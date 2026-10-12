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Путешественник побывал в 80 странах и назвал место с идеальным соотношением "цена-качество"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Путешественник побывал в 80 странах и назвал место с идеальным соотношением "цена-качество"
Путешественник Рори Кинг посетил более 70 стран и выбрал ту, где отдыхать выгоднее всего. Источник: Facebook / Rory’s Travel Club

При планировании мечтаемого отдыха за границей бывает сложно определиться с направлением и понять, где именно удастся получить за свои деньги максимум услуг и впечатлений. Ведь нет ничего лучше, чем сэкономить, не жертвуя при этом качеством путешествия.

Путешественник из Белфаста Рори Кинг более 10 лет путешествовал по миру. Его цель — побывать абсолютно во всех странах, а пока он успел посетить от 70 до 80 разных государств. Он жил в Нью-Йорке, Новой Зеландии, Канаде и на Фиджи и основал платформу со скидками для туристов. Поэтому его опыту точно можно доверять. И в комментарии изданию Express Кинг назвал свою любимую страну с идеальным соотношением цены и качества отдыха.

"На мой взгляд, лучшее соотношение цены и качества в Европе предлагает Мальта. Туда можно полететь, включая перелет, трансфер и четыре ночи в приличном отеле, примерно за 250–300 фунтов стерлингов с человека", — рассказал путешественник. В гривнах по текущему курсу это составит ориентировочно 15–18 тысяч. Но это с учётом перелёта из Великобритании.

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Путешественник побывал в 80 странах и назвал место с идеальным соотношением ''цена-качество''

Путешественник Рори Кинг назвал Мальту удивительным выбором для выгодного отдыха. Источник: Pexels

Кинг назвал Мальту удивительной и необыкновенно красивой. И добавил, что ее главная привлекательность — погода: здесь солнце светит целых 300 дней в году.

Мальта привлекает туристов кристально чистой голубой водой, живописными побережьями, уютными городками и бурной городской жизнью. Столицу Мальты, Валлетту, часто называют "жемчужиной Средиземноморья". Это укреплённый город с колоритными мощёными улочками, величественными барочными дворцами, умиротворёнными садами и старинными церквями, а местный порт считается одним из самых красивых в мире.

Как отмечал Кинг, цены здесь действительно очень доступные. Перекусить во время отдыха можно местной традиционной соленой выпечкой под названием пастицци (Pastizzi) всего за 50 гривен или заказать сытный рап от 230 грн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 4 самых безопасных городах Восточной Европы по версии путешественника с 10-летним опытом.

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