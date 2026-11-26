Каждый год в мире появляются новые туристические направления, популярность которых стремительно растет. В 2027 году путешественников особенно будут привлекать живописные озера, уютные исторические города, экзотические острова и курорты с нетронутой природой.

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Туристическая платформа Expedia проанализировала поисковые запросы путешественников и определила десять направлений, интерес к которым больше всего вырос за последний год. Подробности сообщает 20minutos.

Озеро Тахо – туристическое направление 2027 года

Первое место в рейтинге заняло озеро Тахо, расположенное на границе американских штатов Калифорния и Невада. Платформа Expedia присвоила ему звание туристического направления 2027 года.

Это крупнейшее высокогорное озеро Северной Америки, которое привлекает туристов кристально чистой водой, живописными горами и хвойными лесами. Летом здесь можно заниматься водными видами спорта, а зимой – кататься на лыжах. Количество поисковых запросов об отдыхе на озере Тахо выросло на рекордные 195%.

Какие туристические направления набирают популярность

Второе место заняла японская префектура Хего, интерес к которой вырос на 95%. Регион известен старинным замком Химэдзи, традиционными горячими источниками и живописными природными ландшафтами.

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Тройку лидеров замыкает Пунта-дель-Эсте в Уругвае – один из самых известных курортов страны, который славится песчаными пляжами и роскошными отелями. Популярность этого направления выросла на 65%.

Четвертое место досталось американскому городу Седона в штате Аризона. Он расположен среди огромных скал красноватого цвета, напоминающих декорации классических вестернов.

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На пятой ступени оказался южнокорейский Пусан – крупный портовый город с пляжами, храмами и современной архитектурой. Шестое место занял мексиканский остров Ольбош, известный белоснежными пляжами, бирюзовой водой и спокойной атмосферой.

Самые модные туристические направления 2027 года

В десятку мест, интерес путешественников к которым вырос больше всего, вошли:

Озеро Тахо, США – 195%. Префектура Хего, Япония – 95%. Пунта-дель-Эсте, Уругвай – 65%. Седона, США – 55%. Пусан, Южная Корея – 50%. Остров Ольбош, Мексика – 45%. Перуджа, Италия – 35%. Регион Твид, Австралия – 35%. Ниагара-он-те-Лейк, Канада – 35%. Чичестер, Великобритания – 30%.

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Куда поехать в отпуск в Европе в 2027 году

Среди европейских направлений выше всего поднялась итальянская Перуджа – столица региона Умбрия. Город привлекает туристов средневековой архитектурой, узкими мощеными улочками, историческими достопримечательностями и традиционной итальянской кухней.

Вторым европейским городом в рейтинге стал британский Чичестер. Он известен старинным собором, богатой историей, уютными улицами и близостью к морскому побережью.

Рейтинг Expedia свидетельствует, что путешественники все чаще интересуются альтернативами традиционным туристическим центрам, выбирая места с уникальными природными пейзажами, культурным наследием и особой атмосферой.

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