Европа предлагает множество вариантов для незабываемого отпуска – от солнечных средиземноморских курортов до старинных городов с богатой историей. И чтобы получить яркие впечатления, совсем не обязательно планировать длительное путешествие.

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Как пишет InJournal, платформа European Best Destinations определила лучшие европейские направления для коротких поездок в 2027 году. В первую пятерку вошли города, которые привлекают туристов архитектурой, гастрономией, искусством и живописными пейзажами.

София, Болгария

Первое место в рейтинге заняла столица Болгарии. София удачно сочетает многовековую историю, современную городскую культуру и близость к природе.В самом центре города можно увидеть остатки античной Сердики, а одной из главных архитектурных достопримечательностей является величественный собор Александра Невского с золотыми куполами.

Любителям искусства стоит посетить Национальную галерею "Квадрат 500", а тем, кто интересуется историей, – Региональный исторический музей, расположенный в здании бывших минеральных бань.

Еще одно преимущество Софии – гора Витоша неподалеку от города. Благодаря этому туристы могут совместить прогулки по столице с отдыхом среди горных пейзажей. Не менее интересна и Боянская церковь, известная своими средневековыми фресками XIII века.

Лиссабон, Португалия

Второе место досталось португальской столице, которая славится романтичными улочками, цветными фасадами домов и панорамными видами на реку Тежу.

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Лиссабон идеально подходит путешественникам, которые не любят строгих туристических маршрутов. Здесь можно часами гулять по старинным кварталам, заходить в небольшие кафе, любоваться архитектурой и открывать неожиданные уголки города.

Отдельного внимания заслуживают местные смотровые площадки, с которых открываются живописные панорамы. Поклонникам современного искусства понравится музей MAC/CCB. А завершить день можно ужином с традиционными португальскими блюдами под звуки фаду – музыкального жанра, ставшего одним из символов страны.

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Копенгаген, Дания

Третью строчку заняла столица Дании. Копенгаген привлекает современной архитектурой, скандинавским дизайном, уютными кофейнями и особой атмосферой городской жизни.

Знакомство с городом стоит начать с его районов. Вестербро известен творческими пространствами и культурными заведениями, Нерребро – разнообразными ресторанами и кофейнями, а Кристиансхавн очаровывает каналами и живописными набережными.

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Особенность Копенгагена – развитая велосипедная инфраструктура. Исследовать город на двух колесах здесь так же естественно, как и пешком. Это отличный вариант для тех, кто хочет ощутить повседневный ритм европейской столицы, насладиться местной кухней и открыть для себя скандинавскую культуру.

Канны, Франция

Четвертое место занял город Канны на Лазурном побережье Франции. Хотя во всем мире он прежде всего ассоциируется со знаменитым кинофестивалем, этот курорт может удивить туристов и за пределами красной дорожки.

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Одной из главных достопримечательностей города является набережная Круазетт, вдоль которой расположены пляжи, отели, рестораны и магазины.

За другой атмосферой стоит отправиться в старинный квартал Ле-Сюке с его узкими улочками и видами на побережье.

А на рынке Форвиль можно познакомиться с местными продуктами и гастрономическими традициями Прованса. Канны особенно понравятся тем, кто мечтает совместить городской отпуск с отдыхом у моря, неспешными прогулками и средиземноморской кухней.

Базель, Швейцария

Пятерку лучших европейских городов для короткого отпуска замыкает Базель, расположенный на берегах Рейна. Это настоящая находка для ценителей культуры. Город известен многочисленными музеями, исторической архитектурой и международной ярмаркой современного искусства Art Basel.

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Здесь можно провести день в художественных галереях, прогуляться по старому городу, полюбоваться речными пейзажами и отдохнуть в одном из местных ресторанов.

Особый колорит Базелю придают традиционные праздники. Среди самых известных – масштабный карнавал Fasnacht и рождественские ярмарки, которые ежегодно привлекают посетителей.

Именно поэтому Базель может быть интересен в разные времена года: летом – для культурных поездок и прогулок вдоль Рейна, а зимой – для знакомства с праздничными швейцарскими традициями.

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