Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
США возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийСША возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиОльга Стефанишина, иллюстративное фото.Квартиры за миллионы, Mercedes и дом за $550: НАБУ завершило расследование в отношении СтефанишинойВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. ВидеоНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. Видео"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочкуОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. ВидеоАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. ВидеоНидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. ВидеоНидерланды поглумились над тренером сборной России по гимнастике, приехавшим на ЧМ. Видео

Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
icon 273
Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше
Закопане. Источник: unsplash.com

Увидеть живописные горные вершины, отдохнуть в термальных бассейнах и попробовать традиционные блюда можно без больших затрат на поездку в Швейцарию или Австрию. В Польше есть город, который предлагает немало возможностей для такого отдыха по гораздо более доступным ценам.

Речь идет о Закопане, расположенном у подножия Татр недалеко от границы со Словакией. О его преимуществах рассказывает британское издание Express.

Чем Закопане привлекает путешественников

Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Закопане. Источник: unsplash.com

Закопане часто называют зимней столицей Польши, однако туристам рекомендуют посетить его и осенью. В этот период отдыхающих обычно меньше, чем в разгар летнего сезона, а горные пейзажи приобретают особые краски.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 1,3 т.
Названа самая красивая рождественская ярмарка в Европе: она находится совсем недалеко от Украины
icon 1,3 т.
Названа самая красивая рождественская ярмарка в Европе: она находится совсем недалеко от Украины
Елена БылимЕлена Былим
icon 771
Названы лучшие города Европы для коротких поездок
icon 771
Названы лучшие города Европы для коротких поездок
Елена БылимЕлена Былим
icon 3,5 т.
Не Тенерифе: назван лучший европейский остров для зимнего отдыха
icon 3,5 т.
Не Тенерифе: назван лучший европейский остров для зимнего отдыха

Город славится традиционной деревянной архитектурой, уютными ресторанами и многочисленными маршрутами для прогулок. Он может стать альтернативой дорогим альпийским курортам для тех, кто хочет провести отпуск среди гор и при этом сэкономить.

Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Закопане. Источник: unsplash.com

Туристам рекомендуют обратить особое внимание на местную архитектуру. В конце XIX века художник Станислав Виткевич заложил основы закопанского стиля, соединив строительные традиции региона Подгалье с декоративными элементами модерна.

Полюбоваться старинными деревянными домами можно на улице Косцелиской. Среди самых известных достопримечательностей – вилла "Колиба", ставшая одним из первых образцов этого архитектурного направления.

Какие места стоит посетить в окрестностях Закопаного

Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Закопане. Источник: unsplash.com

Одной из главных природных достопримечательностей региона является Морское Око – самое большое озеро Татранского национального парка. Оно расположено среди высоких скалистых вершин и считается одним из самых популярных туристических мест Польши.

К озеру ведет благоустроенная дорога, по которой можно добраться пешком. Маршрут подходит многим туристам, хотя и требует определенной физической выносливости. На прогулку стоит выделить несколько часов, учитывая путь туда и обратно.

Опытные путешественники могут попробовать подняться на гору Гевонт. Тем, кто предпочитает менее сложные маршруты, подойдет вершина Носаль, откуда открываются панорамы Татр.

Дешевая альтернатива Альпам: туристам посоветовали город в Польше

Закопане. Источник: unsplash.com

После горных прогулок туристам рекомендуют отдохнуть в термальном комплексе Chochołowskie Termy. Он расположен примерно в 17 километрах от Закопаного и предлагает множество крытых и открытых бассейнов с термальной водой.

Одним из главных преимуществ польского курорта остаются сравнительно невысокие цены на питание и развлечения.

Особого внимания заслуживает кухня горцев. Среди местных блюд особенно популярен осципек – традиционный копченый овечий сыр, который часто подают поджаренным с клюквенным соусом. Также в ресторанах можно заказать вареники с картофелем, мясом или капустой.

Добраться до Закопаного можно на автобусе, поезде или автомобиле из Кракова. Еще один вариант – путешествие через словацкий город Попрад, расположенный недалеко от польской границы.

OBOZ.UA ранее писал о жарких европейских направлениях для зимнего отпуска.

Похожие темы
путешествияПольшаПутешествия по Европе
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться