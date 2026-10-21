Где находятся лучшие бары мира: назван топ 3
Опубликован новый рейтинг лучших баров мира, в который вошли заведения из разных уголков планеты. На этот раз первое место вновь занял Bar Leone из Гонконга, тогда как миланский Moebius Milano поднялся на вторую строчку, а Alquímico из Колумбии замкнул тройку лидеров.
Всего в первую пятерку вошли 18 европейских баров, что свидетельствует о сильных позициях континента в международной коктейльной культуре. В euronews рассказали, чем отличаются три лучших заведения и почему они заслуживают внимания ценителей необычных напитков и атмосферных локаций.
Bar Leone, Гонконг – первое место
Гонконгский Bar Leone сохранил титул лучшего бара мира второй год подряд. Заведение открыл в 2023 году итальянский бармен Лоренцо Антинори, который решил перенести в азиатский мегаполис атмосферу традиционных римских баров.
Концепция заведения построена вокруг итальянской культуры аперитива – напитков, которые обычно подают перед едой. Здесь делают ставку на классические коктейли, качественное приготовление и непринужденную атмосферу без лишней помпезности.
Несмотря на относительно короткую историю, Bar Leone быстро завоевал международное признание. Его успех демонстрирует, что для высокой оценки необязательно создавать сложную концепцию: иногда решающими факторами становятся стабильное качество, внимание к деталям и умение передать характер определенной культуры.
Moebius Milano, Милан – второе место
Миланский Moebius Milano продемонстрировал заметный прогресс в рейтинге, поднявшись с седьмого места на второе. Заведение сочетает барную культуру с гастрономией, музыкой и современным дизайном, предлагая гостям гораздо больше, чем просто коктейли.
Бар расположен в помещении бывшей текстильной фабрики. Индустриальная архитектура стала важной частью его облика: пространство имеет выразительный современный вид и в то же время сохраняет атмосферу исторического здания.
Меню Moebius Milano включает как знакомые классические коктейли, так и авторские эксперименты. Такой подход позволяет удовлетворить самые разные вкусы – от поклонников проверенных сочетаний до гостей, стремящихся открывать для себя новые вкусы.
Высокое место в рейтинге подчеркивает популярность концепции, в которой напитки являются лишь частью общего впечатления. Важную роль по-прежнему играют атмосфера, музыкальное сопровождение, дизайн и возможность провести вечер в многофункциональном пространстве.
Alquímico, Картахена – третье место
Бар Alquímico расположен в колумбийской Картахене, в историческом здании колониальной эпохи. Он занял третье место в мировом рейтинге, став самым высокооцененным заведением среди лидеров за пределами Европы и Азии.
Заведение занимает три этажа, каждый из которых имеет свою атмосферу и особенности коктейльного меню. Благодаря такому формату посетители могут выбирать разные впечатления в пределах одного пространства.
Главная особенность Alquímico – тесная связь коктейлей с местными продуктами и природой Колумбии. Команда использует местные ингредиенты и традиционные техники, создавая напитки, вдохновленные ландшафтами страны. Меню меняется в зависимости от сезона, что позволяет экспериментировать со вкусами и подчеркивать разнообразие местного сырья.
Такой подход выделяет Alquímico среди заведений, которые в основном опираются на международную коктейльную классику. Здесь напитки становятся способом рассказать о регионе, его продуктах и гастрономических традициях.
Топ-10 лучших баров мира
- Bar Leone, Гонконг
- Moebius Milano, Милан
- Alquímico, Картахена
- Bar Us, Бангкок
- Line, Афины
- Handshake Speakeasy, Мехико
- Zest, Сеул
- Connaught Bar, Лондон
- Lady Bee, Лима
- Bar Mauro, Мехико
OBOZ.UA ранее публиковал рейтинг лучших баров Европы.
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