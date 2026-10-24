Куда поехать на рождественскую ярмарку: 3 доступных города

В конце ноября европейские города начинают готовиться к Рождеству: на центральных площадях открываются праздничные ярмарки, появляются иллюминации, а улицы наполняются ароматами выпечки и горячих напитков. Для туристов это прекрасная возможность совместить короткое путешествие с прогулками по историческим кварталам и знакомством с местными традициями.

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Эксперты назвали три города, которые стоит посетить в рождественский сезон 2026 года. Подробности рассказало издание Interia.

Прага

Прага традиционно привлекает туристов живописными улочками, готическими храмами и праздничной атмосферой. Главная рождественская ярмарка города располагается на Староместской площади, где устанавливают большую елку, украшенную многочисленными огоньками.

Вокруг работают деревянные торговые домики, в которых можно приобрести сувениры, елочные украшения, изделия местных мастеров и традиционные лакомства. Особенно популярны трдельники, жареные каштаны и чешские колбаски.

Посещение ярмарки легко совместить с прогулкой по Карлову мосту, осмотром Пражского Града и знакомством со Старым городом. Большинство достопримечательностей центральной части Праги расположены на относительно небольшом расстоянии друг от друга.

Лондон

Для тех, кто хочет совместить праздничный шопинг с разнообразными развлечениями, интересным вариантом станет Лондон. Одним из самых известных сезонных событий британской столицы является Winter Wonderland в Гайд-парке.

В отличие от классических европейских ярмарок, здесь большое внимание уделяется аттракционам и развлекательной программе. Посетителей ждут карусели, каток, праздничные представления, многочисленные торговые лавки и яркие световые декорации.

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Помимо самой ярмарки, стоит прогуляться по центральным улицам Лондона, которые в преддверии Рождества украшают масштабными иллюминациями. Поездку также можно дополнить посещением музеев, театров или известных городских достопримечательностей.

Вена

Вена считается одним из самых известных европейских направлений для зимних путешествий. Австрийская столица имеет давние традиции проведения рождественских ярмарок, которые ежегодно открываются на нескольких исторических площадях.

Главные истории дня

Одна из самых популярных расположена перед Венской ратушей. Здесь устанавливают праздничные декорации, обустраивают торговые павильоны и предлагают разнообразные традиционные блюда.

На прилавках можно найти изделия ручной работы, рождественские украшения, сладости и сувениры. Особой популярностью пользуются венская выпечка, пряники и горячий пунш.

Преимущество Вены заключается в том, что в городе работает сразу несколько крупных ярмарок. Поэтому за несколько дней можно посетить разные праздничные локации, а также увидеть дворец Шенбрунн, собор Святого Стефана и исторический центр.

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Как сэкономить на поездке на рождественские ярмарки

Эксперты советуют планировать праздничные поездки заранее, поскольку в конце ноября и в декабре спрос на авиабилеты и отели традиционно растет.

Самыми дорогими могут быть выходные и дни непосредственно перед Рождеством. Если выбрать будние дни, проверить несколько возможных дат и сравнить различные варианты проживания, можно найти более выгодные предложения.

Для короткого рождественского путешествия Прага подойдет ценителям исторической архитектуры, Лондон — любителям масштабных развлечений, а Вена — тем, кто хочет посетить традиционные европейские ярмарки.

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