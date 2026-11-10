Куда сбежать от толп зимой: 5 солнечных направлений для отпуска

Зимний отпуск не обязательно должен ассоциироваться со снегом, морозом и горнолыжными курортами. Пока в Европе стоит холодная погода, в других уголках мира можно наслаждаться солнцем, гулять по живописным городам и отдыхать у океана. Причем для этого необязательно выбирать переполненные туристами курорты.

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Как пишет The Independent, эксперты по туризму рекомендуют обратить внимание на пять направлений, которые пока не так популярны, как традиционные места для зимнего отдыха. Среди них есть и тропические острова, и европейское побережье, где даже в феврале можно провести несколько солнечных дней.

Никарагуа

Эта центральноамериканская страна остается в тени соседней Коста-Рики, хотя ей есть чем удивить путешественников. Здесь есть пляжи Тихого океана, вулканы, тропическая природа и старинные города с яркой колониальной архитектурой.

Особого внимания заслуживают Гранада и Леон, где можно прогуляться по красочным улицам и познакомиться с местной культурой. Любителям приключений стоит обратить внимание на остров Ометепе посреди озера Никарагуа, известный своими вулканами и древними петроглифами.

По словам эксперта по туризму Тома Барбера, Никарагуа предлагает множество природных и культурных достопримечательностей по сравнительно доступным ценам.

Лучший период для путешествия – с декабря по апрель, когда температура на тихоокеанском побережье обычно составляет +28…+33°C. Однако перед поездкой важно проверить рекомендации по безопасности: Государственный департамент США в настоящее время советует пересмотреть необходимость поездок в страну из-за ряда рисков.

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Доминика

Доминику часто путают с Доминиканской Республикой, однако это совсем другое островное государство. Она расположена между Гваделупой и Мартиникой и прежде всего привлекает нетронутой природой.

Около 70% территории острова покрыто лесами. Здесь можно увидеть вулканические вершины, водопады, горячие источники и живописные бухты.

Главные истории дня

Одна из главных природных достопримечательностей – национальный парк Морн-Труа-Питон, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь расположено знаменитое Кипящее озеро, к которому ведет пешеходный маршрут.

Для любителей активного отдыха также проложена пешеходная тропа Waitukubuli длиной около 185 километров, разделенная на 14 участков.

Еще одна особенность острова – популяция кашалотов, за которыми можно наблюдать во время организованных морских экскурсий. Для их защиты в 2025 году создали специальный морской заповедник. Лучше всего ехать с января по апрель. Температура воздуха обычно держится на уровне +27…+30°C, хотя кратковременные тропические дожди возможны в течение всего года.

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Тунис

Тунис станет интересным выбором для тех, кто хочет сменить зимнюю погоду на более мягкий климат, но не планирует исключительно пляжный отдых.

Столица страны привлекает старинной мединой, оживленными рынками и архитектурой, в которой переплелись арабские, османские и европейские влияния.

Неподалеку расположен живописный городок Сиди-Бу-Саид с белыми домами, синими дверями и видами на Средиземное море. Любителям истории стоит посетить и руины древнего Карфагена. Тунис также заинтересует поклонников "Звездных войн", ведь именно здесь снимали часть сцен первого фильма знаменитой киносаги.

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Для зимнего путешествия лучше всего подходят февраль и март. На севере страны температура обычно составляет +15…+20°C, а на юге может достигать +18…+23°C. Для купания это прохладный период, однако для экскурсий и длительных прогулок погода достаточно комфортная.

Уругвай

Пока в Украине холодно, в Уругвае продолжается лето. Эта небольшая южноамериканская страна может предложить песчаные пляжи Атлантического океана, винодельни, уютные прибрежные городки и насыщенную культурную жизнь.

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Путешествие стоит начать с Монтевидео, где можно познакомиться с местной архитектурой, кухней и традициями. После этого туристические эксперты рекомендуют отправиться на виноградники, в частности посетить небольшие винодельни Cordano и El Legado. Благодаря компактным размерам страны многие интересные места можно исследовать без внутренних авиаперелетов.

Уругвай особенно привлекателен для путешественников, которые любят сочетать отдых у воды с гастрономическими впечатлениями и знакомством с местной культурой.

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Благоприятный сезон длится с ноября по март, когда температура воздуха обычно колеблется в пределах +25…+32°C. В то же время популярные пляжные курорты в разгар южноамериканского лета могут быть довольно многолюдными.

Алгарве

Для солнечного зимнего отпуска не обязательно отправляться на другой континент. Южный регион Португалии Алгарве, который летом привлекает множество туристов, в холодные месяцы становится значительно спокойнее.

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Вместо переполненных пляжей здесь можно наслаждаться прогулками вдоль океана, живописными скалами, уютными кафе и закатами. Путешественникам предлагают морские экскурсии для наблюдения за дельфинами, посещение устричных ферм, конные прогулки, занятия теннисом и гольфом.

Одним из лучших месяцев для путешествия считается февраль. Температура воздуха обычно составляет около +17°C. Хотя для классического пляжного отдыха еще прохладно, солнечные дни и отсутствие летнего ажиотажа создают благоприятные условия для знакомства с регионом.

Заодно OBOZ.UA предлагает узнать о горнолыжных курортах Европы, где нет толп и цены довольно демократичные.