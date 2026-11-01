Где зимой тепло: лучшие направления для путешествия

Во многих уголках мира даже в декабре, январе и феврале можно наслаждаться солнцем, гулять без теплой верхней одежды и отдыхать у моря. Среди них есть популярные морские курорты, живописные острова и города с богатым историческим наследием.

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Как пишет Express, эксперт по туризму Стив Уитт, соучредитель компании Not Just Travel, назвал десять направлений, которые стоит рассмотреть для зимнего отпуска. Некоторые из этих мест предлагают настоящее летнее тепло, тогда как другие идеально подходят для экскурсий и прогулок.

Марракеш, Марокко

Зимой Марокко становится особенно привлекательным для путешественников, которые плохо переносят сильную жару. В Марракеше дневная температура обычно составляет около 18–21 градуса, поэтому знакомиться с городом гораздо комфортнее, чем в разгар лета.

Туристам рекомендуют посетить историческую медину, прогуляться по лабиринтам традиционных рынков и побывать на знаменитой площади Джемаа-эль-Фна. Здесь можно попробовать местные блюда, купить специи и послушать уличных музыкантов.

Стоит учитывать, что зимой вечера в Марракеше бывают довольно холодными. Особенно теплая одежда понадобится тем, кто планирует посетить Атласские горы.

Тенерифе, Канарские острова

Испанский остров Тенерифе остается одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха. Даже в самые холодные месяцы на южном побережье дневная температура часто составляет 20–23 градуса.

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Остров привлекает не только пляжами, но и необычными вулканическими ландшафтами. Здесь расположен национальный парк Тейде с самой высокой вершиной Испании.

Зимой также удобно исследовать исторический город Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одно преимущество путешествия вне летнего сезона – меньшее количество посетителей в популярных туристических местах.

Египет, побережье Красного моря

Хургада и Шарм-эль-Шейх – одни из лучших вариантов для тех, кто хочет совместить зимний отпуск с пляжным отдыхом. Днем температура здесь обычно держится на уровне 22–25 градусов, а море остается относительно теплым.

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Особой популярностью пользуются дайвинг и снорклинг. Красное море известно коралловыми рифами, разноцветными рыбами и богатым подводным миром.

Любители активного отдыха могут отправиться на экскурсию по пустыне, покататься на квадроциклах или посетить традиционные поселения. Для более спокойного отпуска подойдет Эль-Гуна, курортный городок неподалеку от Хургады.

Сенегал

Сенегал в Западной Африке предлагает гораздо более теплую зимнюю погоду. В этот период температура воздуха нередко достигает 27–30 градусов, а сухой сезон создает благоприятные условия для путешествий.

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Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на курорт Сали, расположенный на побережье Атлантического океана. Неподалеку находится лагуна Ла-Сомон, известная мангровыми зарослями и разнообразием птиц.

Чтобы познакомиться с африканской природой, можно посетить заповедник Бандия, где обитают жирафы, обезьяны и другие животные. А ценителям истории стоит побывать на острове Горе и в городе Сен-Луи.

Остров Сал, Кабо-Верде

Кабо-Верде – островное государство в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Зимой здесь сохраняется теплая погода, а дневная температура обычно составляет около 23–26 градусов.

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Одно из самых популярных мест для отдыха – остров Сал, известный широкими песчаными пляжами и бирюзовой водой.

Особого внимания заслуживает городок Санта-Мария с его разноцветными домами, рынками, ресторанами и атмосферой непринужденной курортной жизни.

Остров также популярен среди любителей серфинга и кайтсерфинга, поскольку зимой здесь часто дуют сильные ветры.

Мадейра, Португалия

Мадейру нередко называют плавучим садом Атлантики благодаря ее пышной субтропической растительности. Даже зимой дневная температура на побережье обычно составляет около 18–21 градуса.

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Остров особенно понравится путешественникам, предпочитающим активный отдых и природные пейзажи. Здесь можно гулять по горным тропам вдоль левад – традиционных оросительных каналов, проходящих через леса и живописные долины.

В столице острова Фуншале туристов ждут ботанические сады, исторические кварталы и традиционные деревянные сани, на которых можно спуститься по крутым улицам.

В то же время Мадейра больше подходит для прогулок и экскурсий, чем для классического пляжного отдыха, ведь зимой океан остается прохладным.

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Кипр

Кипр – еще одно направление для тех, кто хочет сбежать от зимних морозов. Хотя зимой здесь не так тепло, как в Египте, дневная температура на побережье часто составляет 16–19 градусов.

Особого внимания заслуживает Пафос, известный археологическими памятниками, древними гробницами и остатками античных сооружений. Среди самых интересных мест – археологический парк Като-Пафос и Гробницы царей.

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За пределами курортов можно посетить традиционные каменные деревни в горах Троодос или исследовать исторические кварталы Никосии.

Кипр зимой больше всего подходит для культурного туризма, поскольку погода благоприятствует длительным прогулкам, хотя море для большинства отдыхающих будет холодным.

Мальта

Мальта привлекает туристов мягким средиземноморским климатом и богатой историей. Зимой температура воздуха здесь чаще всего составляет около 15–18 градусов, хотя в солнечные дни может быть теплее.

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Столица страны Валлетта славится барочными дворцами, старинными фортификационными сооружениями и панорамными видами на Большую гавань.

Во время прогулки по улице Республики можно посетить традиционные рестораны и попробовать местную кухню, в частности тушеного кролика – одно из самых известных мальтийских блюд.

Также стоит отправиться в морское путешествие к островам Гозо и Комино, которые славятся живописными бухтами и историческими достопримечательностями.

Гран-Канария, Канарские острова

Гран-Канария отличается необычайным разнообразием природных ландшафтов. На одном острове можно увидеть вулканические ущелья, зеленые долины, высокие скалы и огромные песчаные дюны.

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Зимой на южном побережье температура часто достигает 20–23 градусов, что делает регион привлекательным для отдыха у океана.

Одной из самых известных природных достопримечательностей являются дюны Маспаломаса, напоминающие небольшую пустыню у самого моря.

Туристам также рекомендуют посетить долину Гуаядеке с ее пещерными поселениями и исторический городок Терор, где сохранились традиционные канарские дома с деревянными балконами.

Анталья, Турция

Турецкая Анталья также попала в список, хотя эксперт рекомендует это направление прежде всего для поездок с марта, когда температура воздуха постепенно повышается примерно до 19 градусов.

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Зимой погода здесь прохладнее и дождливее, чем на Канарских островах или в Египте. Однако это хорошее время для знакомства с историческими достопримечательностями без летней жары.

Особого внимания заслуживает старинный район Калеичи с османскими особняками, узкими улочками и древними городскими стенами. Неподалеку расположены водопады Дюден, а также руины античного города Аспендос с хорошо сохранившимся римским театром.

После экскурсий можно посетить традиционный турецкий хаммам или отдохнуть в одном из местных спа-комплексов.

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