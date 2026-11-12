Куда не стоит ехать в путешествие в 2027 году: советы экспертов

Некоторые живописные курорты и исторические города настолько страдают от наплыва посетителей, что это негативно сказывается на природе, инфраструктуре и жизни местного населения. Именно поэтому эксперты советуют пересмотреть планы на путешествия в 2027 году и обратить внимание на менее перегруженные места.

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Как сообщает Travel Off Path, туристическое издание Fodor's опубликовало ежегодный список No List 2027, в который вошли восемь популярных направлений. Речь идет не о запрете на посещение, а о рекомендации ответственнее подходить к выбору места отдыха.

Албанская Ривьера, Албания

Еще недавно побережье Албании называли доступной альтернативой Мальдивам и Греции. Бирюзовое море, живописные пляжи и сравнительно невысокие цены привлекли огромное количество туристов. Однако стремительный рост популярности региона обернулся серьезными проблемами.

На побережье активно строят отели и жилые комплексы, тогда как системы водоотведения и утилизации отходов не всегда справляются с возросшей нагрузкой. Строительство вблизи природоохранных территорий также создает угрозу для местных экосистем.

Вместо переполненных пляжей эксперты советуют исследовать внутренние районы Албании. В частности, можно посетить национальный парк реки Вьоса или горы Проклетие, известные своими захватывающими пейзажами.

Амальфитанское побережье, Италия

Разноцветные домики на скалах, уютные бухты и средиземноморская атмосфера сделали Амальфитанское побережье одним из самых известных туристических регионов Италии. Однако его популярность создает все больше трудностей.

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Особенно острой проблемой стали огромные пробки на узких прибрежных дорогах. Туристические автобусы, автомобили и такси заполняют дороги, затрудняя передвижение местных жителей и даже экстренных служб.

Кроме того, из-за распространения краткосрочной аренды жилья цены на недвижимость становятся все менее доступными для местного населения.

В качестве альтернативы эксперты предлагают побережье Калабрии или Чиленто. Эти регионы также могут похвастаться красивыми пляжами, живописными городками и итальянским колоритом.

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Бали, Индонезия

Бали давно ассоциируется с тропическим раем, зелеными рисовыми террасами и океанскими пляжами. Однако массовый туризм создает серьезную экологическую нагрузку на остров.

Одна из главных проблем – скопление мусора. Из-за недостаточных возможностей для его переработки отходы местами сжигают, что приводит к загрязнению воздуха. Не менее тревожна ситуация с застройкой. Новые виллы и отели постепенно вытесняют сельскохозяйственные угодья, а чрезмерное потребление воды усугубляет дефицит ресурсов.

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Путешественникам, которые ищут похожие пейзажи, советуют рассмотреть индонезийский остров Ломбок или филиппинский Сиаргао. Там также есть тропические пляжи, джунгли и возможности для активного отдыха.

Корсика, Франция

Французский остров Корсика славится горными пейзажами, прозрачным морем и небольшими прибрежными городками. Однако популярность среди отдыхающих усугубила жилищный кризис и социальную напряженность.

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Согласно приведенным в материале данным, более 36% жилых объектов острова используются как второе жилье. Это затрудняет покупку или аренду недвижимости для людей, постоянно живущих на Корсике. Летом большое количество туристов также создает дополнительную нагрузку на местные магазины и поставки товаров.

Вместо этого эксперты рекомендуют итальянскую Сардинию, где лучше развита инфраструктура для приема большого количества отдыхающих.

Эдинбург, Шотландия

Столица Шотландии привлекает путешественников средневековой архитектурой, старинными улицами и многочисленными культурными событиями.

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Однако популярность Эдинбурга негативно влияет на доступность жилья. Значительное количество квартир в центральных районах сдают туристам, из-за чего местным жителям все сложнее найти жилье по приемлемой цене.

Особенно ощутимым наплыв гостей становится в августе, когда проходит знаменитый фестиваль Edinburgh Festival Fringe.

Если хочется познакомиться с шотландской культурой без чрезмерного туристического ажиотажа, стоит обратить внимание на Глазго. Город известен музыкальной сценой, музеями, художественными пространствами и интересной архитектурой.

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Киото, Япония

Старинные храмы, традиционные японские сады и исторические кварталы сделали Киото одним из самых популярных городов страны. Однако большое количество посетителей создает трудности для местных жителей.

Туристы переполняют общественный транспорт, а в историческом районе Гион власти были вынуждены ограничить доступ к некоторым частным переулкам из-за неподобающего поведения посетителей.

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В частности, проблемой стали навязчивая фотосъемка и нарушение приватности гейш.

Эксперты советуют вместо этого посетить Канадзаву – город с традиционными японскими садами, историческими кварталами и самурайским наследием. Здесь можно ближе познакомиться с культурой Японии, не сталкиваясь с таким большим скоплением туристов.

Нгоронгоро, Танзания

Природоохранная территория Нгоронгоро известна уникальной дикой природой и возможностями для сафари. В то же время этот регион является исторической родиной коренного народа масаи.

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Правозащитные организации сообщают об ограничении прав местных общин на пользование землей и рисках принудительного переселения. Критики туристической политики опасаются, что развитие дорогих сафари-комплексов происходит за счет интересов коренного населения.

Именно поэтому эксперты призывают внимательнее относиться к выбору туристических операторов и поддерживать проекты, которые приносят реальную пользу местным общинам.

Альтернативой могут стать природоохранные территории Кении, которыми управляют при участии местного населения, в частности вблизи заповедника Масаи-Мара.

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Седона, США

Американский город Седона в штате Аризона известен красными скалами, пустынными пейзажами и необычными природными образованиями. Несмотря на небольшое количество постоянных жителей, каждый год сюда приезжают миллионы туристов. Главной проблемой стало стремительное распространение краткосрочной аренды жилья.

Примерно пятая часть жилого фонда города имеет разрешения на туристическую аренду. Это усугубляет дефицит доступного жилья и осложняет жизнь людям, которые работают в местных школах, больницах и других учреждениях.

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Вместо Седоны путешественникам предлагают посетить парк Сноу-Каньон в штате Юта или город Флагстафф в Аризоне. Они также станут хорошим выбором для любителей живописных природных ландшафтов.

Что эксперты советуют туристам

Авторы списка подчеркивают, что отказываться от поездок в эти места навсегда не нужно. Вместо этого стоит учитывать последствия массового туризма и ответственнее планировать отдых.

В частности, эксперты рекомендуют избегать пикового сезона, выбирать отели местных владельцев, поддерживать небольшие предприятия и бережно относиться к природным ресурсам.

Такие решения могут не только сделать поездку комфортнее, но и помочь сохранить популярные туристические места для будущих поколений.

OBOZ.UA ранее писал, что в Греции можно воспользоваться программой и бесплатно пожить на вилле.