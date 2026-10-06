Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной

Путешествия по Европе давно ассоциируются с переполненными центрами Парижа, Рима или Вены и немалыми расходами. Однако совсем рядом с Украиной есть страна, которая предлагает совершенно иной формат отдыха — более спокойный, дешевый и без толп туристов.

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Речь идет о Молдове, которую всё чаще называют недооценённым направлением для коротких путешествий. Почему стоит посетить Молдову, рассказало издание Travel off Path.

Чем интересна Молдова

Столица страны Кишинев не похожа на отполированные туристические центры Западной Европы. Здесь сочетаются широкие советские проспекты, старые дома, православные храмы, зеленые парки и современные кафе.

Именно эта смесь разных эпох создает особую атмосферу города. Кишинев подходит как для неспешных прогулок, так и для гастрономического туризма.

Еще одно преимущество — цены. Официальный туристический портал Молдовы отмечает, что проживание, транспорт, питание и развлечения здесь заметно дешевле, чем во многих других европейских странах.

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Страна вина

Одна из главных причин поехать в Молдову — её винная культура.

Виноделие здесь имеет многовековые традиции, а местные сорта и винодельни давно стали частью туристического бренда страны.

Особенно известно Mileștii Mici — винодельческое хозяйство недалеко от Кишинева. Оно обладает одной из крупнейших в мире коллекций вина: в подземных галереях хранится более миллиона бутылок. Часть маршрутов проходит на десятки километров под землей.

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Туристам предлагают экскурсии и дегустации.

Что посмотреть за пределами Кишинева

Молдова интересна не только своей столицей. Значительную часть страны занимают виноградники, холмы, леса и сельскохозяйственные угодья.

Среди самых известных мест — Сороцкая крепость, монастырские комплексы, винодельческие регионы и небольшие деревни, где сохранились традиционная кухня и архитектура.

Для туристов, которые не стремятся к популярным маршрутам и хотят увидеть менее раскрученную часть Европы, Молдова может стать интересной альтернативой дорогим столицам. А для украинцев у нее есть еще одно очевидное преимущество — страна расположена буквально по соседству.

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