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Эксперты назвали 5 ошибок, которые могут испортить вам круиз

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read3 мин
icon 324
Эксперты назвали 5 ошибок, которые могут испортить вам круиз
Круизный лайнер. Источник: Создано с помощью ИИ

Подготовка к круизу требует немало внимания: от вещей в чемодане и маршрута до выбора развлечений на борту. В то же время существует несколько распространенных ошибок, которые допускают как новички, так и опытные путешественники.

Эксперты назвали пять моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы отпуск прошел без лишних затрат и стресса. Подробности сообщает Express.

Не проверить туристическую страховку

Даже если у вас уже есть туристическая страховка, не стоит автоматически считать, что она покрывает круизные путешествия.

Перед поездкой нужно проверить условия полиса и убедиться, что в него входит соответствующее покрытие. Если нет, можно обратиться в страховую компанию или оформить отдельный полис для круиза.

Это особенно важно в случае, если из-за болезни или другой чрезвычайной ситуации придется досрочно покинуть судно: такие расходы могут быть очень значительными.

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Считать, что все круизные лайнеры одинаковы

При выборе круиза стоит прежде всего определиться, какой именно отдых вы хотите. Одни суда ориентированы на грандиозные шоу, аквапарки, многочисленные рестораны и активные развлечения, другие предлагают более спокойную атмосферу, изысканную кухню или отдых только для взрослых.

Поэтому перед бронированием стоит внимательно изучить особенности конкретного лайнера и круизной компании.

Не выяснить, что входит в стоимость

Круиз может быть довольно выгодным форматом путешествия, ведь в стоимость обычно входят проживание, питание, развлечения на борту и перемещение между портами.

Однако далеко не все услуги обязательно включены в базовый тариф. Дополнительно могут оплачиваться рестораны à la carte, алкогольные напитки, спа-процедуры, интернет и другие услуги.

Если проверить это ещё до поездки, в конце круиза не придётся удивляться неожиданно большому счёту.

Прилетать в день отправления лайнера

Если пассажир самостоятельно покупает авиабилеты в город, откуда начинается круиз, лучше не планировать прилет на тот же день.

Задержка или отмена рейса может привести к тому, что путешественник просто не успеет на судно. Тогда придется покупать новые билеты и пытаться догнать лайнер уже в следующем порту. Чтобы избежать лишнего риска, эксперты советуют оставлять достаточный запас времени.

Сразу направляться в главный буфет

В день посадки многие пассажиры после прибытия на лайнер отправляются к бассейну, а затем — в главный буфет. Из-за этого именно там часто образуются очереди, а свободный столик найти сложнее.

В то же время на большинстве судов в день отправления работают и другие заведения общественного питания, часть из которых также входит в стоимость круиза.

Поэтому перед посадкой стоит узнать, где еще можно пообедать: это поможет начать путешествие спокойнее и избежать толпы.

OBOZ.UA также предлагает рейтинг лучших осенних круизных направлений.

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