Рождественские ярмарки в Европе привлекают туристов праздничными украшениями, ароматом глинтвейна, традиционными угощениями и яркими огнями. Однако далеко не все популярные туристические направления могут похвастаться настоящей рождественской атмосферой.

Видео дня

Американская тревел-блогер Гелен Сула, которая посетила более 100 рождественских ярмарок, назвала четыре европейские столицы, где праздничные мероприятия ее разочаровали. Об этом пишет Daily Mail. Путешественница переехала с мужем из Техаса в Германию в 2016 году. Именно тогда она открыла для себя традиционные европейские рождественские ярмарки и начала активно их посещать.

Лондон, Великобритания

Несмотря на восхищение праздничным оформлением британской столицы, блогер считает, что местным ярмаркам не хватает аутентичности.

Особенно ее разочаровал популярный Winter Wonderland в Гайд-парке. По словам путешественницы, искусственные елки, чрезмерная коммерциализация и высокие цены портят впечатление от посещения. В частности, за стаканчик глинтвейна в Лондоне приходится платить 11–12 фунтов стерлингов, а вход на территорию Winter Wonderland может стоить до 8,25 фунта.

РЕКЛАМА

Рим, Италия

По мнению Сулы, туристам не стоит ожидать от итальянской столицы такой же рождественской атмосферы, которую можно ощутить в Германии, Австрии или Швейцарии.

Путешественница отмечает, что некоторые итальянские ярмарки пытаются воспользоваться популярностью этого формата, однако им не хватает традиционного колорита.

Блогерку не слишком впечатлили и рождественские ярмарки Сиены и Флоренции, хотя сами города она считает прекрасными туристическими направлениями.

Прага, Чехия

Чешскую столицу путешественница называет чрезвычайно красивым городом. Однако, по ее мнению, местные рождественские ярмарки также стали слишком коммерциализированными. Несмотря на живописную историческую архитектуру и праздничное оформление, блогерке не хватило той особой атмосферы, ради которой она посещает традиционные европейские ярмарки.

Главные истории дня

Париж, Франция

Французская столица поражает роскошными витринами, праздничной иллюминацией и изысканными декорациями. Однако Сула убеждена, что Париж – не лучшее направление для тех, кто планирует поездку именно ради рождественских ярмарок.

По ее словам, сюда стоит ехать, чтобы насладиться праздничным оформлением города, а не искать традиционные рождественские базары.

РЕКЛАМА

Какие рождественские ярмарки стоит посетить

Среди своих фаворитов опытная путешественница назвала:

Гейдельберг (Германия);

Рибовилле (Франция);

Страсбург (Франция);

Вена (Австрия);

Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия).

РЕКЛАМА

Также блогерша высоко оценила рождественские ярмарки Кельна и Братиславы, отметив разнообразие развлечений и вкусные традиционные блюда.

Тем, кто стремится сэкономить, она советует обратить внимание на Краков, Таллин, Вильнюс, Загреб, Будапешт и Братиславу. Более доступные цены также можно найти в небольших немецких городках.

По мнению Сулы, лучшая рождественская ярмарка должна отличаться аутентичными товарами местного производства, оригинальными торговыми домиками, интересными развлечениями и атмосферой, которая позволяет почувствовать себя в настоящей зимней сказке.

OBOZ.UA писал о европейских городах, которые станут лучшим выбором для встречи Рождества.