Где в Европе зимой теплее всего: направление для отпуска

Зима в Европе обычно ассоциируется с морозами, пасмурным небом и теплой одеждой. Однако даже в самые холодные месяцы можно найти места, где солнце пригревает почти каждый день, а температура позволяет отдыхать на пляже. Одно из таких направлений находится в Испании, хотя географически расположено значительно ближе к Африке.

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Как пишет Travel Off Path, Канарские острова являются одним из самых теплых направлений для зимнего отдыха среди европейских территорий. Архипелаг расположен в Атлантическом океане у северо-западного побережья Африки и славится мягким климатом в течение всего года.

Почему стоит поехать на Канарские острова

С декабря по март дневная температура на побережье часто составляет 22–24 °C. Благодаря этому туристы могут наслаждаться солнечной погодой, прогулками и отдыхом у океана даже в разгар зимы.

Несмотря на популярность архипелага среди туристов, отдых здесь не обязательно требует больших затрат. Особенно если выбирать небольшие отели, апартаменты и заведения, которые посещают местные жители. Фактическая стоимость будет зависеть от острова, сезона и расположения жилья. В период рождественских и новогодних праздников цены могут быть заметно выше.

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Что посмотреть на Канарских островах

Канарский архипелаг привлекает не только пляжами, но и необычными природными ландшафтами, историческими городами и винодельческими традициями.

Пляж Лас-Тереситас на Тенерифе. Один из самых известных пляжей архипелага славится золотистым песком, привезенным из Сахары. Волнолом защищает побережье от сильных океанских волн, поэтому вода здесь обычно спокойнее, чем на открытых пляжах.

Главные истории дня

Исторический район Вегета на Гран-Канарии. Это самая старая часть города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Здесь сохранились узкие мощеные улочки, старинные площади, внутренние дворики и архитектурные памятники, в частности собор Святой Анны.

Дюны Маспаломас на Гран-Канарии. Огромные песчаные холмы простираются вдоль Атлантического океана, образуя необычный ландшафт. Территория имеет статус природного заповедника и входит в число самых известных достопримечательностей острова.

Винодельческий регион Ла-Херия на Лансароте. Местные виноградники отличаются необычным способом выращивания лозы. Растения высаживают в углублениях среди черного вулканического пепла, а от ветра защищают полукруглыми каменными стенами. Туристы могут посетить винодельни и попробовать местные вина.

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Что стоит знать перед поездкой

Канарские острова входят в состав Испании, поэтому официальной валютой здесь является евро. Основной язык – испанский, однако в туристических районах широко используется английский.

Добраться до архипелага можно авиарейсами из многих европейских городов, в частности с пересадкой в Мадриде. Для передвижения между населенными пунктами доступны автобусы, а для изучения отдаленных природных достопримечательностей удобно арендовать автомобиль.

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Стоит помнить, что даже в теплую погоду температура океана зимой обычно составляет около 19–21 °C, поэтому купание будет комфортным не для всех. В то же время для тех, кто стремится сбежать от холодов, насладиться солнцем и познакомиться с необычной природой, Канарские острова могут стать прекрасным вариантом зимнего отпуска.

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