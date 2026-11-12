Дешевле, чем в Швейцарии: направления для сказочного зимнего отпуска в Европе

Чтобы насладиться настоящей зимней сказкой, совсем не обязательно тратить большие суммы на поездку в Швейцарию. В Европе немало менее известных направлений, где туристов ждут живописные горные пейзажи, лыжные трассы, оздоровительные комплексы и традиционная местная кухня.

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Особого внимания заслуживают небольшие курортные городки Греции, Словении, Черногории, Северной Македонии и Болгарии. По данным индекса стоимости жизни Numbeo за 2026 год, повседневные расходы в этих странах могут быть на 51-68% ниже, чем в Швейцарии, пишет Travel Off Path.

Литохоро, Греция

Небольшой греческий городок Литохоро расположен у подножия легендарного Олимпа, который в древнегреческих мифах считался домом богов. Зимой здесь можно увидеть традиционные каменные дома с черепичными крышами, прогуляться по узким улочкам и полюбоваться заснеженными горными пейзажами.

Особого внимания заслуживает ущелье Энипеас с водопадами и природными водоемами, среди которых есть живописные Изумрудные бассейны, известные как Купальни Зевса. После прогулок туристы могут согреться в местных тавернах, попробовав тушеную баранину и традиционные греческие блюда.

Для проживания можно рассмотреть четырехзвездочный Olympus Mediterranean Boutique Hotel с крытым бассейном, сауной и спа-зоной. Стоимость номера составляет примерно 125-160 долларов (5 450-6 975 грн) за ночь. Удобнее всего добираться через аэропорт Салоников, откуда дорога на автомобиле занимает около 1 часа 15 минут. Для знакомства с городком и его окрестностями рекомендуют выделить две ночи.

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Блед, Словения

Блед напоминает открытку с альпийскими пейзажами: здесь есть живописное озеро, уютные деревянные домики, старинный замок и горные вершины на горизонте. Зимой вода озера приобретает насыщенный темно-синий оттенок, а окружающие берега покрываются снегом. Посреди водоема расположен небольшой остров с церковью XVII века, до которой можно добраться на традиционной деревянной лодке-плетне.

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Также стоит посетить средневековый замок Блед, до которого от центра городка ведет примерно 20-минутный подъем.

Для отдыха подойдет четырехзвездочный Hotel Lovec с крытым бассейном, сауной и оздоровительными услугами. Номера стоят ориентировочно 130-180 долларов (5 670-7 850 грн) за ночь. Добраться до Бледа можно из аэропорта Любляны примерно за 35 минут на автомобиле. На знакомство с городком и его достопримечательностями рекомендуют запланировать три ночи.

Жабляк, Черногория

Жабляк – один из самых высокогорных населенных пунктов Балкан, расположенный на территории горного массива Дурмитор. Зимой сюда приезжают ради катания на лыжах, прогулок по заснеженным лесам и любования горными озерами. Одна из главных природных достопримечательностей – Черное озеро, до которого от центра городка можно дойти примерно за 30 минут. Любителям зимних видов спорта стоит посетить район Савин-Кук, где работают подъемники и оборудованы лыжные трассы с панорамными видами.

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Остановиться можно в отеле Hotel SOA, в котором есть небольшая спа-зона, сауна и ресторан. Стоимость проживания составляет примерно 140-190 долларов (6 345–8 610 грн) за ночь. Удобнее всего прилететь в аэропорт Подгорицы, откуда дорога на автомобиле занимает около 2,5 часа. Для полноценного отдыха в регионе рекомендуют запланировать три ночи. Согласно индексу Numbeo, повседневные расходы в Черногории примерно на 61% ниже, чем в Швейцарии.

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Маврово, Северная Македония

Маврово – направление для тех, кто ищет спокойный зимний отдых вдали от популярных туристических маршрутов. Регион известен одноименным озером, горными вершинами и национальным парком с живописными лесами. Особую атмосферу создает частично затопленная церковь Святого Николая, колокольню которой можно увидеть над водой. Для любителей активного отдыха работает горнолыжный центр Заре Лазаревски, где есть трассы для разного уровня подготовки.

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Дневной абонемент для взрослого на лыжные трассы стоит примерно 29 долларов (1 315 грн), а аренда базового комплекта снаряжения – около 15 долларов (680 грн) в день. Для проживания можно выбрать отель Hotel Bistra с крытым бассейном и оздоровительной зоной. Номер стоит ориентировочно 95-145 долларов (4 305-6 570 грн) за ночь. Дорога от аэропорта Скопье до Маврово занимает около двух часов, а для путешествия достаточно двух ночей.

Сапарева-Баня, Болгария

Сапарева-Баня станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить зимние прогулки с отдыхом в горячих минеральных водах. Городок расположен у подножия горного массива Рила и известен природными термальными источниками. Одной из его необычных особенностей является гейзер в центре, который начал действовать в 1957 году. Туристы могут посетить комплекс Aqua Club Kotvata с термальными бассейнами и саунами, где стоимость дневного билета составляет около 17 долларов (770 грн) в будни и 23 доллара (1 040 грн) в выходные.

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Помимо оздоровительного отдыха, неподалеку находится горнолыжный курорт Паничиште, где можно найти трассы как для начинающих, так и для более опытных лыжников. Среди вариантов проживания – Five Elements Medical SPA Hotel с термальными бассейнами, саунами и оздоровительным центром. Стоимость номера начинается примерно от 185-200 долларов (8 385-9 065 грн) за ночь. Ближайший крупный аэропорт расположен в Софии, а дорога до курорта занимает около 1 часа 20 минут. Чтобы совместить спа-процедуры и зимние развлечения, рекомендуют провести здесь три ночи.

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