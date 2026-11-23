Когда речь идет о рождественских путешествиях по Европе, туристы обычно вспоминают Вену, Прагу или Страсбург. Однако в этом году лучшим городом для короткого праздничного отдыха признали менее очевидное направление, где гостей ждут атмосферные ярмарки, старинные улочки и сравнительно доступные цены.

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Речь идет о Загребе – столице Хорватии, который возглавил рейтинг Best Christmas City Break in Europe 2026 от туристической организации European Best Destinations. Победителя определили по итогам более 10 тысяч голосов. Второе место заняла швейцарская Женева, а третье – шотландский Эдинбург, пишет Travel Off Path.

Несмотря на статус столицы, Загреб часто остается без внимания путешественников, которые едут в Хорватию ради Адриатического побережья. Однако зимой город раскрывается совсем иначе. Его архитектура напоминает о временах Габсбургской монархии, а рождественские традиции больше похожи на австрийские и центральноевропейские, чем на средиземноморские.

Чем особенны рождественские праздники в Загребе

Главное зимнее событие города – фестиваль Advent Zagreb, который превращает исторический центр в большое праздничное пространство. Рождественские ярмарки располагаются сразу на нескольких площадях и в парках, а улицы украшают тысячами огней.

Одно из самых популярных мест – парк Зриньевац. Здесь среди деревьев устанавливают деревянные торговые домики, проводят концерты и предлагают традиционные хорватские блюда. По информации издания, бокал глинтвейна можно купить примерно за 4 доллара, а порцию жареных колбасок – за 7 долларов. Впрочем, цены могут различаться в зависимости от заведения.

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Особого внимания заслуживает Верхний город, или Горни-Град. Его узкие мощеные улицы, старинные газовые фонари, средневековая башня Лотршчак и церковь Святого Марка с разноцветной черепичной крышей создают атмосферу старой Европы.

Любителям уличной еды стоит посетить гастрономический фестиваль Fuliranje на площади Штросмайера. Здесь можно попробовать сарму – голубцы с мясной начинкой, запеченные штрукли с сыром и фритуле – маленькие пончики, которые подают с сахарной пудрой или шоколадом.

Еще одна праздничная локация – площадь короля Томислава. Зимой здесь обустраивают большой каток под открытым небом, дополненный ледяными дорожками.

Главные истории дня

Рождественский фестиваль Advent Zagreb будет проходить с 28 ноября 2026 года по 7 января 2027 года. В день открытия, 28 ноября, в 18:30 запланировано ледовое шоу "Щелкунчик", а в 19:45 – традиционное зажжение праздничной иллюминации в парке Зриневца.

Что еще посмотреть рядом с Загребом

Рождественскую поездку в хорватскую столицу можно совместить с посещением других интересных мест. Примерно в получасе езды расположен Самобор – небольшой исторический городок, известный старинными улочками и традиционным пирожным кремшнита.

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За час можно добраться до Вараждина с его барочной архитектурой и средневековым замком. А примерно за два часа – до Плитвицких озер, которые зимой особенно живописны, когда водопады и окружающие леса покрываются снегом и льдом.

Для тех, кто хочет увидеть еще одну европейскую столицу, подойдет словенская Любляна, расположенная примерно в двух часах езды на автомобиле.

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