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Индию признали туристическим направлением 2027 года: что там стоит увидеть

Елена БылимЕлена Былим
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Индию признали туристическим направлением 2027 года: что там стоит увидеть
Где побывать в Индии. Источник: unsplash.com/@sylwiabartyze

Индия стала туристическим направлением 2027 года по версии журнала Travel + Leisure, который ежегодно отмечает страну, заслуживающую особого внимания путешественников. Государство привлекает туристов древними памятниками, уникальной культурой, живописной природой и традициями оздоровления.

Среди рекомендованных мест для посещения – город Удайпур, столица Нью-Дели, архипелаг Лакшадвип и штат Мадхья-Прадеш. Это признание может помочь Индии возродить интерес иностранных путешественников и достичь амбициозной цели – принимать 100 миллионов туристов ежегодно к 2047 году.

Почему Индия стала туристическим направлением года

Журнал Travel + Leisure объявляет туристическое направление года с 2014-го. Ранее это звание получали Бразилия, Таиланд и Коста-Рика. Индия, которая десятилетиями остается популярной среди путешественников благодаря историческому наследию, дикой природе и оздоровительным практикам, теперь оказалась в центре внимания туристической индустрии.

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Индию признали туристическим направлением 2027 года: что там стоит увидеть

Агра в Индии. Источник: unsplash.com/@mitchellngyummy

В то же время страна стремится увеличить число иностранных посетителей. В 2025 году Индию посетили 9,15 миллиона иностранных туристов – это на 8% меньше рекордного показателя 2019 года, когда их число составляло 10,93 миллиона. Власти рассчитывают изменить эту тенденцию и к 2047 году, когда страна будет отмечать 100-летие независимости, выйти на показатель 100 миллионов туристов ежегодно.

Главный редактор Travel + Leisure Жаки Гиффорд отметила особую атмосферу Индии, ее яркие цвета, национальную кухню, шелковые сари и гостеприимство местных жителей. Именно сочетание культурного разнообразия, истории и природных богатств делает страну привлекательной для путешественников с разными интересами.

Какие места стоит посетить в Индии

Среди рекомендованных направлений – Удайпур, который часто называют "Венецией Востока". Город окружен семью озерами, а среди его главных достопримечательностей – Городской дворец и Дворец муссонов. Туристы также могут остановиться в роскошном отеле Taj Lake Palace, расположенном прямо посреди озера Пичола.

Индию признали туристическим направлением 2027 года: что там стоит увидеть

Городской дворец в городе Удайпур, штат Раджастхан, Индия. Источник: unsplash.com/@pranavpanchal

Еще один обязательный пункт маршрута – Нью-Дели. Здесь стоит увидеть древнюю башню Кутб-Минар и гробницу Хумаюна.

Столица также может стать отправной точкой для поездки в Агру, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал – один из самых известных архитектурных памятников мира.

Индию признали туристическим направлением 2027 года: что там стоит увидеть

Тадж-Махал. Источник: unsplash.com/@sublimetaj

Среди других интересных мест журнал рекомендует архипелаг Лакшадвип, отдельные острова которого открыты для туристов только при определенных условиях, штат Мадхья-Прадеш с большой популяцией тигров и впечатляющими храмами, а также регион Четтинад, известный самобытной архитектурой.

Индию признали туристическим направлением 2027 года: что там стоит увидеть

Где побывать в Индии. Источник: unsplash.com/@crayban

Такое разнообразие позволяет совместить в одной поездке пляжный отдых, знакомство с историей, наблюдение за дикой природой и изучение индийских культурных традиций.

Также OBOZ.UA предлагает узнать о тропических островах, где можно отдохнуть от шума транспорта.

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