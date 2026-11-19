Традиционные рождественские ярмарки на центральных площадях крупных европейских столиц часто превращаются в изнурительную борьбу за место у палатки с глинтвейном из-за огромных толп туристов. Однако в Европе есть удивительные уголки, где зимние праздники приобретают совершенно сказочный, мистический или даже экстремальный характер.

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От подземных лабиринтов в Нидерландах до заснеженных ущелий немецкого Шварцвальда – каждое из этих мест дарит неповторимую атмосферу, которую невозможно ощутить в мегаполисах. Travel Off Path предложил подборку из четырех впечатляющих направлений.

Валкенбург, Нидерланды

На крайнем юге Нидерландов, в холмистой провинции Лимбург, расположился уютный средневековый городок Валкенбург, под которым протянулась сеть известняковых туннелей длиной более 250 километров. Каждый год эти 900-летние каменоломни превращаются в сияющую подземную страну чудес, где вместо уличного холода царит уют рождественских декораций.

Главные пещерные ярмарки будут работать с 13 ноября по 30 декабря 2026 года, а тематическая локация MergelRijk будет принимать гостей до 3 января 2027 года.

Помимо покупки сувениров и дегустации голландских сыров, здесь обязательно стоит попробовать теплые вафли с карамелью (стропвафли). Добраться сюда из Амстердама можно на поезде с пересадкой в Маастрихте примерно за 2 часа 45 минут, потратив на билет в одну сторону около $40 (1 660 грн).

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Примерные расходы в Валкенбурге:

Вход в одну рождественскую пещеру – $10-13 (415-540 грн), а единый билет на три главные подземные локации стоит $44 (1 826 грн).

Свежая стропвафля – $4 (166 грн), глинтвейн – $5 (208 грн), ярмарочная колбаска – $7-9 (290-374 грн), бокал местного пива – $6 (249 грн).

Обед в недорогом заведении обойдется в $20 (830 грн), ужин из трех блюд в ресторане среднего класса – $44 (1 826 грн).

Ночь в бюджетном гостевом доме стоит от $100 (4 150 грн), в 3-звездочном отеле – $140 (5 810 грн), в 4-звездочном – $180 (7 470 грн).

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Монтре, Швейцария

Самый эффектный рождественский фестиваль Швейцарии проходит не в немецкоязычной части страны, а во франкоязычном курортном городке Монтре на берегу кристально чистого Женевского озера. С 20 ноября по 24 декабря 2026 года вдоль набережной разместятся более 170 праздничных шале, а главной изюминкой станет шоу "Летающий Санта": ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00 (а в выходные еще и в 16:00) сани с оленями и волшебником пролетают прямо в ночном небе над водой.

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Лучший вид на это действо открывается с колеса обозрения за $10 (415 грн), а для полного погружения в сказку стоит подняться на зубчатой железной дороге на вершину Роше-де-Не к резиденции Санты – билет туда и обратно стоит $58 (2 407 грн). Поездка на поезде из аэропорта Женевы займет около 1 часа 25 минут и при заблаговременном бронировании обойдется в $25 (1 038 грн).

Ориентировочные расходы в Монтре:

Выпечка с собой или бокал пива – $6-9 (249-374 грн), глинтвейн – $8 (332 грн), бокал местного вина кантона Во – $10 (415 грн), колбаска на ярмарке – $12 (498 грн).

Традиционное швейцарское сырное фондю – $32 (1 328 грн) с человека, обед в простом кафе – $29 (1 204 грн), ужин из трех блюд – $61 (2 532 грн).

Проживание в бюджетном гостевом доме – от $135 (5 603 грн), в отеле 3 звезды – $230 (9 545 грн), 4 звезды – $370 (15 355 грн).

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Доббьяко, Италия

Крошечный южнотирольский городок Доббьяко в Доломитовых Альпах неподалеку от австрийской границы предлагает необычное сочетание спокойного отдыха и древнего фольклора. В отдельные выходные с 27 ноября 2026 года по 6 января 2027 года здесь работает уютная ярмарка Drei Zinnen с горными сырами и пряниками, однако 7 декабря город захватывают около 600 рогатых и лохматых демонов – Крампусов.

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По древней традиции эти жуткие персонажи в деревянных масках гоняются за зрителями, могут измазать их сажей или как следует отхлестать березовыми розгами. Вход на этот экстремальный парад стоит $11 (457 грн). Добраться сюда из Милана на поездах через Верону можно за 5,5–7 часов, потратив на билеты от $47 (1 951 грн).

Ориентировочные расходы в Доббьяко:

Свежий яблочный штрудель или бокал местного вина – $5 (208 грн), традиционная выпечка Tirtl, глинтвейн или пиво – $6 (249 грн), колбаска – $8 (332 грн).

Пообедать в недорогом ресторане можно за $20 (830 грн), а полноценный ужин из трех блюд будет стоить $40 (1 660 грн).

Ночь в гостевом доме обойдется в $130 (5 395 грн), в 3-звездочном отеле – $200 (8 300 грн), в 4-звездочном – $280 (11 620 грн).

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Ущелье Равенна, Германия

Глубоко в туманном Шварцвальде, прямо под 40-метровыми арками железнодорожного виадука Хелленталь, скрывается одна из самых атмосферных рождественских ярмарок Германии. С наступлением темноты мост подсвечивается разными цветами, а около 40 деревянных домиков местных мастеров окружены густым сосновым лесом и живыми кострами. Если идти к месту по лесной тропе Леффельталь, путешественникам даже понадобится фонарик, что придает прогулке особую магию.

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Ярмарок работает с четверга по воскресенье в период с 26 ноября по 20 декабря 2026 года (кроме 10 декабря), а количество посетителей строго ограничено двухчасовыми слотами, поэтому билеты приходится вылавливать на перепродаже. Из Фрайбурга сюда легко доехать региональным поездом до станции Хинтерцартен за полчаса, где гостей ждет бесплатный шаттл (входит в стоимость входного билета).

Ориентировочные расходы в ущелье Равенна:

Входной билет на дневное время стоит $8 (332 грн), на вечернее – $10 (415 грн).

Теплый крендель или выпечка – $4 (166 грн), кружка глинтвейна – $4-5 (166-208 грн), колбаска в свежей булочке – $6-8 (249-332 грн), горячее региональное блюдо – $10-13 (415-540 грн).

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