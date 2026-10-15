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Где самый лучший в мире транспорт: назван город

Алина МилсентАлина Милсент
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Где самый лучший в мире транспорт: назван город
Метро Тайбэя. Источник: Richie Chan / Shutterstock

Удобные маршруты, пунктуальность, чистота и доступность автобусов и метро помогают жителям ежедневно экономить время. Недавно был обнародован рейтинг городов с лучшим общественным транспортом в мире, составленный на основе оценок местных жителей.

Как сообщает Time Out, в исследовании 2026 года приняли участие более 24 тысяч человек. Респондентам предложили оценить работу общественного транспорта в своих городах по пятибалльной шкале. По результатам опроса определили 20 городов, жители которых наиболее удовлетворены транспортной инфраструктурой.

Какой город возглавил мировой рейтинг

Первое место занял Тайбэй – столица Тайваня. Целых 95 % опрошенных местных жителей оценили общественный транспорт города как хороший или отличный.

Особенно высокую оценку получило метро Taipei MRT, которое отличается чистотой станций, четкой организацией посадки пассажиров и соблюдением расписания. На платформах даже нанесены специальные линии, помогающие людям организованно выстраиваться в очереди перед прибытием поездов.

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Масштабы работы метрополитена также впечатляют. В течение 2025 года им воспользовались более 767 миллионов пассажиров, то есть в среднем около 2,1 миллиона ежедневно.

Еще одно преимущество транспортной системы Тайбэя – универсальная карта EasyCard. Ею можно оплачивать поездки в метро и автобусах, а также арендовать велосипеды через сервис YouBike. Это значительно упрощает передвижение по городу.

Какие города вошли в пятерку лучших

Второе место в рейтинге занял Сингапур, где общественным транспортом довольны 93,5% опрошенных жителей. Город известен разветвленной сетью метро и высокой пунктуальностью поездов.

Третье место занял Гонконг с результатом 92,8%. Его транспортная система объединяет метро, автобусы, трамваи и паромы.

На четвертом месте оказался Эдинбург в Шотландии. Работу местного транспорта положительно оценили 92,4% респондентов. Пятерку лидеров замкнул Сеул в Южной Корее с показателем 91,1%.

Какие еще города отметили жители

В десятку городов с лучшим общественным транспортом также вошли Цюрих, Вена и Медельин. В двадцатку вошли Варшава, Осака, Стокгольм, Амстердам, Гамбург и другие крупные города мира.

В то же время рейтинг отражает прежде всего уровень удовлетворенности местных жителей, а не результаты технической проверки транспортных систем. Именно повседневный опыт пассажиров стал главным критерием оценки.

Результаты исследования показывают, что для горожан важна не только разветвленность транспортной сети, но и комфорт, предсказуемость поездок и возможность удобно пользоваться различными видами транспорта.

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