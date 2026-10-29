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Где провести сказочное Рождество без больших расходов: 3 европейских направления

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
570
Где провести сказочное Рождество без больших расходов: 3 европейских направления
Куда поехать на Рождество. Источник: unsplash.com/@dbr0vskyi

С приближением зимне-новогоднего периода многие путешественники ищут уютные уголки Европы со сказочной атмосферой и ярмарками. Хотя традиционные туристические столицы часто требуют значительного бюджета, на континенте есть не менее очаровательные альтернативы.

Посещение исторических ярмарок, старинных улочек и световых шоу может быть не только увлекательным, но и вполне доступным для кошелька. Подборка бюджетных направлений от издания 20minutos.es поможет выбрать идеальное место для незабываемого праздничного путешествия.

Краков, Польша

Польский Краков – одно из самых привлекательных и доступных мест для зимнего отдыха.

Где провести сказочное Рождество без больших расходов: 3 европейских направления

Рождество в Кракове. Источник: unsplash.com/@bookerboot

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Праздничная ярмарка ждет гостей на Главной площади Рынок в историческом центре, где среди деревянных лотков можно попробовать жареный копченый сыр, традиционные сладости и глинтвейн.

Помимо главной площади, стоит прогуляться по старинному району Казимеж с его богемными рынками, а также осмотреть Вавельский собор и базилику Святой Марии. Особое украшение города – "шкопы", уникальные многоярусные вертепы ручной работы, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Будапешт, Венгрия

Будапешт каждый год превращается в настоящий праздник света благодаря двум главным ярмаркам.

Где провести сказочное Рождество без больших расходов: 3 европейских направления

Рождество в Будапеште. Источник: unsplash.com/@balint_miko

Главные праздничные площадки ждут посетителей на площади Верешмарті с традиционной выпечкой кюртешкалач, а также у базилики Святого Иштвана.

Помимо ремесленных лавок, ярмарок у базилики впечатляет гостей большой елкой и грандиозными световыми проекциями прямо на фасаде здания. Прекрасным завершением отдыха станет прогулка по вечерним улицам с видом на подсвеченное здание Парламента над Дунаем.

Вильнюс, Литва

Столица Литвы, Вильнюс, предлагает уютное и особенное празднование в самом сердце средневекового Старого города.

Где провести сказочное Рождество без больших расходов: 3 европейских направления

Рождество в Вильнюсе. Источник: unsplash.com/@esutita

На Кафедральной площади открывается главная ярмарка с деревянными киосками, где можно приобрести подарки, угощения и согревающие напитки.

Для гостей города организуют праздничный поезд, который курсирует по историческим улицам с 28 ноября по 6 января, а также каток у Ратуши. Поездку легко дополнить осмотром знаковых достопримечательностей, среди которых Ворота Рассвета и церковь Святой Анны.

Также OBOZ.UA предлагает города, где проходят незабываемые рождественские ярмарки.

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