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Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной

Алина Милсент
Алина Милсент
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Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной
Молдова. Источник: unsplash.com

Путешествия по Европе давно ассоциируются с переполненными центрами Парижа, Рима или Вены и немалыми расходами. Однако совсем рядом с Украиной есть страна, которая предлагает совершенно иной формат отдыха — более спокойный, дешевый и без толп туристов.

Речь идет о Молдове, которую всё чаще называют недооценённым направлением для коротких путешествий. Почему стоит посетить Молдову, рассказало издание Travel off Path.

Чем интересна Молдова

Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной

Кишинев. Источник: unsplash.com

Столица страны Кишинев не похожа на отполированные туристические центры Западной Европы. Здесь сочетаются широкие советские проспекты, старые дома, православные храмы, зеленые парки и современные кафе.

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Именно эта смесь разных эпох создает особую атмосферу города. Кишинев подходит как для неспешных прогулок, так и для гастрономического туризма.

Еще одно преимущество — цены. Официальный туристический портал Молдовы отмечает, что проживание, транспорт, питание и развлечения здесь заметно дешевле, чем во многих других европейских странах.

Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной

Молдова. Источник: traveloffpath.com

Страна вина

Одна из главных причин поехать в Молдову — её винная культура.

Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной

Вина. Источник: unsplash.com

Виноделие здесь имеет многовековые традиции, а местные сорта и винодельни давно стали частью туристического бренда страны.

Особенно известно Mileștii Mici — винодельческое хозяйство недалеко от Кишинева. Оно обладает одной из крупнейших в мире коллекций вина: в подземных галереях хранится более миллиона бутылок. Часть маршрутов проходит на десятки километров под землей.

Туристам предлагают экскурсии и дегустации.

Что посмотреть за пределами Кишинева

Молдова интересна не только своей столицей. Значительную часть страны занимают виноградники, холмы, леса и сельскохозяйственные угодья.

Среди самых известных мест — Сороцкая крепость, монастырские комплексы, винодельческие регионы и небольшие деревни, где сохранились традиционная кухня и архитектура.

Красивая и доступная: туристам порекомендовали страну, граничащую с Украиной

Молдова. Источник: traveloffpath.com

Для туристов, которые не стремятся к популярным маршрутам и хотят увидеть менее раскрученную часть Европы, Молдова может стать интересной альтернативой дорогим столицам. А для украинцев у нее есть еще одно очевидное преимущество — страна расположена буквально по соседству.

OBOZ.UA предлагает узнать о европейских городах, где можно насладиться солнцем в октябре.

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