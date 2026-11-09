Где провести зимний отпуск: 5 теплых направлений в Европе

Зимний отпуск в Европе может стать прекрасной альтернативой жарким экзотическим странам, обеспечивая мягкое солнечное тепло и спокойную атмосферу. В этот период популярные прибрежные и островные городки освобождаются от летних толп, что позволяет насладиться достопримечательностями по выгодным ценам.

Видео дня

От Канарских островов до уютных уголков Португалии – путешественники могут открыть для себя уникальные места с комфортной температурой воздуха. Обзор пяти уютных европейских направлений от Travel Off Path поможет выбрать идеальное место для восстановления сил в зимние месяцы.

Гарачико (Тенерифе, Испания)

Небольшой городок Гарачико расположен на северном побережье испанского острова Тенерифе, неподалеку от побережья Африки. Здесь круглый год стоит комфортная весенняя погода с дневной температурой около 21-22 °C и температурой воды в океане 19-21 °C.

Сердцем городка является площадь Свободы с колониальной архитектурой, кафе и старинной церковью Святой Анны XVI века. В результате извержения вулкана в 1706 году на побережье образовались уникальные природные бассейны Эль-Калетон, защищенные от океанских волн естественной лавой. Обзор города лучше всего завершить на смотровой площадке по дороге к Эль-Танке, откуда открывается панорама старинной крепости и побережья.

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Бюджетное жилье здесь будет стоить $85-125 (3 530-5 190 грн) за ночь, отели – $130-195 (5 400-8 100 грн), а традиционный ужин – $14-23 (580-950 грн).

Мальта

Мальта – это небольшое островное государство в самой южной части Средиземного моря, где зимняя температура воздуха составляет 15-17 °C, а море прогревается до 15-18 °C. Зимой здесь нет изнуряющей летней жары и больших экскурсионных групп, поэтому осмотр величественного собора в Валлетте или прогулки по старинным улочкам древней Мдины становятся гораздо приятнее.

Главные истории дня

Тем, кто ищет максимального спокойствия, стоит отправиться на расположенный рядом остров Гозо с его цитаделями и бирюзовыми бухтами. В ресторанах легко найти свободный столик даже в заведениях со звездами Мишлен без предварительного бронирования за несколько дней.

Бюджетные отели стоят $70-110 (2 900-4 570 грн) за ночь, бутик-отели в столице – $110-185 (4 570-7 680 грн), обед в местном заведении – $15-25 (620-1 040 грн), а билет на паром до Гозо и обратно для пешехода – около $5,25 (220 грн).

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Айос-Николаос (Крит, Греция)

Айос-Николаос расположен на востоке греческого острова Крит, примерно в часе езды от Ираклиона, и предлагает дневную температуру около 14-16 °C. Главным украшением этого прибрежного города является живописное круглое озеро, окруженное скалистыми склонами, кафе и традиционными греческими тавернами.

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Недалеко от центра расположен пляж Китроплатия с кристально чистой водой, который зимой остается практически пустым. При благоприятной погоде отсюда можно отправиться на катере к укрепленному острову Спиналонга с его заброшенными улочками и старинными башнями.

Проживание в бюджетном отеле будет стоить $55-90 (2 280-3 740 грн), комфортный 3-звездочный отель – $75-120 (3 110-4 980 грн), а традиционный обед в таверне – $13-22 (540-910 грн).

Пафос (Кипр)

Город Пафос расположен на восточном краю Средиземного моря, где даже зимой температура воздуха держится на уровне 17-19 °C, а вода в море прогревается до 17-19 °C.

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Помимо морских пейзажей и набережной, город привлекает богатым историческим наследием, в частности подземным некрополем "Царские гробницы" и археологическим парком Като-Пафос с древнеримскими мозаиками. В часе езды на автомобиле в горах Троодос находится традиционная деревня Омодос с мощеными улочками, средневековым монастырем и семейными винодельнями.

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В этот период здесь нет массового туризма, что позволяет подробно изучить античные памятники и винные маршруты.

Ночь в бюджетных апартаментах стоит $65-105 (2 700-4 360 грн), в 4-звездочном отеле – $110-170 (4 570-7 060 грн), а вход в археологический парк стоит около $5 (210 грн).

Тавира (Португалия)

Тавира считается одним из самых живописных городков португальского региона Алгарве, расположенным к востоку от Фару неподалеку от Атлантического океана. Зимняя температура здесь составляет 16-18 °C, а город привлекает старинным "Римским мостом" через реку Жилан, белыми домами с тр

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адиционной плиткой азулежу и средневековым замком XI века.

В 45 минутах езды расположен древнеримский комплекс Милреу с мозаиками и руинами античных купален. Природный парк Риа-Формоза с его барьерными островами и лагунами зимой отлично подходит для наблюдения за птицами во время коротких поездок на пароме.

Проживание в гостевых домах стоит $60-95 (2 490-3 940 грн) за ночь, 3-звездочные отели – $85-125 (3 530-5 190 грн), традиционный обед – $12-20 (500-830 грн), а знаменитые пирожные паштейш-де-ната или кофе-бика – $1,50-2,50 (60-100 грн).

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