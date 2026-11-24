Куда поехать в Испании: названы лучшие пляжные города
От суровых атлантических берегов Галисии и Андалусии до уютных средиземноморских бухт – Испания предлагает путешественникам невероятное разнообразие морских пейзажей. Местные прибрежные городки привлекают не только золотым песком, но и богатым наследием, колоритной архитектурой и изысканными кулинарными традициями.
Независимо от того, ищете ли вы гламурный курорт, идеальные волны для серфинга или тихий уголок для неторопливого знакомства с тапас, в этой стране найдется место на любой вкус. Эксперты Travel + Leisure выделили девять лучших пляжных городов Испании, которые непременно стоит добавить в свой следующий маршрут.
Сан-Себастьян
Этот город стабильно возглавляет рейтинги лучших европейских курортов, ведь он сочетает изысканный городской отдых с расслабленной атмосферой побережья.
Местный пляж Плайя-де-ла-Конча, обрамленный живописной бухтой и горами, считается одним из самых эффектных в Европе. Помимо купания, гостей привлекает Старый город с его барами пинчос, ресторанами со звездами Мишлен и яркими баскскими фестивалями. Лучшим временем для визита эксперты называют позднюю весну (май-июнь) или начало осени (сентябрь), когда погода еще солнечная, но летние толпы уже редеют.
Марбелья
Для ценителей роскоши, моды и яркой ночной жизни идеальным выбором станет Марбелья, сохранившая свой особый ретро-шарм.
Город предлагает великолепные пляжи и живописный Старый город, где можно неспешно прогуливаться и открывать для себя аутентичные испанские таверны вроде Taberna La Nina del Pisto. Гастрономическая карта курорта впечатляет разнообразием: от вирусных блюд в порту Банус до четырех заведений, отмеченных звездами Мишлен, и ресторанов знаменитого шеф-повара Дани Гарсии.
Дейя
На острове Майорка особого внимания заслуживает очаровательная прибрежная деревушка Дейя, которая внешне напоминает поселение, высеченное из цельного камня. Ее главная улица усеяна колоритными бутиками и уютными кофейнями, среди которых выделяется De Moniö, где к вкусным закускам предлагают украшения и керамику ручной работы от местного бариста. После прогулки по улицам путешественники могут спуститься к бухте Кала-Дейя, чтобы искупаться в кристально чистой воде.
Эстепона
Тем, кто ищет более спокойную и демократичную альтернативу шумной Марбелье, специалисты советуют обратить внимание на Эстепону. Этот город покоряет обновленным историческим центром с улочками, обильно украшенными цветами, и широкими песчаными пляжами без чрезмерного скопления людей. При этом курорт сохраняет высокий уровень сервиса и предлагает множество замечательных гастрономических мест, в том числе популярный ресторан Restaurante La Escollera Estepona.
Кадакес
Рыбацкий городок на побережье Коста-Брава, навсегда сохранивший творческое наследие Сальвадора Дали, призывает туристов замедлить темп. Белоснежные домики, мощеные улочки, скалистые берега и расположенный по соседству природный парк Кап-де-Креус создают здесь камерную и вдохновляющую атмосферу. Путешественники могут утром плавать в укромных галечных бухтах, посетить эксцентричный дом-музей Дали в соседнем Портльигате или отправиться на морскую прогулку вдоль мысов.
Тарифа
Расположенная в Гибралтарском проливе Тарифа дает уникальную возможность стоять на самом краю Европы и видеть на горизонте побережье Марокко. Местные бескрайние песчаные пляжи кажутся дикими по сравнению с классическими курортами: здесь с одной стороны бушует Атлантический океан, а с другой – дышит Средиземное море. Благодаря мощным ветрам между двумя континентами город стал меккой для кайтсерфинга и виндсерфинга, а лучшие условия для отдыха и наблюдения за спортсменами царят в мае-июне и сентябре-октябре.
Тосса-де-Мар
Этот городок идеально подходит тем, кто хочет ощутить подлинную Испанию, не видя на горизонте огромных сетевых отелей. За средневековыми стенами Старого города скрываются мощеные улочки, семейные ресторанчики и маленькие лавки, переносящие гостей в прошлое. Помимо отдыха на главном пляже, здесь можно исследовать укромные бухты за стенами замка, пройти по прибрежной тропе Ками-де-Ронда или заняться каякингом и сноркелингом; выгоднее всего приезжать сюда в сентябре.
Эль-Масноу
Если вы планируете пляжный отдых неподалеку от Барселоны, но хотите избежать привычной суеты мегаполиса, стоит обратить внимание на пляж Оката в городке Эль-Масноу. Эта спокойная прибрежная зона позволяет насладиться морем без толп туристов. А для проживания эксперты рекомендуют загородный эко-курорт Mas Salagros в получасе езды вглубь материка, где гости могут сочетать велнесс-процедуры, единение с природой и изысканную гастрономию.
Валенсия
Валенсия предлагает идеальный баланс между полноценным морским курортом и динамичной жизнью большого города.
Местный пляж поражает своими масштабами: он простирается почти на 20 километров и имеет достаточную ширину, чтобы вместить многочисленные пляжные бары, волейбольные площадки и огромные зоны для свободного отдыха. Сочетая релакс у воды с прогулками по огромным городским садам и быстрым доступом к горам, туристы получают все необходимое в одной локации.
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