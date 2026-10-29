Эксперты назвали 7 самых красивых мест Европы

Европа славится живописными старинными городами, величественными архитектурными памятниками и уютными улочками, которые хранят атмосферу прошлых веков. Однако среди сотен популярных туристических направлений есть места, которые особенно впечатляют своей красотой и историческим наследием.

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Как пишет Travel Off Path, на основе подборки издания Travel + Leisure были выделены семь самых красивых европейских городов, заслуживающих внимания путешественников. В список вошли как всемирно известные столицы, так и менее очевидные туристические направления. Каждый из этих городов обладает собственным характером, уникальной архитектурой и особой атмосферой.

Париж, Франция

Французская столица давно считается одним из самых романтичных городов мира. Ее привлекательность заключается не только в знаменитой Эйфелевой башне, Лувре или соборе Парижской Богоматери, но и в хорошо сохранившихся исторических кварталах.

Особого внимания заслуживает район Маре, где старинные особняки соседствуют с небольшими музеями, художественными галереями и винтажными магазинами. Здесь можно почувствовать атмосферу Парижа без суеты у самых популярных туристических достопримечательностей.

Одним из лучших мест, чтобы полюбоваться панорамой города, считается Монмартр, особенно во время заката, когда исторические здания приобретают золотистый оттенок.

Барселона

Барселона выделяется необычным сочетанием средневековой архитектуры и модернистских сооружений. В Готическом квартале сохранились узкие улочки, старинные фасады и уютные площади, тогда как район Эшампле славится оригинальными зданиями.

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Самой известной архитектурной достопримечательностью города остается храм Святого Семейства, спроектированный Антонио Гауди. Его необычные формы, сложные декоративные элементы и величественные башни сделали сооружение одним из символов Испании.

Туристам советуют любоваться панорамой Барселоны с открытых террас района Эшампле. Особенно живописным город становится вечером, когда солнце постепенно опускается над крышами домов.

Палермо, Италия

В отличие от Венеции или Флоренции, Палермо привлекает путешественников не только архитектурной красотой, но и своей аутентичностью. Столица Сицилии славится шумными рынками, оживленными улицами, традиционной кухней и насыщенной культурной жизнью.

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Главное архитектурное украшение города – Палермский собор, в котором сочетаются норманнские, готические, барочные и другие исторические влияния. Его сложная архитектура отражает многовековую историю острова, который находился под властью разных народов.

Особую атмосферу Палермо можно почувствовать на исторических рынках, вокруг которых по вечерам сосредоточена значительная часть местной жизни. Здесь работают заведения с блюдами сицилийской кухни, а на улицах нередко выступают музыканты.

Рим, Италия

Итальянская столица напоминает огромный музей под открытым небом. Античные храмы, остатки древнеримских сооружений, барочные фонтаны и ренессансные дворцы здесь стали неотъемлемой частью современной городской среды.

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Во время обычной прогулки по Риму можно случайно наткнуться на древние руины или оказаться на площади, окруженной памятниками нескольких исторических эпох. Среди самых известных туристических объектов – Колизей, Римский форум, Пантеон и фонтан Треви.

В ходе подготовки к Юбилейному 2025 году в Риме провели масштабные реставрационные и инфраструктурные работы. Благодаря этому обновили ряд исторических фасадов, общественных пространств и пешеходных зон, в частности вблизи замка Святого Ангела.

Лондон, Великобритания

Лондон сочетает многовековую королевскую историю с современной архитектурой одного из крупнейших европейских мегаполисов. Старинные кварталы, величественные дворцы и готические сооружения здесь соседствуют с небоскребами и футуристическими зданиями.

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Особенно заметен контраст между историческим районом Южный Кенсингтон и деловым Сити, где возвышаются современные офисные комплексы.

Отдельное преимущество британской столицы – большое количество парков и садов. Королевские ботанические сады Кью входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славятся огромной коллекцией растений из разных уголков планеты.

Дубровник, Хорватия

Дубровник считается одним из самых живописных городов Адриатического побережья. Его главная особенность – средневековый исторический центр, окруженный мощными каменными стенами.

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Черепичные крыши старинных домов создают удивительный контраст с бирюзовыми водами Адриатического моря. Лучше всего эту панораму можно оценить во время прогулки по городским стенам, откуда открываются виды на узкие улочки, гавань и окружающие острова.

Туристам также рекомендуют морские экскурсии в залив Малый Стон. Эта местность известна выращиванием устриц, которые можно попробовать прямо возле морских ферм.

Эдинбург, Шотландия

Столица Шотландии выделяется драматичными природными пейзажами и средневековой архитектурой. Город сформировался среди холмов вулканического происхождения, а его исторический центр украшает величественный Эдинбургский замок, расположенный на скалистом возвышении.

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Эдинбург условно делится на две исторические части. Старый город славится узкими извилистыми переулками и средневековыми зданиями, тогда как Новый город известен элегантными георгианскими улицами и симметричной планировкой.

Одной из лучших смотровых площадок Эдинбурга является холм Артурс-Сит, образовавшийся на месте древнего вулкана. С его вершины открывается круговая панорама шотландской столицы, окрестных холмов и залива Ферт-оф-Форт.

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