Финляндия привлекает туристов заснеженными лесами, уютными домиками и возможностью увидеть одно из самых красивых природных явлений – северное сияние. Однако для незабываемого зимнего путешествия совсем не обязательно отправляться в популярный Рованиеми, который ежегодно принимает множество путешественников.

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В стране есть менее известный среди иностранных туристов уголок, где можно насладиться арктическими пейзажами, покататься на лыжах и понаблюдать за разноцветными огнями в ночном небе. Речь идет о городе Куусамо на северо-востоке Финляндии. Как пишет Travel Off Path, это направление становится все доступнее благодаря новым международным авиарейсам.

Чем особенный Куусамо

Куусамо – небольшой финский город с населением около 14,8 тысячи человек. Он расположен недалеко от Полярного круга, среди густых хвойных лесов, озер и заснеженных холмов.

В отличие от туристического Рованиеми, известного прежде всего резиденцией Санта-Клауса, Куусамо привлекает главным образом своей природой и возможностями для активного отдыха.

Особую популярность регион начал приобретать в середине XX века, когда здесь развивался горнолыжный туризм. Сегодня рядом с городом расположен известный финский курорт Рука, который предлагает десятки лыжных трасс. В то же время регион сохранил атмосферу северной природы. Здесь можно увидеть покрытые снегом деревья, замерзшие озера и живописные пейзажи, которые особенно впечатляют зимой.

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Где лучше всего наблюдать за северным сиянием

Одна из главных причин посетить Куусамо – возможность увидеть северное сияние. В ясные зимние ночи небо над регионом иногда окрашивается в зеленые, розовые и фиолетовые оттенки. Для наблюдений рекомендуют выбирать места подальше от уличного освещения. Среди популярных локаций – холм Юханнускаллио, окрестности Валтаваары и Конттайнена.

Особенно атмосферными могут стать вечерние прогулки по заснеженным лесам или специальные экскурсии с гидами, которые помогают туристам найти подходящие места для наблюдений.

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Однако стоит помнить, что северное сияние невозможно гарантировать даже в самый благоприятный сезон. Его появление зависит от солнечной активности, облачности и других природных условий.

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Что еще посмотреть рядом с Куусамо

Регион предлагает немало развлечений, которые позволяют по-настоящему ощутить атмосферу северной зимы. Любителям активного отдыха понравится горнолыжный курорт Рука, расположенный на склонах холма Рукатунтури. С подъемников открываются захватывающие виды на заснеженные леса.

Тем, кто предпочитает природные достопримечательности, стоит посетить национальный парк Рииситунтури. Зимой его деревья покрываются настолько толстым слоем снега, что напоминают причудливые белые скульптуры.

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Еще одна интересная локация – национальный парк Оуланка, где можно увидеть живописные речные пороги, деревянные мосты и зимние лесные тропы. Кроме того, туристам предлагают прогулки на снегоступах, катание на собачьих упряжках, посещение оленьих ферм и знакомство с местными кулинарными традициями.

Как добраться до Куусамо

В зимнем сезоне 2026–2027 годов путешествовать в Куусамо станет проще благодаря расширению сети международных авиарейсов. В частности, авиакомпания airBaltic запланировала новые прямые рейсы из Берлина, Гамбурга, Лондона, Манчестера и Риги.

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Также в Куусамо можно будет прилететь из Франкфурта, Дюссельдорфа и Цюриха. А из Хельсинки в течение года выполняются внутренние рейсы.

Местный аэропорт расположен примерно в 10 минутах езды от центра Куусамо. До курорта Рука можно добраться на автобусе примерно за полчаса. Трансфер рекомендуют бронировать заранее.

Что нужно учесть перед путешествием

В январе и феврале температура может опускаться до очень низких отметок, а снегопады и гололедица затрудняют передвижение. Кроме того, в конце декабря световой день здесь чрезвычайно короткий. Поэтому туристам стоит заранее планировать экскурсии и брать с собой качественную зимнюю одежду.

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Особенно осторожными следует быть во время прогулок по отдаленным природным территориям. Не рекомендуется самостоятельно отправляться по незнакомым маршрутам или выходить на лед замерзших водоемов.

Куусамо станет отличным выбором для путешественников, которые хотят совместить зимние приключения с отдыхом на природе. А возможность увидеть северное сияние над заснеженными финскими лесами может превратить такую поездку в по-настоящему незабываемое приключение.

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