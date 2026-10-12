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Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились

Алина МилсентАлина Милсент
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Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились
Бильбао. Источник: unsplash.com

Путешествия в 2027 году могут стать более доступными для тех, кто готов открывать для себя новые туристические направления. Эксперты определили города, где за последний год больше всего подешевели авиабилеты, а стоимость проживания позволяет дополнительно сэкономить.

Лидером рейтинга стал испанский город, где цены на перелеты снизились сразу на 66%. Об этом говорится в исследовании Travel Trends 2027, опубликованном международным туристическим сервисом Skyscanner.

Какой город признали самым выгодным для путешествий в 2027 году

Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились

Бильбао. Источник: unsplash.com

Первое место в рейтинге занял Бильбао — город на севере Испании, который считается одним из главных культурных центров Страны Басков.

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Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились

Бильбао. Источник: unsplash.com

По данным аналитиков, стоимость авиабилетов по этому направлению за год снизилась на 66%. В то же время цены на отели упали на 63%, что делает город особенно привлекательным для туристов, желающих отдохнуть без лишних затрат.

Бильбао известно своей необычной архитектурой, гастрономическими традициями и художественными достопримечательностями. Одной из главных туристических достопримечательностей является музей Гуггенхайма — футуристическое сооружение на берегу реки Нервион, ставшее символом города.

Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились

Бильбао. Источник: unsplash.com

Путешественникам также рекомендуют прогуляться по историческому кварталу Каско-Вьехо, посетить местные рынки и попробовать пинчос — традиционные баскские закуски.

Еще одно преимущество Бильбао — возможность познакомиться с испанской культурой без такого большого наплыва отдыхающих, как в самых популярных туристических центрах страны.

Где лучше всего отдыхать в 2027 году: цены значительно снизились

Бильбао. Источник: unsplash.com

Где еще подешевел отдых

В рейтинг Skyscanner вошли десять туристических направлений Европы, Африки и Азии. Наибольшее снижение стоимости авиабилетов зафиксировали в следующих городах:

  1. Бильбао, Испания – на 66%.
  2. Вроцлав, Польша – на 47%.
  3. Бордо, Франция – на 34%.
  4. Цюрих, Швейцария – на 33%.
  5. Анкона, Италия – на 31%.
  6. Родос, Греция – на 22%.
  7. Пула, Хорватия – на 20%.
  8. Каркассон, Франция – на 20%.
  9. Фес, Марокко – на 19%.
  10. Крабо, Таиланд – на 15%.

Второе место занял польский Вроцлав, который привлекает гостей старинной архитектурой, живописными мостами и многочисленными бронзовыми фигурками гномов, расположенными в разных уголках города.

В тройку лидеров также вошло французское Бордо, известное своими винодельческими традициями. В то же время неожиданностью стало появление в списке швейцарского Цюриха, который обычно ассоциируется с высокими ценами.

Среди направлений для пляжного отдыха эксперты выделили греческий Родос, хорватскую Пулу и тайскую провинцию Краби. Последняя славится тропическими пляжами, живописными островами и огромными известняковыми скалами.

Означает ли это, что путешествия в 2027 году станут дешевле?

В Skyscanner объясняют, что рейтинг основан на изменении стоимости авиаперелетов и показателях цен на проживание. Для анализа сравнивали цены на билеты экономкласса в обе стороны, забронированные с 1 января по 17 июня 2026 года, с соответствующим периодом 2025 года.

Таким образом, приведенные проценты не означают, что все расходы на отпуск сократились на одинаковую величину. Окончательная стоимость поездки будет зависеть от города вылета, сезона, продолжительности пребывания и выбранного жилья.

Тем не менее результаты исследования помогают определить направления, на которые стоит обратить внимание при планировании отпуска в 2027 году.

OBOZ.UA предлагает узнать о направлениях в Италии, где мечтает побывать каждый путешественник.

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