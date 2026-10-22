Куда поехать в 2027 году: 5 городов, которые станут невероятно популярными

Уже 11-й год подряд сервис бронирования отелей Booking.com проводит исследование, в котором определяет, какие направления для отдыха будут наиболее популярными в новом году. "Прогнозы путешествий" на 2027 год показывают, что путешественники все чаще будут отходить от привычных сценариев.

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Согласно результатам опроса, опубликованного в блоге Booking.com, современные туристы чаще ищут неожиданностей и открывают для себя новые стороны собственной личности через путешествия. Кто-то выбирает отпуск, чтобы попробовать что-то совершенно несвойственное себе (77%), кто-то позволяет эмоциям подсказать направление поездки (81%), а кто-то вместо коктейльных баров отправляется в склепы и крипты, ведь паранормальный туризм становится все популярнее (65%). Итак, 2027-й обещает стать годом путешествий с приятным элементом неожиданности. И вот какие 5 направлений могут оказаться самыми популярными местами для путешествий в наступающем году.

Реймс, Франция

Шампанское – лишь самая известная изюминка Реймса, на самом деле история города гораздо богаче. Здесь расположены некоторые из самых известных домов шампанского региона, чьи погреба уходят глубоко под город, в меловые породы. Дегустация напитков в прохладных подземных галереях, напоминающих соборы, сама по себе стоит поездки. Однако в Реймсе есть немало и других причин задержаться подольше.

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В центре города возвышается собор Нотр-Дам-де-Реймс, где французских королей короновали почти тысячу лет. Вокруг него улицы соединяют средневековое наследие, изысканную архитектуру ар-деко, уютные кофейни и оживленные брассери. Местная кухня также заслуживает внимания: здесь можно попробовать как традиционные французские блюда, так и знаменитое розовое печенье biscuits roses de Reims, которое обычно макают в шампанское. Скоростной поезд преодолевает путь из Парижа в Реймс менее чем за 45 минут. Так что после знакомства с городом невольно возникает вопрос: зачем ограничиваться однодневной экскурсией, если он достоин гораздо более долгого пребывания?

Главные истории дня

Монтерей, Калифорния, США

Монтерей известен живописным скалистым побережьем, богатым морским миром и замечательными литературными традициями. Этот город на центральном побережье Калифорнии позволяет ощутить особую атмосферу штата. Когда-то здесь процветала промышленность по консервированию сардин, которую увековечил в своих произведениях Джон Стейнбек. Сегодня Монтерей привлекает прежде всего живописной набережной, историческим кварталом Cannery Row и местным аквариумом Monterey Bay Aquarium – одной из главных туристических достопримечательностей региона.

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Путешественники могут отправиться на морскую экскурсию для наблюдения за китами: серые киты, горбачи и дельфины встречаются здесь значительную часть года. Другой вариант – исследовать залив Монтерей на каяке, проплывая сквозь подводные леса ламинарии рядом с морскими выдрами, тюленями и морскими львами. А чтобы насладиться классическими видами тихоокеанского побережья, стоит проехать по дороге 17-Mile Drive, которая проходит мимо кипарисов и пляжей с впечатляющими океанскими панорамами. Сочетание активного отдыха с неспешным ритмом жизни делает Монтерей прекрасной альтернативой оживленным прибрежным городам Калифорнии. Ближайший крупный транспортный узел – международный аэропорт Сан-Франциско, откуда до Монтерея около двух часов езды.

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Сендай, Япония

В Японии немало уголков, давно завоевавших мировую известность. Однако Сендай – крупнейший город региона Тохоку, окруженный горами, лесами и побережьем, – предлагает то, чего все больше не хватает знаменитым туристическим центрам страны: простор. Здесь можно ощутить более спокойный ритм жизни, наслаждаясь при этом продуманным дизайном и вниманием к деталям, которыми славится Япония, но без толп, привычных для самых популярных направлений.

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Улица Дзодзэндзи, затененная высокими вязами дзельква, – одно из самых приятных мест для прогулок. Руины замка Сендай и хорошо сохранившийся мавзолей Дзуйходэн позволяют заглянуть в историю города времен самураев. Сендай привлекает и гурманов: он славится говяжьим языком, приготовленным на гриле, – гютаном, а также свежими морепродуктами с побережья Санрику. Поездка на скоростном поезде синкансэн из Токио до станции Сендай занимает около полутора часов. За пределами города находится лесистый район Акиу-Онсэн, известный природными горячими источниками, куда посетители приезжают уже много веков. А живописные острова и храмы Мацусимы отлично подходят для однодневной поездки.

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Росарио, Аргентина

Росарио – город в Аргентине с очень непринужденной и творческой атмосферой. Он расположен на берегу реки Парана, в провинции Санта-Фе, и славится длинной набережной. По выходным здесь собираются велосипедисты, семьи, уличные торговцы едой, а под открытым небом нередко устраивают импровизированные танго-выступления. Для путешественников, которые хотят увидеть Аргентину с менее туристической стороны и почувствовать ее более спокойную, самобытную атмосферу, Росарио станет отличным дополнением к маршруту по стране.

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Помимо набережной Костанеры, стоит заглянуть в район Пичинча. Он превратился в оживленный центр джазовых баров, заведений с авторскими коктейлями, независимых галерей и ресторанов, где особенно чувствуется местный культурный колорит. На рынке Mercado del Patio главную роль играют региональные продукты и аргентинские блюда: от рыбы из реки Парана и местных сыров до щедро начиненных эмпанадас. Связь с известными деятелями аргентинской культуры, среди которых революционер Че Гевара и художник Лусио Фонтана, придает городу еще одно измерение творческой самобытности. До Росарио можно добраться самолетом через местный аэропорт, связанный с другими направлениями Латинской Америки, или на автомобиле из Буэнос-Айреса – дорога займет чуть меньше четырех часов.

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Пури, Индия

Город Пури расположен на берегу Бенгальского залива на востоке Индии. Он сочетает широкий песчаный пляж, развитые рыболовные традиции и духовное наследие, насчитывающее много столетий. На рассвете, когда рыбаки вытягивают сети на берег, по улицам разносится аромат свежепожаренной рыбы и блюд с кокосовым молоком, а сама жизнь здесь течет значительно медленнее, чем в самых оживленных туристических центрах Индии.

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В центре города расположен храм Джаганнатха – одна из четырех самых священных дхам в индуизме и важное место паломничества. Каждый год в июне или июле здесь проходит Ратха-ятра – грандиозная процессия с колесницами, собирающая огромные толпы людей. Вход в сам храм разрешен только индуистам, однако посетители могут прогуляться по старым кварталам вокруг него и ближе познакомиться с древними религиозными традициями и культурой Индии, которые и сегодня остаются частью повседневной жизни.

Пури также служит отправной точкой для знакомства с культурными и природными достопримечательностями штата Одиша. Среди них – храм Солнца в Конарке, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и озеро Чилика. Во время лодочных прогулок по озеру можно увидеть перелетных птиц и дельфинов Иравади. Удобнее всего прилететь в аэропорт Бхубанешвара, который связан авиасообщением с крупнейшими городами Индии, в том числе Дели, Мумбаи, Бенгалуру, Хайдарабадом и Колкатой. Оттуда до Пури примерно час езды на автомобиле или автобусе.

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