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Белый песок, дельфины и прозрачная вода: где расположен самый красивый пляж Азии

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
537
Белый песок, дельфины и прозрачная вода: где расположен самый красивый пляж Азии
Гоа, Индия. Источник: unsplash.com/@aditi_83

Индия издавна славится своей изысканной кухней, величественными древними храмами и богатыми культурными традициями, однако теперь к этому списку добавилась еще одна веская причина для путешествия. Пляж Палолем, расположенный в живописном штате Гоа, удостоился высокого звания лучшего пляжа Азии по версии престижного Глобального индекса пляжей Beach.com.

Индийский курорт занял шестую строчку в общем рейтинге и оказался единственным представителем азиатского региона, которому удалось попасть в самый престижный рейтинг.

Для составления этого списка аналитики проделали масштабную работу: они обработали данные спутников NASA о прозрачности воды, изучили тысячи отзывов и учли 18 важных показателей – от климатических условий до общего уровня комфорта. Эта победа стала подтверждением того, что береговая линия Индии способна конкурировать с самыми известными курортными зонами планеты.

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Атмосфера, развлечения и встречи с дельфинами

Пляж Палолем отличается своей особой, гармоничной атмосферой, которая остается оживленной, но лишенной изнурительного хаоса. В уютных прибрежных домиках гостям предлагают свежие морепродукты и напитки, под которые так приятно любоваться осенними или зимними закатами.

Белый песок, дельфины и прозрачная вода: где расположен самый красивый пляж Азии

Пляж Палолем

 

По вечерам здесь часто звучит живая музыка, а после десяти вечера, когда начинает действовать местный комендантский час, отдыхающие собираются на оригинальные "тихие дискотеки" в наушниках. Особым волшебным моментом становятся утренние прогулки на лодках, во время которых можно своими глазами увидеть дельфинов, плавающих совсем рядом с берегом.

Сохраненная природа и оценки путешественников

Эксперты престижного рейтинга поставили Палолему высшие оценки за качество воды, имеющиеся удобства и общее впечатление от отдыха. В отличие от многих других участков побережья, подвергшихся агрессивной застройке, этот пляж сохранил свой первозданный вид благодаря строгим экологическим правилам.

Белый песок, дельфины и прозрачная вода: где расположен самый красивый пляж Азии

Палолем, Индия. Источник: pexels.com/@urtimud-89-76108288

 

Почти все жилье на берегу состоит из экологичных бамбуковых и деревянных хижин, которые разбирают после окончания сезона и возводят заново в следующем году. Многочисленные туристы в своих отзывах подтверждают, что ухоженная территория, мягкий белый песок и прозрачная безопасная вода делают это место идеальным для спокойного отдыха.

OBOZ.UA также писал, где насладиться шармом Старого Света.

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