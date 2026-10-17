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Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read7 мин
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Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления
Осеннее путешествие в Европу вполне может оказаться довольно бюджетным. Источник: Pexels

Летние путешествия в Европу – удовольствие, которое действительно не всегда по карману. Однако уже осенью, когда высокий сезон остается позади, все существенно меняется, и Старый Свет становится гораздо более доступным для кошелька.

К октябрю поток туристов значительно сокращается, из-за чего снижаются цены на отели и некоторые туристические услуги. И активный отдых с поездками на транспорте и ужинами в кафе может обойтись всего в сотню евро. Конечно, за эти деньги вы вряд ли снимите отель класса "люкс" и будете лакомиться блюдами в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен. Однако этой суммы хватит с лихвой, и это будет полноценный комфортный отдых, а не выживание. О семи европейских странах, где можно так провести время, рассказало издание Finance.ua.

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Албания

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Албания. Источник: Pexels

Эта страна – идеальный выбор для осеннего путешествия, особенно если представится возможность выбраться в сентябре. В это время на побережье еще царит приятная теплота, хотя погода уже не такая предсказуемая, как в разгар лета.

Согласно актуальным данным о стоимости отдыха на сентябрь 2026 года, бюджетному путешественнику в Албании хватит около 30–45 евро в сутки. Более беззаботная поездка обойдется в пределах 60–100 евро, причем уютный гестхаус или скромный отель осенью можно снять всего за 35–55 евро за ночь.

В целом для расчета бюджета стоит ориентироваться на сумму 55–95 евро в день, если не выбирать самые популярные курортные зоны.

Интересные места для посещения

  • Тирана: главная площадь Скандербега, старинная мечеть Этхем-бея, колоритный квартал Блок, а также канатная дорога на гору Дайти (на осмотр столицы стоит выделить около двух дней);
  • Берат: знаменитый исторический центр с каскадом старинных домиков на склонах и величественная крепость, где легко гулять пешком;
  • Гирокастра: уютный центр, находящийся под защитой ЮНЕСКО, вымощенные камнем улочки и массивная крепость;
  • Шкодер: северный узел, откуда удобно отправляться к одноименному озеру или на трекинг в Албанские Альпы;
  • Дуррес: ближайший к столице морской курорт с длинной набережной и античным амфитеатром;
  • Саранда: отличная отправная точка для путешествий по южному побережью;
  • Ксамиль: прозрачное море и острова, где в сентябре уже нет летней толпы (хотя жилье по-прежнему дороже, чем на континентальной части);
  • Бутринт: археологический парк рядом с Сарандой с античными греческими и римскими руинами;
  • Тети и Вальбона: горные деревушки для любителей живописных пеших маршрутов вместо пляжного отдыха.

Ориентировочные цены в Албании.

  • Кровать в хостеле: 12–18 евро
  • Гостевой дом или бюджетный отель: 35–55 евро
  • Обед: 6–10 евро
  • Кофе: до 2 евро
  • Межгородской автобус: 5–15 евро
  • Экскурсия или достопримечательность с платным входом: 5–20 евро

Болгария

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Болгария. Источник: Pexels

Болгария традиционно считается одной из самых бюджетных стран Европы. К тому же с 1 января 2026 года страна официально перешла на евро, поэтому все расчеты здесь стали значительно проще и не требуют конвертации из левов. Для интересного городского уик-энда отлично подойдут София и Пловдив, а при благоприятном прогнозе погоды стоит посетить Варну, Несебр или Созополь.

Средний ориентир по расходам составляет 50–85 евро в день.

Места, которые стоит посетить:

  • София: грандиозный собор Александра Невского, античные руины Сердики, пешеходный бульвар Витоша, древняя ротонда Святого Георгия и панорамная гора Витоша;
  • Пловдив: очаровательный Старый город, уцелевший античный театр, древнеримский стадион и арт-квартал Капана с уютными кафе;
  • Велико-Тырново: живописные холмы со старинной застройкой и массивная крепость Царевец;
  • Рыльский монастырь: самая известная духовная святыня страны, на осмотр которой лучше выделить целый день;
  • Несебр: исторический город-полуостров на Черном море, где в сентябре наступает долгожданное спокойствие;
  • Варна: роскошный Приморский парк, археологические сокровища в местном музее, римские термы и набережная;
  • Созополь: колоритный приморский городок с деревянной застройкой и уютным центром.

Ориентировочные цены в Болгарии

  • Хостел: 12–20 евро
  • Бюджетный номер: 25–45 евро
  • Обед: 7–12 евро
  • Кофе: 2–3 евро
  • Городской транспорт: около 1 евро за поездку
  • Поездка между городами: 5–15 евро
  • Музей: 2–10 евро

Румыния

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Румыния. Источник: Pexels

Отличный выбор для осенних путешествий, если море не является главной целью поездки. Румыния предлагает сбалансированное сочетание масштабных мегаполисов, атмосферных средневековых городков и замков.

Ориентировочный дневной бюджет составляет 50–90 евро в день.

Основные достопримечательности:

  • Бухарест: гигантский Дворец парламента, пешеходный Старый город, концертный Румынский Атенеум, историческая площадь Революции и зеленый парк Херастрау;
  • Брашов: колоритная площадь Совета, мрачная Черная церковь, узкая улица Страда Сфорий и смотровая гора Тампа;
  • Бран: легендарная крепость, которую мировой туристический фольклор связывает с графом Дракулой;
  • Пелеш: роскошный королевский замок в Синае, который удобно посетить по пути в Брашов;
  • Сигишоара: сказочный средневековый центр, старинная башня с часами и яркие разноцветные дома;
  • Сибиу: Большая площадь, старинные улочки и знаменитые крыши с "глазами";
  • Замок Корвинов: впечатляющий готический замок в Хунедоаре, к которому лучше запланировать отдельную поездку;
  • Трансфегерашан: высокогорный серпантин с великолепными видами (осенью обязательно проверяйте состояние трассы, ведь из-за погодных условий ее могут перекрывать).

Ориентировочные цены в Румынии

  • Хостел: 12–20 евро
  • Бюджетный номер: 25–45 евро
  • Обед: 7–12 евро
  • Кофе: 2–3 евро
  • Городской транспорт: 1–2 евро
  • Межгородний поезд: 5–20 евро

Венгрия

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Венгрия. Источник: Pexels

Столица Венгрии Будапешт в последнее время значительно подорожала, однако при разумной экономии уложиться в 100 евро по-прежнему вполне реально.

Ориентировочные расходы составляют 60–100 евро в день.

Достопримечательности, которые стоит увидеть:

  • Парламент: обязательная достопримечательность, которую стоит осмотреть хотя бы с противоположного берега Дуная;
  • Будайская крепость: живописные улочки, Королевский дворец и лучшие смотровые площадки на Пешт;
  • Рыбацкий бастион: сказочные башни с панорамным видом на реку и город;
  • Цепной мост: культовое сооружение, которое особенно впечатляет при вечерней подсветке;
  • Базилика Святого Стефана: главный собор города с роскошным убранством;
  • Центральный рынок: прекрасное место для недорогого обеда и покупки гастрономических сувениров;
  • Остров Маргит: огромный парк отдыха на Дунае;
  • Купальни Сечени: известные термальные бассейны, посещение которых лучше заранее заложить в бюджет;
  • Сентендре: уютный художественный городок недалеко от Будапешта для однодневной прогулки.

Ориентировочные цены в Венгрии

  • Хостел: 15–25 евро
  • Бюджетный номер: 30–50 евро
  • Обед: 10–15 евро
  • Кофе: 2–4 евро
  • Разовая поездка на транспорте: около 1,3 евро
  • Музей: 5–15 евро
  • Термальные купальни: около 25–40 евро

Польша

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Польша. Источник: Pexels

Одно из самых удобных и простых направлений для украинцев. Сюда легко добраться наземным транспортом, а дальше удобно планировать дальнейший маршрут по Европе.

Ориентировочный дневной бюджет: 60–100 евро в день.

Что стоит посетить:

  • Краков: роскошная Рыночная площадь, Мариацкий костел, королевский Вавель, еврейский квартал Казимеж, Барбакан и Флорианские ворота;
  • Величка: знаменитые соляные шахты недалеко от Кракова, посещение которых занимает целый день;
  • Варшава: восстановленный Старый город, Королевский замок, роскошный парк Лазенки, Дворец культуры и науки и набережная Вислы;
  • Вроцлав: живописная Рыночная площадь, старинный Тумский остров, здание университета и поиск знаменитых бронзовых гномов по всему центру;
  • Гданьск: ул. Длинный рынок, фонтан Нептуна, живописная набережная Мотлавы, исторический Журавль и Музей Второй мировой войны;
  • Сопот: расположенный рядом с Гданьском курорт, куда стоит заглянуть ради прогулки по самому длинному деревянному пирсу;
  • Мальборк: гигантский замок Тевтонского ордена из красного кирпича;
  • Закопане: главный горный курорт для тех, кто хочет совместить городские прогулки с походами в Татры.

Ориентировочные цены в Польше

  • Хостел: 15–25 евро
  • Бюджетный номер: 30–50 евро
  • Обед: 8–15 евро
  • Кофе: 2,5–4 евро
  • Городской транспорт: 1–2 евро
  • Межгородний поезд: 10–25 евро
  • Музей: 4–12 евро

Португалия

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Португалия. Источник: Pexels

Португалия считается самой дорогой страной в этом обзоре, поэтому здесь рассчитывать на абсолютную экономию сложнее. Например, в Лиссабоне разовый проезд в сети CARRIS/Metro стоит 1,90 евро, а проездной на сутки обойдется в 7,25 евро. Поэтому уложиться в 100 евро удастся только при условии заблаговременного бронирования бюджетного жилья и умеренных расходов на питание.

Средний ориентир составляет 75–120 евро в день.

Что посмотреть:

  • Лиссабон: старинный район Алфама, центральная Байша, грандиозная площадь Комерсиу, смотровые площадки, Белен и поездка на ретро-трамвае № 28;
  • Белен: знаменитая башня Белен, величественный монастырь Жеронимуш и набережная реки Тежу;
  • Синтра: сказочный дворец Пена, старинный мавританский замок и атмосферный центр;
  • Порту: живописный район Рибейра, знаменитый мост Луиша I, река Дору и азулежу на вокзале Сан-Бенту;
  • Брага: историческийцентр и величественное святилище Бон-Жезуш-ду-Монти;
  • Коимбра: старинный студенческий город со знаменитым университетом;
  • Авейру: португальская Венеция с каналами и яркими лодками;
  • Кашкайш: океанское побережье недалеко от столицы.

Ориентировочные цены в Португалии

  • Хостел: 20–30 евро
  • Бюджетный номер: 35–60 евро
  • Обед: 12–15 евро
  • Кофе: 2–3 евро
  • Городской транспорт: 2–4 евро
  • Межгородний поезд: 5–20 евро
  • Музей или достопримечательность: 5–15 евро

Греция

Где можно отдохнуть за 100 евро в день: доступные направления

Греция. Источник: Pexels

Во время поездки в Грецию также можно уложиться в 100 евро в сутки, однако придется тщательнее искать варианты проживания. В сентябре здесь еще продолжается полноценный пляжный сезон. В октябре лучше сосредоточиться на экскурсионных программах, античном наследии и местной кухне. В Афинах разовый билет на транспорт (на 90 минут) стоит 1,20 евро, а суточный – 4,10 евро.

Ориентировочные расходы составляют 70–120 евро в день.

Главные достопримечательности:

  • Афины: величественный Акрополь, Парфенон, старинный район Плака, площадь Монастираки, смотровой холм Ликавит и цветущий Национальный сад;
  • Мыс Сунион: впечатляющий храм Посейдона на скале над Эгейским морем;
  • Салоники: Белая башня, роскошная набережная, площадь Аристотеля, древнеримская Агора и вечерний район Лададика;
  • Метеоры: уникальные монастыри на вершинах скалистых башен (сюда лучше ехать как минимум на двое суток);
  • Дельфы: обширный археологический комплекс на живописных склонах Парнаса;
  • Крит: Ханья , Ираклион и уникальные пляжи острова, которые хорошо подходят для купания в сентябре;
  • Корфу: живописный островной город с уникальной архитектурой и пляжами.

Ориентировочные цены в Греции

  • Хостел: 20–30 евро
  • Бюджетный номер: 35–60 евро
  • Обед: 10–15 евро
  • Кофе: 2 ,5–4 евро
  • Городской транспорт: 2–5 евро
  • Музей или достопримечательность: 5–20 евро

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую страну Европы опытный путешественник назвал лучшей по соотношению цена-качество.

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