылки Наполеона на соседний остров Святой Елены. Британский военный гарнизон должен был предотвратить возможное использование архипелага сторонниками французского императора для организации его освобождения.

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Сегодня Тристан-да-Кунья входит в состав британской заморской территории, к которой также относятся острова Найтингейл, Инэксесибл и Гоф. Последние три не имеют постоянного населения, однако их природные территории чрезвычайно богаты представителями дикой природы.

Остров с огромными колониями пингвинов и морских животных

Удаленность Тристан-да-Куньи сделала его важным центром сохранения уникальной морской и островной экосистемы. Благодаря океаническим и антарктическим течениям окружающие воды стали средой обитания многих редких видов. Здесь можно встретить горбатых китов и кашалотов, дельфинов и голубых акул.

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Особую ценность представляют многочисленные колонии морских птиц и млекопитающих. По данным National Geographic, на островах архипелага обитает около 200 тысяч пингвинов, более пяти миллионов буревестников и примерно 300 тысяч субантарктических морских котиков.

В то же время местная природа нуждается в защите от промышленного воздействия человека. В ноябре 2020 года вокруг архипелага создали морскую природоохранную зону площадью почти 700 тысяч квадратных километров. На момент создания она стала крупнейшей морской охраняемой территорией в Атлантическом океане.

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Могут ли туристы посетить самый отдаленный остров мира

Тристан-да-Кунья доступен для туристов, однако организовать такую поездку значительно сложнее, чем обычный отдых на островах. Здесь нет развитой туристической инфраструктуры, регулярных авиарейсов или большого количества отелей. Желающим посетить архипелаг приходится заранее проходить административные процедуры и согласовывать поездку с местными властями.

Кроме того, необходимо учитывать длительное морское путешествие и зависимость от погодных условий. Корабли ходят нерегулярно, поэтому туристам нужно планировать маршрут с запасом времени.

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