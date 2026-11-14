Где дешево покататься на лыжах этой зимой: лучшие варианты в Европе

Если вы хотите этой зимой покататься на лыжах в Европе, не потратив на отдых целое состояние, отправляйтесь во Францию. Как свидетельствуют результаты нового исследования, охватившего 265 европейских горнолыжных курортов, девять из десяти самых дешевых локаций расположены именно в этой стране.

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Как пишет Euronews, рейтинг цен на горнолыжные курорты сезона 2026-2027 годов составила поисковая система жилья для отдыха Holidu. Исследование охватило более 250 зон отдыха на европейском континенте, каждая из которых имеет не менее 20 километров лыжных трасс.

При расчетах учитывали среднюю стоимость аренды жилья на одного человека за ночь по данным внутренней базы Holidu. Исследователи сравнивали два периода: высокий сезон – с 21 по 27 декабря 2026 года, и низкий – с 22 по 28 марта 2027-го. Также учитывали стоимость однодневного ски-пасса для взрослого. Чтобы определить ежедневные расходы на одного человека в каждом сезоне, стоимость проживания складывали со стоимостью подъемника.

Итоговые позиции курортов в рейтинге определили по средней суточной стоимости отдыха на одного человека с учетом обоих сезонов. Выяснилось, что девять из десяти самых доступных горнолыжных направлений расположены во Франции. Среди самых дорогих мест для зимнего отдыха, напротив, преобладают курорты Швейцарии, Австрии и Италии.

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Вот десятка курортов, которые предлагают свои услуги по самым умеренным ценам:

Рубьон-ле-Бюисс (Roubion les Buisses), Франция – 40,50 евро в день, общая длина трасс – 30 км.

– 40,50 евро в день, общая длина трасс – 30 км. Реаллон (Réallon), Франция – 42,95 евро в день, общая длина трасс – 30 км.

– 42,95 евро в день, общая длина трасс – 30 км. Гресс-ан-Веркор (Gresse en Vercors), Франция – 49 евро в день, общая длина трасс – 20 км.

– 49 евро в день, общая длина трасс – 20 км. Ле Мурти (Le Mourtis), Франция – 51,50 евро в день, общая длина трасс – 25 км.

– 51,50 евро в день, общая длина трасс – 25 км. Сьерра-де-Бехар (Sierra de Béjar), Испания – 53 евро в день, общая длина трасс – 26,8 км.

– 53 евро в день, общая длина трасс – 26,8 км. Ланс-ан-Веркор (Lans en Vercors), Франция – 54,98 евро в день, общая длина трасс – 24 км.

– 54,98 евро в день, общая длина трасс – 24 км. Ле-Колле-д’Альвар (Le Collet d’Allevard), Франция – 55 евро в день, общая длина трасс – 35 км.

– 55 евро в день, общая длина трасс – 35 км. Шабанон (Chabanon), Франция – 55,20 евро в день, общая длина трасс – 40 км.

– 55,20 евро в день, общая длина трасс – 40 км. Айон-Маржериаз (Aillons-Margériaz), Франция – 55,40 евро в день, общая длина трасс – 24 км.

– 55,40 евро в день, общая длина трасс – 24 км. Сен-Леже-ле-Мелез (Saint-Léger-les-Mélèzes), Франция – 57,50 евро в день, общая длина трасс – 24 км.

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Три самых дешевых горнолыжных курорта

Рубион-ле-Бюисс, Франция

Этот курорт давно считают одним из самых выгодных вариантов для бюджетного горнолыжного отдыха. Дополнительное преимущество – удобное расположение: от Ниццы до него можно добраться примерно за час. В сезоне 2023-2024 годов он уже возглавлял рейтинг доступности. На этот раз курорт также остался среди лидеров: день отдыха здесь стоит в среднем 40,5 евро.

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Рубион-ле-Бюисс расположен в глубине департамента Приморские Альпы. Общая протяженность его лыжных трасс составляет 30 километров. Здесь немало красных трасс средней сложности, несколько зеленых и синих для начинающих, а также две черные для опытных лыжников.

По данным Holidu, однодневный ски-пасс стоит 20 евро независимо от сезона. Проживание обходится от 15 до 26 евро на человека за ночь – в зависимости от периода отдыха.

Реаллон, Франция

Курорт Реаллон расположен в департаменте Верхние Альпы, над озером Серр-Понсон. В сезоне 2024-2025 годов он занял первое место в рейтинге самых доступных горнолыжных направлений. На этот раз он оказался на второй строчке, но по-прежнему остается бюджетным вариантом: день отдыха здесь стоит 42,95 евро.

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Общая протяженность лыжных трас здесь составляет 30 километров. Курорт привлекает тех, кто предпочитает спокойное катание, небольшое количество людей и непринужденную атмосферу.

Среди трех лидеров рейтинга именно здесь самое дешевое жилье. Найти место для ночлега можно менее чем за 20 евро на человека, а в низкий сезон некоторые варианты стоят всего 13 евро. Однодневный ски-пасс в высокий сезон обойдется в 29,90 евро, а в низкий его цена снижается до 24 евро.

Грес-ан-Веркор, Франция

На третьем месте оказался курорт Грес-ан-Веркор, расположенный в самом сердце регионального природного парка Веркор. Дорога из Гренобля занимает примерно 45 минут. Средняя стоимость одного дня отдыха здесь составляет 49 евро.

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По сравнению с предыдущим рейтингом курорт поднялся на четыре позиции. Он особенно популярен среди семей с детьми, новичков и любителей прогулок на лыжах по пересеченной местности. Для последних здесь обустроено около 50 километров трасс для беговых лыж.

Общая протяженность горнолыжных спусков составляет 20 километров. Грес-ан-Веркор – один из двух курортов горного массива Веркор, вошедших в первую десятку. Вторым стал Ланс-ан-Веркор, занявший шестое место.

Курорт расположен у подножия Гран-Веймона – самой высокой вершины массива. Однодневный ски-пасс здесь стоит 27 евро в высокий сезон и 23 евро в низкий. Проживание в зависимости от сезона обойдется от 17 до 31 евро на человека за ночь.

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