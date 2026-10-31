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Куда поехать кататься на лыжах в Европе: бюджетные направления

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read5 мин
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Куда поехать кататься на лыжах в Европе: бюджетные направления
Горнолыжный отдых может быть доступным – доказано этими курортами. Источник: Pexels

Катание на лыжах в Европе постепенно превращается в развлечение для богатых – горнолыжные курорты постепенно повышают цены. Впрочем, у любителей зимних путешествий и активных видов спорта все еще осталось немало мест, где можно насладиться пейзажами и катанием, не тратя баснословные суммы.

Путеводитель Lonely Planet собрал восемь таких европейских курортов, где можно хорошо сэкономить. Среди них есть и крупные комплексы, отдых в которых может стоить немного дороже, чем в самых дешевых местах региона, но цены здесь все равно остаются выгодными.

Сестриере, Италия

Куда поехать кататься на лыжах в Европе: бюджетные направления

Сестриере. Источник: Andreja Potocnik

Этот курорт позволяет получить максимум за потраченные деньги, в частности благодаря расположению в самом центре итальянской горнолыжной зоны Вайлаттеа. Она объединяет восемь связанных между собой курортов в регионе Пьемонт и предлагает в общей сложности 400 км трасс. Часть маршрутов ведет к французскому курорту Монженевр.

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Сестриере расположен на высоте до 2800 м, поэтому здесь обычно хорошо со снегом. К тому же на курорте работают 117 современных снежных пушек, так что даже при недостаточном количестве естественного снега можно выходить на склоны. А еще местность славится итальянской кухней. В ресторанах прямо у трасс можно вкусно поесть по умеренным ценам. В частности, стоит заглянуть в Ristorante Pizzeria Da Costa, где готовят отличную пиццу.

Гран-Турмале, Франция

Тем, кто мечтает спускаться по заснеженным склонам и при этом не хочет тратить на отпуск все сбережения, стоит обратить внимание на Гран-Турмале во французских Пиренеях. Этот горный регион известен более доступными ценами, а дневной ски-пасс здесь стоит примерно от 53 евро для взрослого. На курорте есть 100 км трасс, а возле вершины Пик-дю-Миди-де-Бигорр высотой 2877 м проложены захватывающие маршруты для внетрассового катания.

Здесь также хорошо отдыхать с детьми: после завершения работы подъемников посетителей ждет множество развлечений. Среди них – поездки на снегоходах, экскурсия в обсерваторию на Пик-дю-Миди, самую высокогорную во Франции, и семейная зона Bareges с площадками для игр и занятий различными видами спорта.

Фогель, Словения

Куда поехать кататься на лыжах в Европе: бюджетные направления

Фогель. Источник: simonkr

Фогель – один из самых популярных горнолыжных курортов Словении, расположенный над долиной Бохинь на территории Национального парка Триглав. Зимой здесь царит настоящая сказочная атмосфера, а сезон катания обычно длится с ноября по май. На курорте обустроено 22 км трасс для лыжников разного уровня. Новички могут не спеша осваивать азы катания, а опытные спортсмены – выполнять прыжки в хорошо ухоженном сноупарке.

Тем, кто впервые встает на лыжи, стоит знать еще об одном преимуществе: на учебных склонах в зоне для начинающих можно кататься без ски-пасса. Если вы остановились в жилье ниже основной части курорта, достаточно купить билет на одну поездку на канатной дороге.

Ясна, Низкие Татры, Словакия

Добро пожаловать в крупнейшую горнолыжную зону Центральной Европы. В Ясне лыжников ждут более 50 км трасс и 19 подъемников. Среди них – современная канатная дорога Doppelmayr 15-MGD, которая доставляет посетителей на вершину горы Хопок всего за 11 минут.

Любители адреналина могут испытать себя в фристайл-зонах, а те, кто предпочитает развлечения после катания, найдут несколько баров и клубов прямо у склонов. Одно из популярных мест, где можно завершить день, – клуб Happy End, где можно отметить удачные спуски и потанцевать.

Орель, Франция

Куда поехать кататься на лыжах в Европе: бюджетные направления

Орель

Орель состоит из десяти небольших поселений и входит в горнолыжный регион Ле-Труа-Валле, где расположены дорогие и престижные курорты, в частности Куршевель и Валь-Торанс. Но сам Орель доказывает, что необязательно платить за проживание в роскошном курортном городке, чтобы получить доступ к огромной зоне катания.

Здесь есть 150 км трасс и 31 подъемник, а вся горнолыжная зона Ле-Труа-Валле насчитывает около 600 км склонов. Сэкономить на проживании можно в отеле Hob Orelle, где предлагают двухместные и семейные номера, а также спальные места в комнатах на шестерых. Еще одно преимущество – быстрый доступ к основной части региона: поездка на гондольной канатной дороге из Ореля занимает всего 13 минут.

Бардонеккья, Италия

В 2006 году Бардонеккья принимала соревнования зимних Олимпийских игр. Однако, в отличие от многих других олимпийских курортов, она не стала слишком дорогой для туристов. Склоны, ориентированные на северо-запад, хорошо удерживают снег, а современная система искусственного оснежения помогает поддерживать надлежащие условия для катания. Добраться сюда тоже несложно: поездка на автомобиле из Турина занимает примерно полтора часа. Также можно воспользоваться поездом, который связывает Турин, Бардонеккью и Модан.

На курорте есть 100 км трасс, а самые высокие участки расположены на высоте до 2800 м. Благодаря близости других прекрасных итальянских курортов, например Соз-д'Улькса, Бардонеккья хорошо подходит для поездок с несколькими остановками.

Серр-Шевалье, Франция

Куда поехать кататься на лыжах в Европе: бюджетные направления

Серр-Шевалье. Источник: Michael Truelove

Серр-Шевалье – крупнейшая горнолыжная зона южных Альп, где отдых обычно обходится дешевле, чем во многих других альпийских регионах. Здесь нет такой бурной ночной жизни, как в Тине, или роскошного сервиса вроде лыжных дворецких в Куршевеле. И именно это делает курорт привлекательным для тех, кто ценит катание больше, чем показную роскошь.

Серр-Шевалье отличается непринужденной атмосферой и меньшими очередями у подъемников. Здесь можно найти трассы для начинающих и опытных лыжников, хотя особенно хорошо представлены маршруты для тех, кто уже уверенно катается. Склоны ориентированы на северо-восток, благодаря чему снег на 82 трассах сохраняется довольно хорошо.

Альпбах, Австрия

Альпбах в самом сердце австрийского Тироля – одно из самых живописных мест для зимнего отдыха. Еще с момента основания курорта в 1953 году здесь действуют строгие правила застройки: дома не могут быть выше трех этажей, а первый и второй этажи должны быть деревянными. Именно благодаря этому поселок сохранил характерный альпийский облик.

В регионе обустроено 114 км трасс, до которых легко добраться. Курорт также отлично подходит для семей с детьми: здесь есть четыре зоны с учебными склонами, а ски-пасс позволяет без дополнительной платы пользоваться автобусами, курсирующими между разными частями курорта. Отдельного внимания заслуживает местное жилье, значительную часть которого составляют отели в стиле альпийских шале. Для более бюджетного отдыха можно рассмотреть семейный отель Hotel Iris.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где можно прямо сейчас отдохнуть на островах, не потратив целое состояние.

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