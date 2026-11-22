В австрийском Гальштате рождественская ярмарка проходит только 8 декабря – каждый год, независимо от дня недели. Небольшая главная площадь городка у озера на один день превращается в праздничный центр с деревянным вертепом, елкой и торговыми палатками.

Видео дня

Об этой особенности рождественского события рассказывает туристический блог In Old Cities. Согласно приведенному там расписанию, ярмарка на Рыночной площади работает с 10:00 до 18:30.

Рождественская ярмарка в Гальштате

Ярмарка занимает саму площадь и немного прилегающих улочек. Ее масштаб позволяет совместить посещение палаток с прогулкой по городку: здесь нет длинных торговых рядов, характерных для крупных европейских рождественских локаций.

Официальный сайт общины Гальштата сообщает, что праздничную атмосферу создают большая освещенная елка и объемный вертеп, изготовленный в местном учебном заведении HTBLA Hallstatt. Программа также включает музыкальные выступления, детское рукоделие и шоу фокусов.

На площади встречаются местные жители и туристы. Автор In Old Cities Карисса описывает небольшие компании за столиками и музыкантов, исполнявших рождественские песни с балкона над ярмаркой.

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Что попробовать и купить на ярмарке

В торговых рядах предлагают региональные блюда, печенье, глинтвейн, пунш и горячий чай. В рассказе Кариссы о собственной поездке особое место занимает рыба, приготовленная и поданная на длинном шампуре: это выразительная местная деталь для городка на берегу озера.

"Особенно мне понравилось, что еда и напитки на рождественской ярмарке в Гальштате имели ярко выраженный местный характер – по сравнению с ярмарками в некоторых крупных европейских городах, где еда может казаться несколько типичной и однообразной", – написала автор туристического блога In Old Cities Карисса.

Главные истории дня

Во время ее визита продавали жареные каштаны, шоколад, домашнее печенье и жареные яблочные лакомства. Среди непродовольственных товаров были украшения, носки, шапки, рукавицы, елочные украшения и деревянный декор ручной работы.

Как добраться и что посмотреть поблизости

Один из способов добраться до Гальштата – на поезде с последующей переправой через озеро. Железнодорожная станция находится на противоположном берегу, откуда пассажиры добираются до городка на пароме. Поездка на поезде часто предполагает пересадку в Атнанг-Пуххайме.

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Другие варианты – автобус или автомобиль. При поездке на автобусе конечной остановкой служит Гальштат-Лан; в зависимости от места отправления дорога требует нескольких пересадок. Автомобилистам приходится учитывать ограниченные возможности парковки, ведь большая часть Гальштата свободна от машин.

За пределами ярмарки можно прогуляться вдоль озера и подняться к исторической католической церкви над паромной пристанью. Рядом расположены небольшое кладбище и костница с расписными черепами. Из южной части городка открывается еще один вид на его застройку у воды.

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