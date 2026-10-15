Бьет рекорды: туристам порекомендовали колоритный немецкий город

Небольшой баварский город Фюрт, расположенный в пяти минутах езды от Нюрнберга, становится новым туристическим хитом Германии. За первые шесть месяцев 2026 года количество прибытий сюда выросло на 18,3%, что стало самым высоким показателем в регионе.

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Гостей привлекает уцелевшая во время Второй мировой войны Старая часть города с аутентичными фахверковыми домами, безопасная атмосфера и отсутствие огромных экскурсионных групп. Кроме того, отдых здесь обходится значительно дешевле, чем в соседнем Мюнхене или других популярных мегаполисах, отмечает Travel Off Path.

Фюрт – настоящая баварская жемчужина

Фюрт выделяется среди других немецких городов тем, что его Старый город (Альтштадт) почти полностью избежал разрушений во время Второй мировой войны. Благодаря этому здесь сохранилась оригинальная архитектура с домами из песчаника, барочными храмами и фахверковыми постройками, склоняющимися над мощеными улочками.

Всего в городе насчитывается более 2000 официальных памятников архитектуры, что делает его одним из самых богатых историческим наследием городов во всей Баварии. Настоящим сердцем светской жизни является улица Густавштрассе, где сосредоточены колоритные таверны, пабы и уютные кафе. Наряду с этим город предлагает изысканные жилые кварталы XIX века с элементами модерна вдоль бульвара Хорншух и улицы Кенигсвартерштрассе.

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Главные достопримечательности Старого города

Среди богатого исторического наследия Фюрта специалисты выделяют семь ключевых мест, которые стоит посетить каждому гостю:

Фюртская ратуша : здание с 171-футовой башней, построенное по мотивам флорентийского Палаццо Веккьо.

: здание с 171-футовой башней, построенное по мотивам флорентийского Палаццо Веккьо. Церковь Святого Михаила : самое старое здание города, основанное еще в XII веке.

: самое старое здание города, основанное еще в XII веке. Густавштрассе : главная улица с выдающимися тавернами и домами со шиферными фасадами.

: главная улица с выдающимися тавернами и домами со шиферными фасадами. Грюнер Маркт: живописная площадь с фасадами в пастельных тонах и традиционными заведениями общественного питания.

живописная площадь с фасадами в пастельных тонах и традиционными заведениями общественного питания. Городской театр Фюрта : изысканное здание начала XX века, сочетающее в себе элементы барокко, рококо и ренессанса.

: изысканное здание начала XX века, сочетающее в себе элементы барокко, рококо и ренессанса. Еврейский музей Франконии : музейный комплекс, рассказывающий о многовековой еврейской истории города.

: музейный комплекс, рассказывающий о многовековой еврейской истории города. Дома Кишкальт: гармоничный ряд ансамблевых таунхаусов XVIII века с мансардными крышами.

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Цены и уровень безопасности в Фюрте

Город привлекает путешественников умеренными расходами на питание и проживание.

Традиционное франконское основное блюдо в местном гастхаусе стоит около $17–25 (примерно 700–1030 грн), уютный шницель с гарниром стоит $20–24 (около 820–990 грн), а пол-литра разливного пива обойдется в $4–6 (ориентировочно 165–250 грн).

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Двухместный номер в гостевом доме или 3-звездочном отеле можно забронировать за $80–125 в сутки (около 3300–5150 грн).

Помимо финансовой выгоды, город официально признан одним из самых безопасных в Германии среди населенных пунктов с численностью жителей свыше 100 тысяч. В 2025 году уровень преступности здесь составил 4357 правонарушений на 100 000 населения, что существенно ниже, чем в соседнем Нюрнберге.

Осенний досуг и интересные маршруты

Для осеннего путешествия Фюрт предлагает множество атмосферных развлечений и культурных мероприятий. Туристы могут взять напрокат велосипед и прокатиться вдоль реки Визенгрунд или посетить Городской парк с его фонтанами и кафе в стиле 1950-х годов.

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В октябре здесь традиционно проходит народный фестиваль Михаэлискирхвай с многочисленными аттракционами и ярмарочными киосками.

Для ценителей истории отличным вариантом станет прогулка к Старому еврейскому кладбищу или короткая 25-минутная поездка на поезде к могучему средневековому замку Кадольцбург.

OBOZ.UA писал о теплых европейских направлениях для отпуска в октябре.