Эксперты назвали лучший остров для цифровых кочевников

Работать удаленно, жить у моря и путешествовать в свободное время — именно такой образ жизни выбирают все больше специалистов по всему миру. Эксперты определили самые привлекательные направления для цифровых кочевников, оценив стоимость проживания, налоги, транспортное сообщение и возможности долгосрочного пребывания.

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Первое место занял живописный остров в Средиземном море. Об этом сообщает Travel + Leisure со ссылкой на исследование кипрской компании Domenica Group, опубликованное в сентябре 2026 года.

Какой остров признали лучшим для удаленной работы

Лидером рейтинга стал Кипр, набравший 8,17 балла из 10 возможных.

Аналитики сравнили семь популярных направлений для удаленных работников: Кипр, Мальту, Португалию, Испанию, Дубай, Таиланд и Бали.

При оценке учитывались шесть основных критериев: продолжительность перелёта, визовые условия, налогообложение иностранных доходов, повседневные расходы, доступность англоязычной среды, а также перспективы долгосрочного проживания и приобретения недвижимости.

Важно, что исследование ориентировалось прежде всего на граждан Великобритании. Для украинцев и представителей других стран условия переезда и налогообложения могут отличаться.

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Кипр получил высокие оценки благодаря удобному транспортному сообщению, распространенности английского языка и возможностям обосноваться на длительный срок. В частности, перелет из Лондона занимает примерно четыре с половиной часа.

Сколько стоит жизнь на Кипре

Несмотря на первое место в рейтинге, остров не относится к самым дешевым направлениям. Именно стоимость жизни стала одним из его самых слабых показателей.

Главные истории дня

По данным Immigrant Invest, средние ежемесячные расходы одного человека с учетом аренды жилья составляют примерно 2025–2251 доллар. Для семьи из четырех человек эта сумма может достигать 5063 долларов.

Самая большая статья расходов — жилье. Ориентировочные цены следующие:

Однокомнатная квартира за пределами центра города — 787–900 долларов в месяц.

Аналогичное жилье в центральных районах — 1012–1125 долларов.

Основные коммунальные услуги — около 225 долларов.

Домашний интернет — примерно 40 долларов в месяц.

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Конечно, окончательные расходы зависят от города, расположения жилья и личных потребностей.

В то же время жизнь на Кипре, по приведенным оценкам, обходится дешевле, чем в Великобритании и США.

Помимо бытовых преимуществ, остров привлекает своей природой. Здесь есть живописные пляжи с бирюзовой водой, пешеходные и велосипедные маршруты, а протяженность береговой линии составляет примерно 640 километров.

Какие страны вошли в рейтинг

По результатам исследования Domenica Group, семь направлений расположились в следующем порядке:

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Кипр – 8,17 балла. Мальта – 8 баллов. Португалия – 7,17 балла. Испания – 7 баллов. Дубай (ОАЭ) – 6,33 балла. Таиланд – 5 баллов. Бали (Индонезия) – 4 балла.

Авторы исследования отмечают, что при выборе страны для переезда не стоит ориентироваться исключительно на налоговые льготы. Не менее важно учитывать комфорт повседневной жизни, доступность жилья, языковую среду и возможность остаться в выбранном месте надолго.

Именно сочетание этих факторов позволило Кипру опередить другие популярные направления для цифровых кочевников.

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