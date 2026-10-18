Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Увидеть живописные горные вершины, отдохнуть в термальных бассейнах и попробовать традиционные блюда можно без больших затрат на поездку в Швейцарию или Австрию. В Польше есть город, который предлагает немало возможностей для такого отдыха по гораздо более доступным ценам.

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Речь идет о Закопане, расположенном у подножия Татр недалеко от границы со Словакией. О его преимуществах рассказывает британское издание Express.

Чем Закопане привлекает путешественников

Закопане часто называют зимней столицей Польши, однако туристам рекомендуют посетить его и осенью. В этот период отдыхающих обычно меньше, чем в разгар летнего сезона, а горные пейзажи приобретают особые краски.

Город славится традиционной деревянной архитектурой, уютными ресторанами и многочисленными маршрутами для прогулок. Он может стать альтернативой дорогим альпийским курортам для тех, кто хочет провести отпуск среди гор и при этом сэкономить.

Туристам рекомендуют обратить особое внимание на местную архитектуру. В конце XIX века художник Станислав Виткевич заложил основы закопанского стиля, соединив строительные традиции региона Подгалье с декоративными элементами модерна.

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Полюбоваться старинными деревянными домами можно на улице Косцелиской. Среди самых известных достопримечательностей – вилла "Колиба", ставшая одним из первых образцов этого архитектурного направления.

Какие места стоит посетить в окрестностях Закопаного

Одной из главных природных достопримечательностей региона является Морское Око – самое большое озеро Татранского национального парка. Оно расположено среди высоких скалистых вершин и считается одним из самых популярных туристических мест Польши.

Главные истории дня

К озеру ведет благоустроенная дорога, по которой можно добраться пешком. Маршрут подходит многим туристам, хотя и требует определенной физической выносливости. На прогулку стоит выделить несколько часов, учитывая путь туда и обратно.

Опытные путешественники могут попробовать подняться на гору Гевонт. Тем, кто предпочитает менее сложные маршруты, подойдет вершина Носаль, откуда открываются панорамы Татр.

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После горных прогулок туристам рекомендуют отдохнуть в термальном комплексе Chochołowskie Termy. Он расположен примерно в 17 километрах от Закопаного и предлагает множество крытых и открытых бассейнов с термальной водой.

Одним из главных преимуществ польского курорта остаются сравнительно невысокие цены на питание и развлечения.

Особого внимания заслуживает кухня горцев. Среди местных блюд особенно популярен осципек – традиционный копченый овечий сыр, который часто подают поджаренным с клюквенным соусом. Также в ресторанах можно заказать вареники с картофелем, мясом или капустой.

Добраться до Закопаного можно на автобусе, поезде или автомобиле из Кракова. Еще один вариант – путешествие через словацкий город Попрад, расположенный недалеко от польской границы.

OBOZ.UA ранее писал о жарких европейских направлениях для зимнего отпуска.