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Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read3 мин
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Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города
Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города

Восточная Европа часто остается вне поля зрения туристов, хотя здесь можно найти старинные города, красивую архитектуру, доступные рестораны и гораздо меньшие толпы, чем в самых популярных уголках Западной Европы. Путешественник, который за более чем 10 лет посетил около 40 европейских стран, назвал четыре города региона, где, по его опыту, туристы могут чувствовать себя особенно спокойно.

В список вошли Вроцлав, Яйце, Кошице и Вильнюс. Подробности рассказало издание Travel off Path.

Вроцлав, Польша

Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города

Тумский мост. Источник: Андрей Дзмитриев/fgb.by/wikimedia.org

Вроцлав — третий по величине город Польши. Его центр известен Рыночной площадью, готической ратушей, соборами, каналами и сотнями маленьких бронзовых гномов, расположенных в разных частях города.

Автор отмечает, что уличное насилие здесь встречается редко, а риск карманных краж ниже, чем во многих переполненных туристами городах Западной Европы. Польша также имеет самый низкий, первый уровень рекомендаций Госдепартамента США для туристов — достаточно соблюдать обычные меры предосторожности.

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Яйце, Босния и Герцеговина

Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города

Яйце, Босния и Герцеговина. Источник: traveloffpath.com

Небольшой город Яйце привлекает средневековой архитектурой и необычным водопадом, расположенным прямо у исторического центра. Когда-то город был последней королевской столицей средневековой Боснии. Здесь сохранились крепость, руины церкви Святой Марии и старинные катакомбы.

По словам автора, сегодня Яйце является одним из самых спокойных городов страны, а уровень уличной преступности здесь невысок. В то же время Босния и Герцеговина в целом имеет второй уровень рекомендаций Госдепартамента США из-за рисков преступности, мин и возможных политических обострений.

Кошице, Словакия

Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города

Кошице. Источник: unsplash.com

Кошице – второй по величине город Словакии. Туристов здесь значительно меньше, чем в Праге, Вене или Будапеште, хотя исторический центр ничуть не уступает им по атмосфере. Главной достопримечательностью является собор Святой Елизаветы – крупнейший храм Словакии.

Согласно источнику, уровень преступности в Словакии в долгосрочной перспективе снижается, а серьёзные преступления против туристов происходят нечасто. Страна также имеет первый уровень рекомендаций для путешествий от Госдепартамента США.

Вильнюс, Литва

Путешественник объездил Восточную Европу и назвал 4 самых безопасных города

Вильнюс. Источник: unsplash.com

Столица Литвы сочетает в себе старинные барочные улицы, готические храмы и современные творческие кварталы. Особенно известен район Ужупис, который в 1997 году в шутку провозгласил себя независимой "республикой художников" и даже имеет собственную конституцию.

Несмотря на близость к Беларуси и российскому Калининградскому анклаву, Литва остается стабильной страной ЕС и НАТО. Уровень насильственной преступности здесь низкий. Как и в других крупных городах, туристам стоит следить за своими вещами возле вокзалов, рынков и в многолюдных ночных заведениях. Литва также имеет первый уровень рекомендаций Госдепартамента США.

Автор подчеркивает, что эти города привлекательны не только безопасностью, но и ценами. Во многих из них полноценное местное блюдо стоит примерно 10–17 долларов, а туристов заметно меньше, чем в самых известных европейских столицах.

OBOZ.UA предлагает узнать о "лучшем" городе Европы, который становится популярным среди туристов.

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