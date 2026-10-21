Где находятся лучшие бары мира: назван топ 3

Опубликован новый рейтинг лучших баров мира, в который вошли заведения из разных уголков планеты. На этот раз первое место вновь занял Bar Leone из Гонконга, тогда как миланский Moebius Milano поднялся на вторую строчку, а Alquímico из Колумбии замкнул тройку лидеров.

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Всего в первую пятерку вошли 18 европейских баров, что свидетельствует о сильных позициях континента в международной коктейльной культуре. В euronews рассказали, чем отличаются три лучших заведения и почему они заслуживают внимания ценителей необычных напитков и атмосферных локаций.

Bar Leone, Гонконг – первое место

Гонконгский Bar Leone сохранил титул лучшего бара мира второй год подряд. Заведение открыл в 2023 году итальянский бармен Лоренцо Антинори, который решил перенести в азиатский мегаполис атмосферу традиционных римских баров.

Концепция заведения построена вокруг итальянской культуры аперитива – напитков, которые обычно подают перед едой. Здесь делают ставку на классические коктейли, качественное приготовление и непринужденную атмосферу без лишней помпезности.

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Несмотря на относительно короткую историю, Bar Leone быстро завоевал международное признание. Его успех демонстрирует, что для высокой оценки необязательно создавать сложную концепцию: иногда решающими факторами становятся стабильное качество, внимание к деталям и умение передать характер определенной культуры.

Moebius Milano, Милан – второе место

Миланский Moebius Milano продемонстрировал заметный прогресс в рейтинге, поднявшись с седьмого места на второе. Заведение сочетает барную культуру с гастрономией, музыкой и современным дизайном, предлагая гостям гораздо больше, чем просто коктейли.

Главные истории дня

Бар расположен в помещении бывшей текстильной фабрики. Индустриальная архитектура стала важной частью его облика: пространство имеет выразительный современный вид и в то же время сохраняет атмосферу исторического здания.

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Меню Moebius Milano включает как знакомые классические коктейли, так и авторские эксперименты. Такой подход позволяет удовлетворить самые разные вкусы – от поклонников проверенных сочетаний до гостей, стремящихся открывать для себя новые вкусы.

Высокое место в рейтинге подчеркивает популярность концепции, в которой напитки являются лишь частью общего впечатления. Важную роль по-прежнему играют атмосфера, музыкальное сопровождение, дизайн и возможность провести вечер в многофункциональном пространстве.

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Alquímico, Картахена – третье место

Бар Alquímico расположен в колумбийской Картахене, в историческом здании колониальной эпохи. Он занял третье место в мировом рейтинге, став самым высокооцененным заведением среди лидеров за пределами Европы и Азии.

Заведение занимает три этажа, каждый из которых имеет свою атмосферу и особенности коктейльного меню. Благодаря такому формату посетители могут выбирать разные впечатления в пределах одного пространства.

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Главная особенность Alquímico – тесная связь коктейлей с местными продуктами и природой Колумбии. Команда использует местные ингредиенты и традиционные техники, создавая напитки, вдохновленные ландшафтами страны. Меню меняется в зависимости от сезона, что позволяет экспериментировать со вкусами и подчеркивать разнообразие местного сырья.

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Такой подход выделяет Alquímico среди заведений, которые в основном опираются на международную коктейльную классику. Здесь напитки становятся способом рассказать о регионе, его продуктах и гастрономических традициях.

Топ-10 лучших баров мира

Bar Leone, Гонконг Moebius Milano, Милан Alquímico, Картахена Bar Us, Бангкок Line, Афины Handshake Speakeasy, Мехико Zest, Сеул Connaught Bar, Лондон Lady Bee, Лима Bar Mauro, Мехико

OBOZ.UA ранее публиковал рейтинг лучших баров Европы.