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Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
198
Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран
Италия. Источник: unsplash.com

Путешествовать в одиночку — прекрасная возможность открыть для себя новые места, познакомиться с людьми и научиться полагаться на себя. Однако для первого такого путешествия важно выбрать страну, где будет комфортно исследовать незнакомые города и организовывать досуг без компании.

Опытная туристка Кейтлин Розати, которая самостоятельно посетила более 100 стран, рассказала изданию Business Insider, какие пять направлений она рекомендует новичкам.

Таиланд

Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран

Таиланд. Источник: traveloffpath.com

Именно Таиланд стал первым зарубежным соло-путешествием путешественницы. По ее словам, это был удачный выбор, ведь здесь легко совместить активный отдых, гастрономические открытия и общение с другими туристами.

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В Бангкоке можно попробовать уличную еду, посетить ночные рынки и найти жилье на любой бюджет. Для тех, кто мечтает о пляжах и тропической природе, подойдут острова Самуи и Пхи-Пхи.

Еще одно преимущество страны — развитая культура бюджетных путешествий. В хостелах легко встретить людей из разных уголков мира и найти компанию для экскурсий.

Новая Зеландия

Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран

Остров Стюарт в Новой Зеландии. Источник: unsplash.com

Тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, туристка советует отправиться в Новую Зеландию. Особенно её поразило путешествие на автомобиле по Южному острову.

Среди мест, которые запомнились больше всего, она называет озеро Пукаки с его насыщенно-голубой водой и горные пейзажи Ройс-Пик.

Путешественница провела неделю в дороге, ночуя в фургоне, и чувствовала себя спокойно даже вдали от крупных городов. В то же время такой формат отдыха требует тщательного планирования маршрута и уверенных навыков вождения.

Италия

Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран

Верона. Источник: unsplash.com

По мнению Кейтлин, не стоит откладывать поездку в романтическую страну только потому, что нет спутника. В Италии можно самостоятельно покататься на гондоле в Венеции, прогуляться по старинным улочкам или присоединиться к гастрономической экскурсии по Риму.

Особенно она рекомендует район Трастевере, где во время кулинарных туров можно познакомиться с другими путешественниками. Еще один интересный вариант — посещение виноделен Тосканы.

Италия остается одной из её любимых стран, куда она неоднократно возвращалась в одиночку.

Узбекистан

Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран

Узбекистан. Источник: unsplash.com

Неожиданным открытием для туристки стал Узбекистан. Больше всего её привлекли исторические достопримечательности, атмосфера древних городов и возможность легко знакомиться с другими людьми.

В Самарканде путешественницу поразила архитектура, связанная с историей Великого шелкового пути. А в Ташкенте она посетила знаменитый базар Чорсу и другие достопримечательности.

По её наблюдениям, общественный транспорт в столице достаточно удобен для самостоятельного передвижения. Кроме того, во время экскурсий и посещения заведений ей часто удавалось знакомиться с женщинами, которые также путешествовали в одиночку.

Исландия

Куда отправиться в первое самостоятельное путешествие: путешественница назвала 5 стран

Исландия. Источник: wikimedia.org

Исландия привлекает туристов водопадами, гейзерами, вулканическими ландшафтами и возможностью увидеть северное сияние.

Страна заняла первое место в Глобальном индексе мира за 2026 год, что делает её привлекательным направлением для тех, кто уделяет особое внимание безопасности.

Путешественница рассказывает, что во время экскурсии по популярному маршруту "Золотое кольцо" она встретила немало женщин, путешествовавших в одиночку. Это ещё раз убедило её в том, что отсутствие компании не мешает исследовать страну.

Главным недостатком Исландии она называет высокие цены. По её опыту, даже место в общей комнате хостела часто стоило от 50 долларов за ночь.

Для первого самостоятельного путешествия лучше всего выбирать направление в соответствии со своими интересами и бюджетом. Кому-то понравятся шумные азиатские города, другим — европейская архитектура или уединенный отдых на природе. Главное — заранее продумать основные детали поездки, оставив место для новых впечатлений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе искать дешевую альтернативу Альпам.

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