Куда поехать осенью: 10 направлений для тех, кто не хочет любоваться листвой

Каждый раз, когда наступает золотая осень, туристический мир начинает навязывать один и тот же эстетический шаблон: уютные свитера, горячий яблочный сидр и охота за красными и оранжевыми листьями. В поездках за осенними пейзажами нет ничего плохого, но иногда хочется чего-то совсем другого.

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Если вы мечтаете продлить пляжный сезон, побродить по крутым горам до того, как их засыплет зимний снег, или же просто отведать первоклассные блюда без толчеи в толпах, характерной для высокого сезона, издание Travel off Path собрало для вас 10 идеальных локаций. Здесь вы получите много ярких впечатлений даже без залитых багряными красками пейзажей и какао с облачками маршмеллоу.

Тенерифе, Канарские острова, Испания

Пока остальная Европа достает из шкафов тяжелые пальто, Канарские острова продолжают жить в ритме лета. Благодаря расположению недалеко от побережья Западной Африки на Тенерифе круглый год царит теплая погода, что делает остров идеальным местом для осеннего отдыха у океана. Здесь вулканические побережья сочетаются с оживленной испанской культурой, даря тропическое тепло в сочетании с комфортной инфраструктурой. Главная изюминка острова – возможность провести утро на пляже с черным вулканическим песком, а уже после обеда исследовать космические лавовые поля национального парка Тейде. Туристам лучше обходить стороной шумные курортные городки на юге, такие как Плайя-де-лас-Америкас, и отправляться на дикое северное побережье возле сельского парка Анага, где проложены крутые и влажные треккинговые тропы. Для таких маршрутов обязательно понадобится надежная нескользящая обувь и прочный рюкзак.

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Посещение Дубровника именно осенью способно полностью изменить представление об этом городе. Если летом окруженный крепостными стенами Старый город буквально кишит пассажирами круизных лайнеров и страдает от жары, то осенью корабли уплывают, температура опускается до приятного прохладного бриза, и город наконец-то начинает дышать. Эта прекрасно сохранившаяся средневековая крепость на берегу глубокого синего Адриатического моря дарит удовольствие от неспешных прогулок по древним крепостным стенам без необходимости протискиваться сквозь экскурсионные группы. На городские стены лучше всего подниматься примерно за час до захода солнца, когда золотой свет подчеркивает красоту черепичных крыш и известняковых улочек. А для фотографов это лучшее время для съемки без резких дневных теней (главное – следить за графиком работы стен, чтобы не опоздать до закрытия).

Главные истории дня

Болонья, Италия

В Болонью едут не ради пейзажей, а ради еды. Эта признанная кулинарная столица Италии является родиной тортеллини, мортаделлы и аутентичного рагу. Осень – время урожая, а это значит, что местные рынки изобилуют свежими трюфелями и белыми грибами. Город дышит историческим уютом и неспешными, продолжительными трапезами, а его знаменитые километровые крытые аркады-портики делают прогулки комфортными даже в дождливую погоду. Лучшее, что можно здесь сделать, – это сесть за крошечный столик на улице и попробовать свежую пасту, раскатанную вручную тем же утром. Искать настоящие гастрономические шедевры следует подальше от главных площадей: стоит погрузиться в узкие улочки квартала Квадрилатеро, найти маленькую остерию без английского меню в витрине и смело заказывать дневное специальное предложение.

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Исландия

Для атмосферного и драматичного осеннего отдыха Исландия – непревзойденный выбор. Полярный день остался позади, и возвращаются темные ночи, необходимые для наблюдения за Северным сиянием. При этом зимние морозы и метели еще не наступили. Местная природа завораживает своей суровостью и изолированностью: здесь путешественников ждут геотермальные горячие источники, мощные водопады и бескрайние лавовые поля. Главный ритуал – поездка по Кольцевой дороге с остановками у уютных термальных купален, чтобы согреться на бодрящем осеннем воздухе. Лучше всего исследовать страну по собственному графику, арендовав кемпер. А чтобы не тратить время у ленты выдачи багажа в аэропорту, все теплые вещи и слои одежды стоит заранее и компактно упаковать в одну вместительную ручную кладь.

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Санторини, Греция

Если в июле Санторини встречает жарой, высокими ценами и толпами, то в конце сентября и в октябре остров превращается в настоящую сказку. Эгейское море все еще достаточно теплое для купания, а на улицах городка Ия становится настолько тихо, что можно в полной мере насладиться пейзажами. Это классическая греческая эстетика с белоснежными домами и голубыми куполами, прижавшимися к краю затопленного вулканического кратера, где всемирно известный закат можно созерцать, не занимая место за три часа. Хотя большинство сосредотачивается на видах со скал, вид с воды оказывается еще более впечатляющим: для этого стоит забронировать дайвинг-тур к вулканической кальдере, ведь подводные скальные образования осенью выглядят чрезвычайно драматично, а вода в этот период просто кристально чистая.

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Каньон реки Тара, Черногория

Тем, кто вместо осенних листьев ищет адреналин, стоит отправиться в северную Черногорию. Каньон реки Тара – самый глубокий в Европе, а осень дарит идеальную прохладную погоду для активного отдыха на природе, пока регион не покроют зимние снега. Это дикий и нетронутый уголок Европы, о котором массовая туристическая индустрия как будто вообще забыла. Главное приключение здесь – рафтинг по ярко-бирюзовой реке в окружении высоченных известняковых скал. Собираясь на сплав, не стоит доверять обычным рюкзакам: кошельки, телефоны и ценные вещи обязательно нужно переложить в герметичный сухой мешок (драйбег) и прочно пристегнуть его к рафту, ведь здешние пороги промочат все имущество до нитки.

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Алгарве, Португалия

Юг Португалии славится своими величественными морскими скалами и золотыми пляжами. К октябрю летние туристы расъезжаются, однако солнце продолжает светить и греть, а атлантический прибой усиливается, открывая идеальный сезон для изучения побережья. Этот регион сочетает в себе атмосферу расслабленного райского уголка для серферов с очарованием старинных рыбацких деревень. Особое удовольствие – отправиться на небольшой лодке к морским пещерам Бенагил, не вынуждаясь бороться за каждый метр свободного места на песке. Любителям активного отдыха стоит пройти маршрут "Семь висячих долин", который пролегает вдоль самого края скал и считается одним из лучших в Европе для трейлраннинга благодаря свежему и прохладному осеннему климату.

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Мюнхен, Германия

Говоря об осени в Европе, невозможно не упомянуть Октоберфест. Этот культурный феномен, который длится с середины сентября до начала октября, не имеет ничего общего с банальным созерцанием деревьев. Мюнхен предлагает феноменальную погоду, великолепное пиво и ухоженные парки, создавая шумную и праздничную атмосферу баварских традиций, где миллионы людей собираются вместе ради напитков, еды и музыки. Главная задача здесь – зарезервировать столик в большой палатке, заказать литр местного пива и попробовать свежий брецель размером с голову. Поскольку на главной площадке (Терезиенвизе) после обеда становится слишком хаотично, лучше приходить туда пораньше, а после посещения палаток уйти в Английский сад – просторный городской парк, где можно посидеть у реки и понаблюдать, как местные серфингисты покоряют стоячую волну на ручье Айсбах.

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Ибица, Испания

Ибица известна во всем мире как летняя столица вечеринок, но в конце сентября и в октябре, когда крупные суперклубы устраивают свои заключительные вечеринки по случаю закрытия сезона, остров полностью преображается. Он оставляет позади репутацию столицы ночной жизни и превращается в тихий, богемный уголок для отдыха. Наступает неспешный, гармоничный и глубоко расслабляющий ритм: пляжи пустеют, открываются йога-ретриты, а жизнь сосредотачивается на местных рынках. В это время можно оказаться в спрятанных среди скал бухтах, таких как Кала Саладета, в полном одиночестве. Когда остров затихает, наступает идеальный момент для фотосъемки на 35-миллиметровую пленку, ведь мягкое осеннее солнце придает белоснежным зданиям и бирюзовой воде удивительную вневременную текстуру.

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Инсбрук, Австрия

Чтобы заранее почувствовать дух грядущей зимы, стоит отправиться прямо в Альпы. Инсбрук расположен в глубокой долине в окружении величественных горных вершин, где осенью царит приятная прохлада, а высокогорье уже покрывается первым снегом. Этот изысканный австрийский город живет в тени впечатляющих альпийских вершин, а его главным украшением является канатная дорога Нордкетте: заглянув в кафе в историческом центре, уже через 20 минут можно оказаться на заснеженной горной вершине. Пока нижние склоны не засыпаны густым снегом, прогулочные тропы около города остаются в идеальном состоянии – стоит лишь взять термос с горячим кофе, подняться на фуникулере до станции Хунгербург и посвятить утро прогулке по сосновым лесам на кристально чистом альпийском воздухе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда лучше всего поехать в Азии на отдых осенью.