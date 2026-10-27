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Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Елена БылимЕлена Былим
Time to read6 мин
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Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас
Доступный отдых на островах. Источник: unsplash.com/@maartenvnmlct

Семь островов в Карибском море, Тихом океане и у побережья Европы предлагают пляжный отдых, живописную природу и возможность сэкономить на поездке. Среди них есть как популярные курорты с пакетами "все включено", так и менее шумные острова с доступными гостевыми домами и местными заведениями питания.

Некоторые направления привлекают низкими расходами на еду и транспорт, другие – природными достопримечательностями и недорогими морскими экскурсиями, отмечает издание Travel Off Path.

Доминиканская Республика: пляжи Пунта-Каны и Пуэрто-Платы

Доминиканская Республика остается одним из привлекательных вариантов для тех, кто ищет доступный отдых в Карибском регионе. Благодаря развитому сельскому хозяйству страна производит значительную часть продуктов самостоятельно, что помогает сдерживать расходы на повседневные покупки по сравнению с небольшими островами, зависящими от импорта.

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Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Доминиканская Республика. Источник: unsplash.com/@asaelamaury

Пунта-Кана известна крупными курортными комплексами, белоснежными пляжами и пакетами "все включено". Такой формат позволяет заранее рассчитать значительную часть расходов на проживание, питание и напитки. В то же время стоит обратить внимание на Пуэрто-Плату, где можно найти пляжи с бирюзовой водой, живописные пейзажи и менее дорогие варианты размещения.

Еще одно преимущество страны – большое количество международных авиарейсов, благодаря которым при благоприятных условиях можно найти билеты по конкурентным ценам. Чтобы сэкономить, стоит сравнить стоимость пакетных предложений с самостоятельным бронированием жилья и питания.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико сочетает карибские пляжи, историческую архитектуру и зеленые тропические пейзажи. Здесь в качестве местной валюты используют американские доллары.

Столица Сан-Хуан привлекает историческим центром, яркими домами, музыкой и ресторанами. Однако чтобы увидеть другую сторону острова, стоит отправиться за пределы города.

Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Пуэрто-Рико. Источник: unsplash.com/@fotowei

Например, в национальном лесу Эль-Юнке можно прогуляться по тропическим тропам среди густой растительности, а на западном побережье найти пляжи и места для серфинга.

Среди направлений, на которые стоит обратить внимание, – городок Ринкон. Здесь работают небольшие заведения, где можно попробовать местные блюда, в частности эмпанадас, и отдохнуть у океана. Сократить расходы на поездку помогут проживание за пределами самых популярных туристических районов и посещение общественных пляжей.

При этом доступность отдыха будет зависеть от стоимости авиабилетов, сезона и выбранного жилья.

Ямайка

Ямайка известна не только курортами с системой "все включено", но и самобытной культурой, регги и кухней с выразительными специями. Здесь горные склоны покрыты густой зеленью, а тропическое побережье привлекает путешественников прозрачной водой и протяженными пляжами.

Монтего-Бей – один из главных туристических центров страны, где есть широкий выбор отелей и курортных комплексов. Негрил, в свою очередь, известен знаменитым пляжем Seven Mile Beach и скалистым западным побережьем.

Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Ямайка. Источник: unsplash.com/@rockstaar_

Здесь можно сочетать пляжный отдых с прогулками, купанием и знакомством с местными традициями.

Для бюджетной поездки стоит рассмотреть небольшие гостевые дома и независимые заведения питания вместо дорогих курортных ресторанов. Одна из гастрономических изюминок Ямайки – джерк-курица: мясо, маринованное в ароматных специях и приготовленное на гриле. Ее часто продают в небольших придорожных заведениях.

Среди природных достопримечательностей – водопады Даннс-Ривер, где посетители могут увидеть каскады воды и, при подходящих условиях, подняться по каменистым склонам. Перед поездкой стоит проверить актуальные цены на вход и транспорт, поскольку эти расходы могут существенно отличаться в зависимости от сезона и способа организации экскурсии.

Косумель и Исла-Мухерес, Мексика

Косумель и Исла-Мухерес – два острова у мексиканского побережья Карибского моря, которые привлекают тех, кто хочет отдохнуть как можно дальше от крупных курортных комплексов Канкуна. Добраться до них можно на пароме, а по прибытии путешественников ждут пляжи, небольшие городки и возможность познакомиться с подводным миром.

Косумель особенно популярен среди любителей дайвинга. Остров окружен коралловыми рифами, а прозрачная вода создает благоприятные условия для наблюдения за морскими обитателями.

Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Косумель, Мексика. Источник: unsplash.com/@jakobowens1

На побережье есть места для снорклинга, а для изучения острова можно арендовать скутер или автомобиль.

Исла-Мухерес привлекает более спокойной атмосферой, пляжами и компактными улочками. Здесь можно провести день у моря, попробовать местную кухню и отправиться на прогулку по острову.

Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать цены на паромы, жилье и морские экскурсии. До некоторых участков рифов можно добраться с берега, однако условия для снорклинга и дайвинга зависят от конкретного места. Перед погружением важно учитывать местные правила и рекомендации по безопасности.

Кюрасао

Кюрасао – остров в южной части Карибского моря, известный сочетанием европейского культурного влияния, тропической природы и бирюзовых бухт. В отличие от многих островов региона, он расположен за пределами основного пояса атлантических ураганов, хотя это не означает полного отсутствия погодных рисков.

Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Кюрасао. Источник: unsplash.com/@jor9en

Главная туристическая локация – Виллемстад, исторический центр которого известен яркими зданиями в колониальном стиле. Набережная города входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а прогулка по улицам, осмотр архитектуры и переход через плавучий мост королевы Эммы позволяют познакомиться с местной атмосферой без значительных затрат.

За пределами столицы расположены небольшие бухты, которые местные жители называют "бокас". Среди популярных мест для пляжного отдыха – Кас-Абао с белым песком и прозрачной водой. Чтобы посетить несколько отдаленных пляжей за одну поездку, удобно арендовать автомобиль.

Для более экономичного проживания можно рассмотреть апартаменты с кухней или небольшие гостевые дома. Это позволяет самостоятельно готовить часть блюд и не зависеть от цен в туристических ресторанах. Перед бронированием стоит также учесть расходы на транспорт и доступ к отдельным пляжам.

Палаван, Филиппины

Палаван – один из самых живописных островов Филиппин, который привлекает путешественников высокими известняковыми скалами, скрытыми лагунами и прозрачной морской водой. Это направление подойдет тем, кто готов к более длительному перелету ради тропической природы и возможности исследовать острова Юго-Восточной Азии.

Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Филиппины. Источник: unsplash.com/@mariovr

Особой популярностью пользуется Эль-Нидо, откуда организуют морские экскурсии к лагунам, небольшим островам и пляжам. Во время таких поездок туристы могут плавать, заниматься сноркелингом и любоваться скалистыми пейзажами. В некоторых случаях в стоимость экскурсии входит обед из свежеприготовленной рыбы и других местных продуктов.

Сэкономить можно, выбирая небольшие гостевые дома, местные кафе и групповые морские туры. Если вы путешествуете компанией, стоит сравнить стоимость групповой экскурсии с арендой частной лодки: последний вариант не всегда дешевле, но может дать больше свободы в выборе маршрута.

Палаван также предлагает варианты комфортного отдыха в экологичных курортных комплексах. Однако даже при относительно доступных местных ценах общий бюджет может вырасти из-за международных перелетов, внутреннего транспорта и трансферов между островами.

Тенерифе, Канарские острова, Испания

Тенерифе – крупнейший из Канарских островов, который сочетает пляжный отдых с вулканическими пейзажами, горными маршрутами и развитой туристической инфраструктурой. Благодаря мягкому субтропическому климату остров привлекает туристов в разное время года, хотя погодные условия могут различаться в зависимости от части острова и высоты над уровнем моря.

Одна из главных природных достопримечательностей – вулкан Тейде и одноименный национальный парк.

Доступные острова для отдыха: 7 мест, куда можно отправиться хоть сейчас

Вулкан Тейде на Тенерифе. Источник: Jens Steckert/wikimedia.org

Здесь можно увидеть необычные лавовые ландшафты и отправиться в пешие походы. За один день также реально посетить сосновые леса, осмотреть прибрежные городки и отдохнуть на пляжах с темным вулканическим песком.

Тенерифе может быть доступнее некоторых популярных курортов континентальной Европы благодаря рейсам бюджетных авиакомпаний, разнообразию апартаментов и местных заведений питания. В то же время стоимость поездки зависит от сезона, места проживания и необходимости арендовать автомобиль.

Чтобы сэкономить, стоит бронировать билеты заранее, рассматривать жилье за пределами самых популярных курортных зон и пользоваться общественным транспортом там, где это удобно. Перед походом на Тейде нужно проверить погодные условия, правила доступа к маршрутам и необходимость предварительного разрешения на отдельные участки.

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