Малоизвестный город в Европе назвали культурной столицей

В Европе определили ещё одну культурную столицу — ею станет небольшой город Виктория на острове Гозо, входящем в состав Мальты. В 2031 году именно он получит статус Европейской столицы культуры.

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Виктория расположена на Гоцо — меньшем и более спокойном из двух главных островов Мальты. Даже туристы, хорошо знакомые со страной, нередко воспринимают этот город лишь как короткую остановку на несколько часов: пообедать, прогуляться по Цитадели и продолжить путешествие по острову, сообщает Timeout.

За звание Европейской столицы культуры Виктория соревновалась с Биргу, также известным как Витториоза. Это один из исторических городов напротив Валлетты. Однако Биргу выбыл ещё на этапе предварительного отбора в ноябре 2025 года, поэтому Виктория осталась единственным кандидатом в финале.

Получение такого статуса предполагает сложный отбор. Города сначала подают заявку, а после попадания в короткий список готовят подробную культурную программу. Они должны доказать, что обладают долгосрочной стратегией, европейским значением и достаточной инфраструктурой для реализации масштабных проектов.

Концепция Виктории получила название Island of Islands, то есть "Остров островов". Её идея заключается в том, чтобы показать Гоцо не как обособленную территорию, а как сеть тесно связанных общин, традиций и культур.

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Проект также планируется развивать вокруг трех средиземноморских тем — побережья, соли и волн. Основными принципами культурной программы называют неспешность, заботу и смелость.

Виктория станет лишь вторым городом Мальты, получившим статус Европейской культурной столицы. Первым был Валлетта в 2018 году.

Сам город имеет два названия. Название Виктория он получил в 1887 году в честь золотого юбилея королевы Виктории, однако местные жители до сих пор часто называют его Ир-Рабат.

Главные истории дня

Главной достопримечательностью города является Цитадель — старинная укреплённая часть на холме. С неё открывается панорама почти всего острова Гозо. У крепостных стен расположены площади, кафе, небольшие магазины и центральный автовокзал, откуда можно добраться до других частей острова.

Ожидается, что статус Европейской столицы культуры поможет Виктории стать гораздо более заметной для туристов и превратиться из короткой остановки в один из главных культурных центров Мальты.

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